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Артур Томилко
Телеграм

Росфинмониторинг внёс Павла Дурова в список террористов и экстремистов

До этого ФСБ предъявила ему обвинения в содействии терроризму.

Скриншот с сайта Росфинмониторинга
Скриншот с сайта Росфинмониторинга
  • В перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, появилось имя Павла Дурова. Означает ли это, что теперь Telegram запрещён на территории России, пока неясно.
  • Для Дурова внесение в реестр террористов и экстремистов означает, что он не сможет пользоваться своими счетами в российских банках, открыть ИП или зарегистрироваться как самозанятый, заявил ТАСС адвокат Дмитрий Аграновский. При этом данная мера «не означает признания его виновным», добавил он.
  • 29 июля 2026 года ФСБ предъявила Дурову обвинение в содействии терроризму, а также сообщила о запуске процедуры объявления предпринимателя в международный розыск.
  • Ведомство заявило, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, «используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в России диверсионно-террористических актов, массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, а также многомиллиардный материальный ущерб».
  • По сведениям ФСБ, которые опубликовало «РИА Новости», сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились с российскими мужчинами через Telegram-бота «Дайвинчик» и обманом втягивали их в террористическую деятельность. С июля 2025-го в 16 регионах России задержали 46 пользователей «Дайвинчика», которые по заданию украинских спецслужб нападали на полицейских и совершали поджоги.
Полина Лааксо
Телеграм
Официальный аккаунт Telegram в X выложил старое фото Дурова со средним пальцем после новости об обвинениях со стороны ФСБ

В содействии терроризму.

Скриншот vc.ru
  • 24 февраля 2026 года «Российская газета» и «Комсомольская правда» со ссылкой на «материалы ФСБ» рассказали, что «действия Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела по статье о содействии терроризму».
  • «Российская газета» тогда приводила данные МВД и ФСБ, согласно которым с 2022 года мессенджер фигурировал в 153 тысячах уголовных дел, из них 33 тысячи — диверсионно-террористической и экстремистской направленности. А «Комсомольская правда» писала, что с 2022-го ФСБ предотвратила 475 терактов, организованных через Telegram.
  • 27 июля 2026 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов, продолжает ли Россия контакты с Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру, ответил: «Они есть, но пока большой активности со стороны мессенджера нет».
Таня Боброва
Телеграм
Дуров — в списке террористов и экстремистов: что это значит для пользователей и предпринимателя — мнения юристов

Использовать мессенджер пока безопасно, а вот переводить «звёзды» Дурову не стоит, считают эксперты.

Источник: Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images / pewresearch.org

#новости #дуров

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