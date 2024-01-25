Торговля
Артур Томилко

«Авито» запустил покупки в кредит у частных продавцов Статьи редакции

Срок погашения — четыре месяца, ставка — 10% от цены товара.

  • Опция доступна всем пользователям платформы с российским гражданством старше 21 года, рассказали в «Авито». Партнёром маркетплейса выступает «Хоум Банк».
  • Максимальная сумма кредита составляет 50 тысяч рублей. В рамках одобренного лимита можно совершать любое количество покупок на суммы от 1500 рублей. На возврат займа по каждой покупке отводится четыре месяца, а первый платёж нужно внести через месяц после получения товара. Ставка — 10% от его цены.
  • Датой взятия кредита считается день, когда покупатель принял товар в пункте выдачи. Если он откажется от покупки, займ будет аннулирован. Проверять график платежей и вносить деньги можно в приложении «Авито». После погашения долга лимит восстановится, и его можно будет тратить снова.
  • Чтобы совершить покупку в кредит, нужно выбрать объявление с соответствующей отметкой, нажать на кнопку «Купить с доставкой» и указать способ оплаты «В кредит». После этого — нужно заполнить анкету от «Хоум Банка» и дождаться её проверки.
  • Продавать в кредит пока могут только частные продавцы — для них это ничем не отличается от обычных заказов, а деньги зачисляются сразу после того, как покупатель заберёт товар. Аналогичная опция для магазинов находится в разработке, отметили в маркетплейсе.
  • Инструмент для оплаты заказов по частям «Сплит» с 2021 года развивает «Яндекс Маркет». Сервис для оплаты покупок частями также есть у «Тинькофф», с декабря 2022 года он также доступен в офлайн-магазинах.

#новости #авито

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112 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Вангую, скоро в "приёмной" будет больше весёлых постов про Дновито.

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Микс из мусоровоза

Авито говном набито.

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3 комментария
Кузя

Не сложное предсказание))) Ты его выдай в стиле Ванги))

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Саша Антипов

Можно запускать обратный отсчёт: 10...9...8...7...6...5...4...3...2...1...

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Александр Рыдзевский

Они стремятся быть как мне сказала менеджер «Социальным маркетплейсом»

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Konstantin Gubaev

Хорошее стремление

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12 комментариев
Михаил

Прикольно, теперь это похоже на маркетплейс только с частными лицами

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Андрей Козин

Да нет, теперь эта тажа самая барахолка, где будут покупать бу в рассрочку.. Дно днищенское

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2 комментария
Alexey Ivanov

Ну да. Чем ниже порог входа, тем больше обороты) А с учетом того, кому принадлежит Авито - за жёппу их не возьмут. В общем-то возвращается торговая модель 90-х, просто перенесенная в онлайн

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Beton

Купил айфон 15 про макс на авите в кредит, а тебе муляж прислали. 🤡

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Netravin K.

всегда нужно тщательно выбирать продавца, оплачивать покупку через авито ,не переходить в сторонние мессенджеры и делать скрины в течение всей переписки, тогда если продавец недобросовестный это можно будет доказать

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1 комментарий
Кузя

Так вон на мегамаркете покупают, а им муляжи прислают и отмораживаются, чем это отличается?

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Tarki

И пожизненно заблокировали акк на Авито.

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1 комментарий
Авито

Добрый день! Займ начинает действовать только после того, как пользователь проверит товар в пункте выдачи и решит его забрать. Если же покупатель на месте откажется от покупки, то кредит будет аннулирован.

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Неприемлемый разговор

Коробку с мылом

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Костя Иночкин

10% за 4 месяца рассрочки норм?

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xbevice

Похоже, что да.
Мне вчера звонил тинек, и рассказывал, что 3% в месяц это очень выговно.

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6 комментариев
Леонид Бережной

30% годовых, как у банковских кредитных карт.

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3 комментария
Андрей Мельник

30% годовых? Не так уж и дорого. Мне тут недавно из Сбербанка звонили, предложили под 29,9% у них кредит взять - потом долго вместе смеялись.

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redpanda

Озон за 6 месяцев берет столько.

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1 комментарий
xbevice

Я тут посчитал получше, 47% годовых у авито получается. Именно под такой процент надо взять кредит в любом нормальном банке, чтоб заплатить переплатить 10% за 4 месяца

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Dmitriy

Население закредитовано хуже некуда. У знакомых по 3-4 кредита, занимают денег чтобы вовремя отдать

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xbevice

Ваши знакомые сделали ставку на инфляцию и теперь ждут розыгрыша в марте.

