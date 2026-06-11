Telegram выпустил приложение для «умных» часов с Wear OS

Вслед за выпуском полноценного клиента для Apple Watch.Источник: канал Дурова О том, что «Telegram — теперь на Wear OS», написал в своём канале основатель мессенджера Павел Дуров. «Владельцы Galaxy Watch, Pixel Watch, Xiaomi Watch и других “умных” часов — наслаждайтесь», — добавил он.О тестировании приложения Telegram для устройств на Wear OS в конце мая 2026 года сообщал «Код Дурова». По его словам, пользователи могут отправлять и слушать голосовые, отправлять обычные сообщения, просматривать чаты, оставлять реакции.Предыдущая версия приложения Telegram для Wear OS перестала поддерживаться в 2021 году, отмечало Android Authority.9 июня 2026 года Дуров сообщил о выпуске полноценного клиента Telegram для Apple Watch. Пользователи могут читать и отправлять сообщения, делиться голосовыми, стикерами и геолокацией.#новости #telegram