Разработчики неофициального Telegram-клиента «Телега» подали заявление в ФАС из-за удаления приложения из App Store

Они просят регулятора «оценить действия Apple», которая не предоставляет «конкретных причин или технических заключений». Об обращении в ФАС создатели «Телеги» сообщили в Telegram-канале. Apple без объяснений удалила сервис из своего магазина, а также заблокировала аккаунт разработчика и ограничила запуск уже установленных версий на iOS, говорится в публикации.За две недели Apple не предоставила «конкретных причин или технических заключений», объясняющих удаление «Телеги» из App Store, утверждают разработчики.Они попросили антимонпольную службу проверить действия компании. По их мнению, при появлении подозрений Apple должна раскрывать конкретные технические претензии и предоставлять срок на их устранение.Если по мнению Apple мы что-то нарушаем, то мы имеем право знать, что именно, и должны иметь возможность внести нужные изменения. Мы могли бы прояснить свою позицию, но нам просто не дают никакой конкретики. Это произвол со стороны монополиста платформы.разработчики «Телеги» В посте также говорится, что команда «Телеги» рассматривает «подачу исков к СМИ и блогерам, распространяющим недостоверную информацию». Но ключевой приоритет — восстановить доступ к приложению, добавили разработчики.Артур МартыгинТелеграм5 марКлон со «Стеной» и «без ограничений»: что известно о «Телеге» — стороннем клиенте Telegram, который в интернете связывают с VK Кто стоит за сервисом и какие подозрения он вызывает. «Телегу» выпустила российская компания «Даль». Сервис работает на базе открытого исходного кода Telegram и внешне копирует мессенджер. Независимые исследователи связывают его с VK, так как в коде есть прямые ссылки на ресурсы холдинга. Разработчики говорят, что «использование публично доступных технологий не равняется быть частью той или иной компании».«Телегу» также подозревали в перехвате трафика пользователей, указывая, что она подменяет адреса дата-центров Telegram на собственные серверы и использует дополнительный RSA-ключ, которого нет в официальном приложении.5 апреля 2026 года, после массовых публикаций об этом, Telegram начал «помечать» пользователей неофициальных клиентов своего мессенджера. В предупреждении сказано, что переписки с такими собеседниками могут быть хуже защищены.9 апреля Apple удалила «Телегу» из App Store. Разработчики тогда допустили, что модерация могла «неверно интерпретировать» рост негативных отзывов у приложения после ограничения регистрации. Тогда же Cloudflare пометил «Телегу» как «шпионское ПО». В App Store сервис не вернули. В Google Play и AppGallery он доступен.18 апреля Telegram-каналы начали писать, что при установке обновления iOS 26.4.1 у некоторых пользователей iPhone «уходит в циклическую перезагрузку» и полностью «блокируется». Некоторые стали связывать проблемы с установленным на iPhone приложением «Телега», но разработчики сервиса это отвергли. #новости #телега