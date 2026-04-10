Некоторые пользователи пожаловались, что не могут получить на российскую электронную почту подтверждение для входа в Telegram

Насколько массовая проблема, не ясно.По словам пользователей, с которыми пообщалась редакция «Осторожно, новости», сообщения от Telegram перестали приходить на почту «Яндекса».В «Яндексе» подтвердили «временные сложности с получением писем от Telegram», но специалисты «оперативно обнаружили эту неполадку и уже занимаются её решением».Осенью 2025 года «Код Дурова» писал о сложностях у российских пользователей с получением кодов для входа в аккаунт в Telegram по SMS. Тогда же мессенджер начал предлагать пользователям из России участие в программе одноранговой авторизации Peer-to-Peer Login: участники должны дать согласие на использование их номера телефона для рассылки SMS с кодами авторизации.С лета 2025 года Роскомнадзор «частично ограничивает» звонки в Telegram «для противодействия преступникам». В феврале 2026 года источники РБК рассказали, что власти думают заблокировать сервис в начале апреля. В апреле пользователи стали жаловаться на усилившуюся блокировку Telegram. Глава TelecomDaily Денис Кусков допустил, что мессенджер уже заблокирован. Но время от времени он «будет оживать», считает он.