Росфинмониторинг внёс Павла Дурова в список террористов и экстремистов

До этого ФСБ предъявила ему обвинения в содействии терроризму.Скриншот с сайта РосфинмониторингаВ перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, появилось имя Павла Дурова. Означает ли это, что теперь Telegram запрещён на территории России, пока неясно.Для Дурова внесение в реестр террористов и экстремистов означает, что он не сможет пользоваться своими счетами в российских банках, открыть ИП или зарегистрироваться как самозанятый, заявил ТАСС адвокат Дмитрий Аграновский. При этом данная мера «не означает признания его виновным», добавил он.29 июля 2026 года ФСБ предъявила Дурову обвинение в содействии терроризму, а также сообщила о запуске процедуры объявления предпринимателя в международный розыск. Ведомство заявило, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, «используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в России диверсионно-террористических актов, массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, а также многомиллиардный материальный ущерб».По сведениям ФСБ, которые опубликовало «РИА Новости», сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились с российскими мужчинами через Telegram-бота «Дайвинчик» и обманом втягивали их в террористическую деятельность. С июля 2025-го в 16 регионах России задержали 46 пользователей «Дайвинчика», которые по заданию украинских спецслужб нападали на полицейских и совершали поджоги.Полина ЛааксоТелеграм29 июляОфициальный аккаунт Telegram в X выложил старое фото Дурова со средним пальцем после новости об обвинениях со стороны ФСБ В содействии терроризму.24 февраля 2026 года «Российская газета» и «Комсомольская правда» со ссылкой на «материалы ФСБ» рассказали, что «действия Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела по статье о содействии терроризму».«Российская газета» тогда приводила данные МВД и ФСБ, согласно которым с 2022 года мессенджер фигурировал в 153 тысячах уголовных дел, из них 33 тысячи — диверсионно-террористической и экстремистской направленности. А «Комсомольская правда» писала, что с 2022-го ФСБ предотвратила 475 терактов, организованных через Telegram.27 июля 2026 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов, продолжает ли Россия контакты с Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру, ответил: «Они есть, но пока большой активности со стороны мессенджера нет».Таня БоброваТелеграмвчераДуров — в списке террористов и экстремистов: что это значит для пользователей и предпринимателя — мнения юристов Использовать мессенджер пока безопасно, а вот переводить «звёзды» Дурову не стоит, считают эксперты.#новости #дуров