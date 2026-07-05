Власти Индии потребовали от Telegram ужесточить борьбу с пиратским контентом

Мессенджер должен предоставить отчёт о принятых мерах в течение 15 дней. Министерство информации и вещания Индии направило Telegram официальное уведомление с требованием ужесточить борьбу с пиратским контентом, пишет Hindustan Times.В ведомстве объяснили меру желанием перейти от «точечного удаления отдельных каналов к подотчётности платформы». Весной 2026 года от Telegram потребовали заблокировать около 3000 каналов, но платформа «не может просто ждать, пока правительство выявит каждый пиратский канал», отметили в министерстве.Мессенджер должен усилить системы выявления и блокировки пиратского контента, ужесточить меры против повторных нарушителей, а также предоставить информацию о механизмах рассмотрения жалоб правообладателей, следует из уведомления.В июне 2026 года власти Индии на неделю заблокировали Telegram. Ограничение ввели, чтобы ограничить распространение материалов Национального вступительного экзамена для поступления в медколледжи и связанного с ним мошенничества. Кроме блокировки власти попросили мессенджер отключить в Индии функцию редактирования сообщений до 30 июня.Мессенджер пытался обжаловать решение, но Высокий суд Дели поддержал временную блокировку. Основатель Telegram Павел Дуров тоже публично раскритиковал действия индийских властей: он заявил, что это наказание для обычных пользователей, а не тех, «кто слил экзаменационные материалы».#новости #индия