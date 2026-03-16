Суд в Москве оштрафовал Telegram на 35 млн рублей за неудаление «запрещённого» контента

В том числе за «призывы к экстремизму».Источник: ShutterstockТаганский суд Москвы привлёк мессенджер к ответственности по пяти эпизодам нарушения ч.4. 13.41 КоАП — это неудаление «запрещённой» информации, «РИА Новости» и ТАСС. По каждому эпизоду штраф составил 7 млн рублей.Как отмечает издание, протоколы были составлены за отказ в том числе удалять контент «с призывами к осуществлению экстремистской деятельности».Последний раз Telegram штрафовали на 7 млн рублей в феврале 2026 года — из-за информации о дистанционной продаже алкоголя и ЛГБТ*-контента.*Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России.#новости