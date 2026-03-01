Популярное
Данила Бычков
Телеграм

Telegram выпустил обновление с функцией запрета на копирование в чатах и авторизацией через мессенджер на сайтах и в приложениях

Среди других нововведений: теги участников в группах и подписи к GIF.

Здесь и далее источник: Telegram
  • В Telegram вышла версия 12.5, добавившая несколько новых функций. Теперь при выборе анимации из панели GIF пользователи могут сразу добавить подпись, чтобы отправить всё одним сообщением.
  • Стикеры можно создавать из фотографий «одним касанием». Перед отправкой их можно отредактировать, обрезав, добавив текст или эмодзи. GIF также можно укорачивать.
  • Участники групповых чатов теперь могут добавлять рядом со своим именем тег. Например, должность или роль в рабочей команде.
  • У Premium-подписчиков появилась возможность отключить возможность поделиться содержанием любого личного чата. Если в чате запрещено копирование, собеседники не могут пересылать или копировать сообщения из него, а также делать снимки экрана и сохранять медиафайлы.
  • С помощью аккаунта в Telegram теперь можно зарегистрироваться или авторизоваться в приложении или на сайте — без заполнения форм и создания паролей.
  • Кроме того, теперь боты в Telegram могут выводить ответ не целиком, а постепенно, по мере генерации. Также в публичных опросах отображается время голосования каждого пользователя, чтобы участники могли видеть, когда был отдан тот или иной голос.

#новости #telegram

