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Таня Боброва
Телеграм

Telegram выпустил приложение для «умных» часов с Wear OS

Вслед за выпуском полноценного клиента для Apple Watch.

Источник: канал Дурова 
  • О том, что «Telegram — теперь на Wear OS», написал в своём канале основатель мессенджера Павел Дуров. «Владельцы Galaxy Watch, Pixel Watch, Xiaomi Watch и других “умных” часов — наслаждайтесь», — добавил он.
  • О тестировании приложения Telegram для устройств на Wear OS в конце мая 2026 года сообщал «Код Дурова». По его словам, пользователи могут отправлять и слушать голосовые, отправлять обычные сообщения, просматривать чаты, оставлять реакции.
  • Предыдущая версия приложения Telegram для Wear OS перестала поддерживаться в 2021 году, отмечало Android Authority.
  • 9 июня 2026 года Дуров сообщил о выпуске полноценного клиента Telegram для Apple Watch. Пользователи могут читать и отправлять сообщения, делиться голосовыми, стикерами и геолокацией.

#новости #telegram

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