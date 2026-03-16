Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Крипто
Разработка
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Телеграм

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 35 млн рублей за неудаление «запрещённого» контента

В том числе за «призывы к экстремизму».

Источник: Shutterstock
  • Таганский суд Москвы привлёк мессенджер к ответственности по пяти эпизодам нарушения ч.4. 13.41 КоАП — это неудаление «запрещённой» информации, «РИА Новости» и ТАСС. По каждому эпизоду штраф составил 7 млн рублей.
  • Как отмечает издание, протоколы были составлены за отказ в том числе удалять контент «с призывами к осуществлению экстремистской деятельности».
  • Последний раз Telegram штрафовали на 7 млн рублей в феврале 2026 года — из-за информации о дистанционной продаже алкоголя и ЛГБТ*-контента.

*Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России.

#новости

26
2
1
96 комментариев