Артур Томилко
Телеграм

Разработчики неофициального Telegram-клиента «Телега» подали заявление в ФАС из-за удаления приложения из App Store

Они просят регулятора «оценить действия Apple», которая не предоставляет «конкретных причин или технических заключений».

  • Об обращении в ФАС создатели «Телеги» сообщили в Telegram-канале. Apple без объяснений удалила сервис из своего магазина, а также заблокировала аккаунт разработчика и ограничила запуск уже установленных версий на iOS, говорится в публикации.
  • За две недели Apple не предоставила «конкретных причин или технических заключений», объясняющих удаление «Телеги» из App Store, утверждают разработчики.
  • Они попросили антимонпольную службу проверить действия компании. По их мнению, при появлении подозрений Apple должна раскрывать конкретные технические претензии и предоставлять срок на их устранение.

Если по мнению Apple мы что-то нарушаем, то мы имеем право знать, что именно, и должны иметь возможность внести нужные изменения. Мы могли бы прояснить свою позицию, но нам просто не дают никакой конкретики. Это произвол со стороны монополиста платформы.

разработчики «Телеги»
  • В посте также говорится, что команда «Телеги» рассматривает «подачу исков к СМИ и блогерам, распространяющим недостоверную информацию». Но ключевой приоритет — восстановить доступ к приложению, добавили разработчики.
Артур Мартыгин
Телеграм
Клон со «Стеной» и «без ограничений»: что известно о «Телеге» — стороннем клиенте Telegram, который в интернете связывают с VK

Кто стоит за сервисом и какие подозрения он вызывает.

Источник: «Телега»
  • «Телегу» выпустила российская компания «Даль». Сервис работает на базе открытого исходного кода Telegram и внешне копирует мессенджер. Независимые исследователи связывают его с VK, так как в коде есть прямые ссылки на ресурсы холдинга. Разработчики говорят, что «использование публично доступных технологий не равняется быть частью той или иной компании».
  • «Телегу» также подозревали в перехвате трафика пользователей, указывая, что она подменяет адреса дата-центров Telegram на собственные серверы и использует дополнительный RSA-ключ, которого нет в официальном приложении.
  • 5 апреля 2026 года, после массовых публикаций об этом, Telegram начал «помечать» пользователей неофициальных клиентов своего мессенджера. В предупреждении сказано, что переписки с такими собеседниками могут быть хуже защищены.
  • 9 апреля Apple удалила «Телегу» из App Store. Разработчики тогда допустили, что модерация могла «неверно интерпретировать» рост негативных отзывов у приложения после ограничения регистрации. Тогда же Cloudflare пометил «Телегу» как «шпионское ПО». В App Store сервис не вернули. В Google Play и AppGallery он доступен.
  • 18 апреля Telegram-каналы начали писать, что при установке обновления iOS 26.4.1 у некоторых пользователей iPhone «уходит в циклическую перезагрузку» и полностью «блокируется». Некоторые стали связывать проблемы с установленным на iPhone приложением «Телега», но разработчики сервиса это отвергли.

65 комментариев