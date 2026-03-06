Роскомнадзор назвал «исчерпывающими» разъяснения ФАС по вопросу размещения рекламы в Telegram

5 марта 2026 года антимонопольная служба заявила, что «усмотрела признаки нарушения закона» в размещении рекламы в мессенджере.«Полагаем исчерпывающими разъяснения ФАС», — говорится в сообщении Роскомнадзора, которое приводит ТАСС.5 марта 2026 года автор канала «Телеграм Лоскутова» Дмитрий Лоскутов поделился сканами определения ФАС о возбуждении дела после обращения Роскомнадзора (РКН).Регулятор усмотрел признаки нарушения закона о рекламе в публикациях канала «Лоскутова Мария» несмотря на наличие маркировки. Согласно документу, закон не допускает распространение рекламы на ресурсах, «доступ к которым ограничен». Доступ Telegram «ограничен Роскомнадзором», говорится в нём.В ФАС прокомментировали публикацию так: «В связи с принятием мер по ограничению доступа к социальным платформам Instagram* и Facebook*, видеохостингу YouTube, VPN-сервисам, мессенджерам Telegram и WhatsApp* регулятор усматривает в размещении рекламных интеграций на этих площадках признаки нарушения рекламного законодательства».Ведомство посоветовало участникам рынка «провести анализ контента, размещаемого на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен».Артур ТомилкоТелеграм2ч«Крупные блогеры будут закладывать риски в конечную стоимость продвижения»: юристы и участники рынка рассказали РБК о последствиях возможного запрета рекламы в Telegram Часть экспертов рекомендует бизнесу приостановить активность в мессенджере и провести «аудит размещений», но некоторые считают, что «поводов для паники пока нет». С лета 2025 года РКН «частично ограничивает» звонки в Telegram и WhatsApp* «для противодействия преступникам».10 февраля 2026 года источники РБК рассказали, что регулятор решил начать «замедлять» Telegram. Сам он лишь подтверждал, что «продолжит введение последовательных ограничений».11 февраля ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что решение Таганского суда Москвы о блокировке Telegram от 2018 года до сих пор не отменено.20 февраля РКН заявил, что Telegram «системно поддерживает» инфраструктуру для «пробива» данных. В МВД говорили, что их использовали для сбора информации для совершения терактов и других преступлений.24 февраля «Российская газета» и «Комсомольская правда» сообщили, что «действия Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела по статье о содействии терроризму».26 февраля РБК со ссылкой на источники рассказало, что власти рассматривают возможность блокировки мессенджера в первых числах апреля.*Meta, владеющая Instagram, Facebook и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #роскомнадзор