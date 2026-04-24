В бета-версии Telegram для iOS обнаружили инструменты для борьбы с накрутками в опросах и спам-ботами в реакциях

А также функцию для создания собственных стилей в ИИ-редакторе.Источник здесь и далее: Beta InfoВнимание на обновления в бета-версии 12.6.4 обратил Beta Info. В частности, администраторы каналов смогут разрешить голосование только пользователям, которые подписаны на канал не менее 24 часов. Также можно настроить географические ограничения для опросов: открыть голосование только для определённой страны или стран.В той же бета-версии Beta Info заметило функцию для борьбы со спам-ботами в реакциях. Если зажать реакцию под сообщением, мессенджер предложит заблокировать пользователя и удалить все его сообщения или реакции в чате. Такие же возможности получат боты с правами администратора группового чата через Bot API.Ещё одна опция — возможность создавать собственные стили в ИИ-редакторе, который мессенджер запустил в апреле 2026 года. Для этого нужно нажать на Create Style, добавить название, иконку и инструкцию. Затем стилем можно поделиться по ссылке. Но пока завершить создание стиля не получается, отмечает Beta Info.#новости #telegram