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Alexey Ivanov
Население закредитовано хуже некуда

Ох уж эти мантры... С другой стороны при такой экономике даже не знаю, с кого больше смеяться: с хомяка, который берет кредит, чтобы платить крдит или с хомяка, который копит-копит, копит-копит, а вожделенная цель от него все дальше и дальше, все дальше и дальше :)

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4 комментария
Андрей Коновалов

финансовая грамотность у большинства населения не сформирована вообще

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Игорь

Ждем новые жалобы на VC связанные с кредитом на Avito)

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Иван Москальков

Зачем вы их ждёте? Это фетиш какой-то?

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Leonid Ustinoff

И так на Авито жалоб дофига, а станет еще больше)

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Bravo Favorite

Лично меня выручаеи срлит от яндекс маркета,на дорогую окупку не могу накопить а по частям реально,

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Alexey Ivanov
Лично меня выручаеи срлит от яндекс маркета,на дорогую окупку не могу накопить а по частям реально

А вот и ЦА подъехало... Голубчик, если вы не можете накопить на фигня-нейм, может быть фигня-нейм вам не особо-то и нужна?

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11 комментариев
Максим Ростокин

Только Сплит это не кредит, а договор поручения, и он никак не влияет на КИ.

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xbevice

А если нажать кнопку «улучшить», то уже кредит

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Олег

там есть разные приколы. Если берешь на длительный срок, то уже кредит

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Олег

После "Долями" все начали делать так же

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Илья Луничев

А нафига нужна эта фигня, если можно кредиткой расплатиться и вообще процент не платить, если погасить за льготный период.

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Леонид Бережной

Льготный период 4 месяца???

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6 комментариев
Генератор Мемов

Согласен. Но это просто еще один из инструментов. Есть адепты секты "кредитки-зло, а кредиты ок"

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Денис Демидов

Не будет работать

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Oleg lepilin

Еще как будет.

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Борис Фёдоров

Интересно будет ли пользоваться популярностью?

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Влад

Думаю да, прикольно же. И экологично

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Леонид Гнездилов

"Если покупатель он откажется от кредита" Мастер Йода, ты ли это?

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Николай Александров

108631149 мой профиль на авито))) значки и монеты в основном

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Кот Разумный

Деньгами торговать тоже надо. :)

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Дмитрий Зима

Теперь контрофакт и кидалово будут доступны в кредит

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debil
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ALExx

Оплату частями первый раз я увидел в Латинской Америке, очень удивился тогда, что они даже продукты в супермаркете так покупают

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Тоже хочу

Пойду затарюсь

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Невероятный Блондин

Дешевле чем в магазине?

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1 комментарий
Случайные фотографии

я туплю что произойдет если я продаю а покупатель откажется после первого платежа?
неужели банк оставит мне деньги и товар покупателю?
или скажут е....сь с возвратом сами а мы списываем деньги с продавца?

какаято еще более опасная чем дноставка хрень

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Авито

Добрый день! Единственное различие между продажей товаров в кредит и оплатой онлайн в том, что деньги вам через Авито придут не от покупателя, а от Хоум Экспресс (МКК «Купи не копи» (ООО), которое выдало кредит.

Как только покупатель заберёт заказ в пункте выдачи, продавцу будет отправлена вся сумму за товар полностью, и вы сможете вывести ее на карту или номер телефона через систему быстрых платежей.

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4 комментария
Алексей Шаров

Сплит не пробовал, "подели" юзал как-то у альфы, удобная тема

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Лариса Власова

Ну почти маркетплейс 👍🏻

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Лубянский

Мммм еще одна возможность залезть в кредит. Ура

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GoodBuyer

Типа и товар не получил и встрял на кредит? 😹

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A-logica.ru

У них сейчас то техподдержка на букву Х, не подумайте, что хорошо, а с этой историей вообще писец будет полный.
Я бы не связывался с этими кредитами на Авито.
Смертность в России и так высокая, теперь, с помощью новых введений от Авито, оно станет еще выше.)

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Неприемлемый разговор

Сейчас кредит бы взять на авито...

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муринские озера

**каждой семье по кредиту**

/фейерверки, радость и смех/

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109 комментариев
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