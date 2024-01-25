«Авито» запустил покупки в кредит у частных продавцов Статьи редакции
Срок погашения — четыре месяца, ставка — 10% от цены товара.
- Опция доступна всем пользователям платформы с российским гражданством старше 21 года, рассказали в «Авито». Партнёром маркетплейса выступает «Хоум Банк».
- Максимальная сумма кредита составляет 50 тысяч рублей. В рамках одобренного лимита можно совершать любое количество покупок на суммы от 1500 рублей. На возврат займа по каждой покупке отводится четыре месяца, а первый платёж нужно внести через месяц после получения товара. Ставка — 10% от его цены.
- Датой взятия кредита считается день, когда покупатель принял товар в пункте выдачи. Если он откажется от покупки, займ будет аннулирован. Проверять график платежей и вносить деньги можно в приложении «Авито». После погашения долга лимит восстановится, и его можно будет тратить снова.
- Чтобы совершить покупку в кредит, нужно выбрать объявление с соответствующей отметкой, нажать на кнопку «Купить с доставкой» и указать способ оплаты «В кредит». После этого — нужно заполнить анкету от «Хоум Банка» и дождаться её проверки.
- Продавать в кредит пока могут только частные продавцы — для них это ничем не отличается от обычных заказов, а деньги зачисляются сразу после того, как покупатель заберёт товар. Аналогичная опция для магазинов находится в разработке, отметили в маркетплейсе.
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Вангую, скоро в "приёмной" будет больше весёлых постов про Дновито.
Авито говном набито.
Не сложное предсказание))) Ты его выдай в стиле Ванги))
Можно запускать обратный отсчёт: 10...9...8...7...6...5...4...3...2...1...
Они стремятся быть как мне сказала менеджер «Социальным маркетплейсом»
Хорошее стремление
Прикольно, теперь это похоже на маркетплейс только с частными лицами
Да нет, теперь эта тажа самая барахолка, где будут покупать бу в рассрочку.. Дно днищенское
Ну да. Чем ниже порог входа, тем больше обороты) А с учетом того, кому принадлежит Авито - за жёппу их не возьмут. В общем-то возвращается торговая модель 90-х, просто перенесенная в онлайн
Купил айфон 15 про макс на авите в кредит, а тебе муляж прислали. 🤡
всегда нужно тщательно выбирать продавца, оплачивать покупку через авито ,не переходить в сторонние мессенджеры и делать скрины в течение всей переписки, тогда если продавец недобросовестный это можно будет доказать
Так вон на мегамаркете покупают, а им муляжи прислают и отмораживаются, чем это отличается?
И пожизненно заблокировали акк на Авито.
Добрый день! Займ начинает действовать только после того, как пользователь проверит товар в пункте выдачи и решит его забрать. Если же покупатель на месте откажется от покупки, то кредит будет аннулирован.
Коробку с мылом
10% за 4 месяца рассрочки норм?
Похоже, что да.
Мне вчера звонил тинек, и рассказывал, что 3% в месяц это очень выговно.
30% годовых, как у банковских кредитных карт.
30% годовых? Не так уж и дорого. Мне тут недавно из Сбербанка звонили, предложили под 29,9% у них кредит взять - потом долго вместе смеялись.
Озон за 6 месяцев берет столько.
Я тут посчитал получше, 47% годовых у авито получается. Именно под такой процент надо взять кредит в любом нормальном банке, чтоб заплатить переплатить 10% за 4 месяца
Население закредитовано хуже некуда. У знакомых по 3-4 кредита, занимают денег чтобы вовремя отдать
Ваши знакомые сделали ставку на инфляцию и теперь ждут розыгрыша в марте.
Ох уж эти мантры... С другой стороны при такой экономике даже не знаю, с кого больше смеяться: с хомяка, который берет кредит, чтобы платить крдит или с хомяка, который копит-копит, копит-копит, а вожделенная цель от него все дальше и дальше, все дальше и дальше :)
финансовая грамотность у большинства населения не сформирована вообще
Ждем новые жалобы на VC связанные с кредитом на Avito)
Зачем вы их ждёте? Это фетиш какой-то?
И так на Авито жалоб дофига, а станет еще больше)
Лично меня выручаеи срлит от яндекс маркета,на дорогую окупку не могу накопить а по частям реально,
А вот и ЦА подъехало... Голубчик, если вы не можете накопить на фигня-нейм, может быть фигня-нейм вам не особо-то и нужна?
Только Сплит это не кредит, а договор поручения, и он никак не влияет на КИ.
А если нажать кнопку «улучшить», то уже кредит
там есть разные приколы. Если берешь на длительный срок, то уже кредит
После "Долями" все начали делать так же
А нафига нужна эта фигня, если можно кредиткой расплатиться и вообще процент не платить, если погасить за льготный период.
Льготный период 4 месяца???
Согласен. Но это просто еще один из инструментов. Есть адепты секты "кредитки-зло, а кредиты ок"
Не будет работать
Еще как будет.
Интересно будет ли пользоваться популярностью?
Думаю да, прикольно же. И экологично
"Если покупатель он откажется от кредита" Мастер Йода, ты ли это?
108631149 мой профиль на авито))) значки и монеты в основном
Деньгами торговать тоже надо. :)
Теперь контрофакт и кидалово будут доступны в кредит
Оплату частями первый раз я увидел в Латинской Америке, очень удивился тогда, что они даже продукты в супермаркете так покупают
Пойду затарюсь
Дешевле чем в магазине?
я туплю что произойдет если я продаю а покупатель откажется после первого платежа?
неужели банк оставит мне деньги и товар покупателю?
или скажут е....сь с возвратом сами а мы списываем деньги с продавца?
какаято еще более опасная чем дноставка хрень
Добрый день! Единственное различие между продажей товаров в кредит и оплатой онлайн в том, что деньги вам через Авито придут не от покупателя, а от Хоум Экспресс (МКК «Купи не копи» (ООО), которое выдало кредит.
Как только покупатель заберёт заказ в пункте выдачи, продавцу будет отправлена вся сумму за товар полностью, и вы сможете вывести ее на карту или номер телефона через систему быстрых платежей.
Сплит не пробовал, "подели" юзал как-то у альфы, удобная тема
Ну почти маркетплейс 👍🏻
Мммм еще одна возможность залезть в кредит. Ура
Типа и товар не получил и встрял на кредит? 😹
У них сейчас то техподдержка на букву Х, не подумайте, что хорошо, а с этой историей вообще писец будет полный.
Я бы не связывался с этими кредитами на Авито.
Смертность в России и так высокая, теперь, с помощью новых введений от Авито, оно станет еще выше.)
Сейчас кредит бы взять на авито...
**каждой семье по кредиту**
/фейерверки, радость и смех/