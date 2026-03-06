Популярное
Артур Томилко
Телеграм

Роскомнадзор назвал «исчерпывающими» разъяснения ФАС по вопросу размещения рекламы в Telegram

5 марта 2026 года антимонопольная служба заявила, что «усмотрела признаки нарушения закона» в размещении рекламы в мессенджере.

  • «Полагаем исчерпывающими разъяснения ФАС», — говорится в сообщении Роскомнадзора, которое приводит ТАСС.
  • 5 марта 2026 года автор канала «Телеграм Лоскутова» Дмитрий Лоскутов поделился сканами определения ФАС о возбуждении дела после обращения Роскомнадзора (РКН).
  • Регулятор усмотрел признаки нарушения закона о рекламе в публикациях канала «Лоскутова Мария» несмотря на наличие маркировки. Согласно документу, закон не допускает распространение рекламы на ресурсах, «доступ к которым ограничен». Доступ Telegram «ограничен Роскомнадзором», говорится в нём.
  • В ФАС прокомментировали публикацию так: «В связи с принятием мер по ограничению доступа к социальным платформам Instagram* и Facebook*, видеохостингу YouTube, VPN-сервисам, мессенджерам Telegram и WhatsApp* регулятор усматривает в размещении рекламных интеграций на этих площадках признаки нарушения рекламного законодательства».
  • Ведомство посоветовало участникам рынка «провести анализ контента, размещаемого на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен».
Артур Томилко
Телеграм
«Крупные блогеры будут закладывать риски в конечную стоимость продвижения»: юристы и участники рынка рассказали РБК о последствиях возможного запрета рекламы в Telegram

Часть экспертов рекомендует бизнесу приостановить активность в мессенджере и провести «аудит размещений», но некоторые считают, что «поводов для паники пока нет».

Фото Getty Images
  • С лета 2025 года РКН «частично ограничивает» звонки в Telegram и WhatsApp* «для противодействия преступникам».
  • 10 февраля 2026 года источники РБК рассказали, что регулятор решил начать «замедлять» Telegram. Сам он лишь подтверждал, что «продолжит введение последовательных ограничений».
  • 11 февраля ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что решение Таганского суда Москвы о блокировке Telegram от 2018 года до сих пор не отменено.
  • 20 февраля РКН заявил, что Telegram «системно поддерживает» инфраструктуру для «пробива» данных. В МВД говорили, что их использовали для сбора информации для совершения терактов и других преступлений.
  • 24 февраля «Российская газета» и «Комсомольская правда» сообщили, что «действия Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела по статье о содействии терроризму».
  • 26 февраля РБК со ссылкой на источники рассказало, что власти рассматривают возможность блокировки мессенджера в первых числах апреля.

*Meta, владеющая Instagram, Facebook и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #роскомнадзор

