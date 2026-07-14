Telegram-каналы сообщили о восстановлении работы домена t.me — короткие ссылки снова открываются в браузерах

Проблемы возникли накануне.Источник: «Код Дурова»Внимание на восстановление работы t.me обратил «Код Дурова». По его словам, ссылки на каналы, публикации и профили теперь снова могут открываться в браузерах.Telegram Info добавляет, что восстановление работы на устройствах пользователей может занять до 24 часов.Короткие ссылки на профили, сообщения, чаты, ботов и каналы в браузерах перестали открываться у пользователей поздно вечером 13 июля 2026 года. По словам Telegram Info, t.me удалила из базы DNS администрация реестра доменов .me. Оператор доменной зоны — черногорская компания doMEn.После отключения короткого домена мессенджер начал использовать для ссылок домен telegram.me.#новости #telegram