«Не первый сигнал в отношении Apple»: в ФАС отреагировали на жалобу «Телеги» из-за удаления приложения сервиса из App Store

Если ведомство найдёт нарушения, оно примет «меры реагирования».Поступившее заявление — «это не первый сигнал», заявили в ФАС. Действия Apple «могут содержать признаки нарушения закона о защите конкуренции».Нарушения антимонопольного законодательства влекут «соответствующие правовые последствия», добавили в антимонопольной службе.Неофициальный Telegram-клиент «Телега» сообщил, что пожаловался в ФАС 22 апреля 2026 года. Он попросил службу «оценить действия Apple» после удаления приложения из App Store. По словам разработчиков, за две недели компания не предоставила «конкретных причин или технических заключений». Действия Apple они назвали «произволом».Сами разработчики предполагали, что модерация Apple могла «неверно интерпретировать» рост негативных отзывов у приложения. «Телега» связывает их с ограничением регистрации. Тогда же Cloudflare пометил сервис как «шпионское ПО». 11 апреля «Телега» сообщила, что Cloudflare снял классификацию.18 апреля Telegram-каналы сообщили, что при установке обновления iOS 26.4.1 у некоторых пользователей iPhone «уходит в циклическую перезагрузку» и полностью «блокируется». Некоторые связали это с установленным на смартфон приложением «Телеги». Разработчики последней заявили, что блокировка iPhone не связана с наличием их приложения.