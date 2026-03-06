Роскомнадзор назвал «исчерпывающими» разъяснения ФАС по вопросу размещения рекламы в Telegram

«Крупные блогеры будут закладывать риски в конечную стоимость продвижения»: юристы и участники рынка рассказали РБК о последствиях возможного запрета рекламы в Telegram

Часть экспертов рекомендует бизнесу приостановить активность в мессенджере и провести «аудит размещений», но некоторые считают, что «поводов для паники пока нет».