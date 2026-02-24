«Российская газета» и «Комсомольская правда» сообщили, что «действия Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела по статье о содействии терроризму»

В публикациях указано, что они написаны «по материалам ФСБ». Фрагмент из интервью Дурова Такеру Карлсону. Ночью 24 февраля 2026 года «Российская газета» и «Комсомольская правда» опубликовали материалы с обвинениями Telegram в содействии терроризму, экстремизму и кибермошенничеству.«Российская газета», в частности, приводит данные МВД и ФСБ, согласно которым с 2022 года мессенджер фигурировал в 153 тысячах уголовных дел, из которых 33 тысячи — диверсионно-террористической и экстремистской направленности. По данным «Комсомольской правды», с 2022-го ФСБ предотвратила 475 терактов, которые готовились через Telegram.Издания также пишут, что «действия Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности» (ч. 1.1 ст. 205.1 УК). Подробности о процессуальном статусе предпринимателя они не привели.В начале февраля 2026 года пользователи Telegram в России стали жаловаться на проблемы в работе сервиса в целом. Источники РБК сообщили, что власти решили его замедлять. После этого РКН заявил, что мессенджер не соблюдает законы, и отметил: «введение последовательных ограничений» продолжат. Ограничивать звонки через Telegram регулятор начал ещё в августе 2025-го. 17 февраля канал Baza со ссылкой на источники в «нескольких ведомствах» написал, что с 1 апреля Роскомнадзор приступит к блокировке Telegram «по аналогии с Instagram* и Facebook*». Регулятору было «нечего добавить к ранее опубликованной информации».18 февраля глава Минцифры Максут Шадаев заявил о «прямых подтверждениях от правоохранителей, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы». В компании приравняли его слова к «сознательной фабрикации».20 февраля РКН заявил, что Telegram «системно поддерживает» инфраструктуру, позволяющую сервисам «интернет-пробива» незаконно распространять персональные данные граждан России, «в том числе в форме досье на человека».#новости