ФСБ предъявила Павлу Дурову обвинение в содействии терроризму

Его собираются объявить в международный розыск.Павел Дуров. Скриншот из интервью Такеру КарлсонуДурову предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности (ч.1.1 ст.205.1 УК), пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на заявление ФСБ. Максимальное наказание, предусмотренное статьёй, — до пятнадцати лет лишения свободы.В сообщении ведомства говорится, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, «используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в России диверсионно-террористических актов, массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, а также многомиллиардный материальный ущерб».По сведениям ФСБ, которые приводит «РИА Новости», сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились с российскими мужчинами через Telegram-бота «Дайвинчик» и обманом втягивали их в террористическую деятельность. С июля 2025-го в 16 регионах России задержали 46 пользователей «Дайвинчика», которые по заданию украинских спецслужб нападали на полицейских и совершали поджоги.В Следственном комитете также сообщили, что расследуют уголовные дела о вовлечении подростков в террористическую деятельность с помощью бота «Дайвинчик» и «принимают меры» по его блокировке.24 февраля 2026 года «Российская газета» и «Комсомольская правда» со ссылкой на «материалы ФСБ» рассказали, что «действия Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела по статье о содействии терроризму».«Российская газета» тогда приводила данные МВД и ФСБ, согласно которым с 2022 года мессенджер фигурировал в 153 тысячах уголовных дел, из них 33 тысячи — диверсионно-террористической и экстремистской направленности. А «Комсомольская правда» писала, что с 2022-го ФСБ предотвратила 475 терактов, организованных через Telegram.27 июля 2026 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов, продолжает ли Россия контакты с Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру, ответил: «Они есть, но пока большой активности со стороны мессенджера нет».Артур МартыгинТелеграм26 феврВ Госдуме допустили признание Telegram экстремистской организацией: что может измениться для пользователей и бизнеса Чем грозит оплата Premium или «звёзд», будет ли легальна реклама у блогеров, а также как блокировка ударит по чат-ботам и API.#новости #дуров