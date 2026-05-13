Владельцы российских Telegram-каналов получили возможность выводить вознаграждение в TON за показ рекламы — «Код Дурова»

Через платформу Fragment.Источник: «Код Дурова»В разделе статистики канала на вкладке «Монетизация» нужно нажать на «Получить на Fragment», пишет «Код Дурова». Там же показывают текущий баланс в TON и его примерный эквивалент в долларах, а также баланс «звёзд» — внутренней валюты мессенджера.После перехода на Fragment пользователю нужно авторизоваться и подключить TON-кошелёк. Для транзакций нужно верифицировать аккаунт, отмечает издание. Для подтверждения операции — ввести облачный пароль от аккаунта в Telegram. После завершения криптовалюту отправляют на подключённый кошелёк.О том, что российские каналы теперь могут получить выплаты за монетизацию в TON, пишет и «Эксплойт». Он уточняет, что «монетизация по-прежнему не начисляется за пользователей из России, но за просмотр рекламы иностранцами TON приходит».Telegram официально запустил программу монетизации каналов с выплатами в Toncoin весной 2024 года. Для неё мессенджер добавил рекламные объявления, которые можно оплатить с помощью криптовалюты. Их не показывают для пользователей из некоторых стран, в том числе России, Украины, Палестины и Израиля.#новости #telegram