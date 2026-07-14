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Таня Боброва
Телеграм

Telegram-каналы сообщили о восстановлении работы домена t.me — короткие ссылки снова открываются в браузерах

Обновлено в 17:08 мск
Domain .ME объяснил сбой ссылок t.me проверкой на соответствие требованиям OFAC. После неё доступ восстановили.

Проблемы возникли накануне.

Источник: «Код Дурова»
Источник: «Код Дурова»
  • Внимание на восстановление работы t.me обратил «Код Дурова». По его словам, ссылки на каналы, публикации и профили теперь снова могут открываться в браузерах.
  • Telegram Info добавляет, что восстановление работы на устройствах пользователей может занять до 24 часов.
  • Короткие ссылки на профили, сообщения, чаты, ботов и каналы в браузерах перестали открываться у пользователей поздно вечером 13 июля 2026 года. По словам Telegram Info, t.me удалила из базы DNS администрация реестра доменов .me. Оператор доменной зоны — черногорская компания doMEn.
  • После отключения короткого домена мессенджер начал использовать для ссылок домен telegram.me.

#новости #telegram

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