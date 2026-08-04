Основатель Telegram объяснил временное удаление мессенджера из App Store атакой «вымогателя» и заявил, что Apple действовала без предупреждения

Это «создаёт потенциальный системный риск» для любого приложения с пользовательским контентом, считает он.Telegram временно пропал из App Store в ночь на 4 августа 2026 года. В Apple пояснили, что в ходе «проверки» в мессенджере обнаружили «материалы сексуального насилия над детьми». Когда разработчики удалили запрещённый контент, приложение вновь стало доступно.Основатель Telegram Павел Дуров* объяснил в своём канале, что пользователь разместил «незаконный порнографический контент» в публичном групповом чате.Обычно модерация быстро удаляет такие материалы, но злоумышленник использовал «техническую уловку»: он добавил изменённый с помощью ИИ незаконный контент, отредактировав старое сообщение в группе. Поэтому участники фактически его не замечали и оперативно не пожаловались.Злоумышленник был одним из «вымогателей», написал Дуров*. Они требуют у владельцев групп деньги в обмен на «ненападение» на сообщества. «Вымогатели» используют «автоматизированные аккаунты» для размещения незаконного контента и напрямую сообщают об этом Apple, чтобы добиться удаления сообществ, отказавшихся платить.Дуров* отметил, что «незаконный порнографический контент» в публичных группах — это «не системная проблема». Но этот случай показывает, что Apple может удалить любое приложение без предупреждения: компания не связывалась с Telegram перед тем, как убрать мессенджер из App Store.Кроме того, методы «вымогателей» «развиваются», добавил Дуров*. Это подвергает риску сообщества на других социальных платформах, которые могут быть подготовлены к подобным атакам хуже, чем Telegram, считает предприниматель.* Росфинмониторинг внёс Павла Дурова в список террористов и экстремистов.#новости #telegram