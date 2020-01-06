Компания будет продавать товары через свой маркетплейс.

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6 января Amazon и индийский ритейлер Future Retail объявили о том, что стали партнёрами. По условиям соглашения, магазины Future Retail будут использовать маркетплейс Amazon India для онлайн-продаж.

Кроме того, Future Retail подключится к платформе Amazon Prime Now, которая доставляет товары продукты за два часа. В настоящее время Prime Now работает в четырёх городах Индии: Дели, Мумбаи, Бангалоре и Хайдарабаде.

С помощью маркетплейса Amazon ритейлер планирует продавать продукты, одежду, косметику и товары общего пользования. Future Retail принадлежит более 1500 магазинов в 400 городах Индии, которые посещают около 350 млн покупателей в год.

Amazon и Future Retail связывает не только соглашение о сотрудничестве. В августе 2019 года Amazon приобрела 49% принадлежащей ритейлеру компании Future Coupons. Future Coupons также владело долей в 7,3% в материнской компании, то есть Amazon получил 3,58% Future Retail.

31 декабря крупнейший индийский ритейлер Reliance Retail и второй по величине телекоммуникационный оператор Reliance Jio объявили о тестовом запуске продуктового интернет-магазина JioMart.

По данным интернет-магазина, ассортимент JioMart составит 50 тысяч позиций, а покупатели получат бесплатную доставку вне зависимости от минимального объёма заказов.

Reliance Retail принадлежит около 10 тысяч магазинов в более чем 6500 городов Индии, которые еженедельно посещают около 3,5 млн покупателей.

Reliance Retail и Reliance Jio принадлежат богатейшему человеку Индии Мукешу Амбани (состояние $60,4 млрд).