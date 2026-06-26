Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Викторина
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Путешествия
Инвестиции
Приёмная
Карьера
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Евгения Евсеева
Телеграм

Неофициальный Telegram-клиент «Телега» объявил о закрытии с 1 июля 2026 года

Из-за удаления из App Store и других причин.

Источник: «Телега»
Источник: «Телега»
  • «В формате Telegram-клиента мы не можем обеспечить полную локализацию и соответствие всем действующим требованиям», — объяснили в сервисе. Каким именно требованиям — не указали.
  • В «Телеге» отметили, что смогли показать «рабочую бизнес-модель», собрали «многомиллионную аудиторию» и прошли «большой путь в непростых условиях». Помешали работе «внешние ограничения» — в том числе удаление из App Store.
  • Пользователям с подпиской для доступа в приложение без «очереди» вернут деньги. Сроки и порядок возврата сообщат позднее.
  • «Телегу» (Telega) весной 2025 года выпустила российская ИТ-компания «Даль» (теперь «Телега»). Приложение работает на базе открытого исходного кода Telegram и внешне его копирует.
  • В марте 2026-го на фоне проблем с Telegram оно временно ограничило вход пользователей, чтобы «избежать перегрузок и обеспечить стабильную работу».
  • 5 апреля 2026 года Telegram начал помечать пользователей неофициального клиента с оговоркой, что он «может снизить защищённость переписки».
  • 9 апреля Cloudflare пометил «Телегу» как «шпионское ПО». Тогда же приложение удалили из App Store. 11 апреля разработчики сообщили, что провайдер снял со страницы с описанием сервиса «классификацию, которую ранее ошибочно присвоил». Но на 25 июня пометка «шпионского ПО» на Cloudflare Radar сохраняется.
Артур Мартыгин
Телеграм
Клон со «Стеной» и «без ограничений»: что известно о «Телеге» — стороннем клиенте Telegram, который в интернете связывают с VK

Кто стоит за сервисом и какие подозрения он вызывает.

Источник: «Телега»

#новости #телега

36
4
2
2
1
1
1
1