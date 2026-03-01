Telegram выпустил обновление с функцией запрета на копирование в чатах и авторизацией через мессенджер на сайтах и в приложениях

Среди других нововведений: теги участников в группах и подписи к GIF.Здесь и далее источник: TelegramВ Telegram вышла версия 12.5, добавившая несколько новых функций. Теперь при выборе анимации из панели GIF пользователи могут сразу добавить подпись, чтобы отправить всё одним сообщением.Стикеры можно создавать из фотографий «одним касанием». Перед отправкой их можно отредактировать, обрезав, добавив текст или эмодзи. GIF также можно укорачивать.Участники групповых чатов теперь могут добавлять рядом со своим именем тег. Например, должность или роль в рабочей команде.У Premium-подписчиков появилась возможность отключить возможность поделиться содержанием любого личного чата. Если в чате запрещено копирование, собеседники не могут пересылать или копировать сообщения из него, а также делать снимки экрана и сохранять медиафайлы.С помощью аккаунта в Telegram теперь можно зарегистрироваться или авторизоваться в приложении или на сайте — без заполнения форм и создания паролей.Кроме того, теперь боты в Telegram могут выводить ответ не целиком, а постепенно, по мере генерации. Также в публичных опросах отображается время голосования каждого пользователя, чтобы участники могли видеть, когда был отдан тот или иной голос.#новости #telegram