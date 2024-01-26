Торговля
Маша Цепелева

Wildberries арендовал склады в Санкт-Петербурге у «Ленты» и «ВсеИнструменты.ру» Статьи редакции

После пожара в Шушарах маркетплейс запланировал открыть новый сортировочный центр, но только в феврале 2024 года.

  • Wildberries взял в субаренду 27,9 тысячи м² в логопарке «PNK парк Шушары-3» в Санкт-Петербурге у ритейлера «ВсеИнструменты.ру», пишет «Ъ» со ссылкой на стороны соглашения. Сумму сделки они не раскрыли.
  • Также маркетплейс арендовал 9500 м² на складе продуктовой сети «Лента» на Московском шоссе в Санкт-Петербурге. Кроме того, Wildberries занимает площади в «MLP Уткина Заводь», в «Армада парк» и в «Raum Парнас-1».
  • За два новых склада Wildberries будет платить 360–400 млн рублей в год, оценил партнёр консалтинговой компании NF Group Константин Фомиченко.
  • На рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области доля свободных складских площадей составляет 0,3%, это минимальное значение за всю историю рынка, подсчитали в NF Group. Этому способствовало как раз активное развитие маркетплейсов, считают консультанты.
  • Некоторые собственники складов стали отказывать маркетплейсам в потенциальной аренде, ссылаясь на высокую пожароопасность, знает источник «Ъ» на рынке недвижимости. Кроме склада Wildberries в Шушарах сгорело также помещение Ozon в Подольске.
  • Wildberries намерен восстановить сгоревший объект в Шушарах, а также ускорить строительство логопарка в индустриальном комплексе «М10» в Ленинградской области, рассказал источник издания на рынке недвижимости. В маркетплейсе добавили, что уже в начале февраля 2024 года откроют новый сортировочный центр.

#новости #wildberries

6.4K показов
2.1K открытий
0
39 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Не сожгли бы чужое, а то и своё не берегут. Или хотят посмотреть какими должны быть склады?

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Ага, хотят посмотреть, что такое официально введенный в эксплуатацию пожаробезопасный склад.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Диякоягодные на настоящем складе:
— Ого! Огнетушители, датчики? Нахрена оно им? Как, положено?! Упаковать, продать, сотрудников оштрафовать. Так, чёрную мессу сегодня где проводим?

Ответить
Развернуть ветку
Илья Саликов

они будут проводить эксперементы на прочность, чтобы потом свои склады на опыте строить )

Ответить
Развернуть ветку
Ovechkin

Чужие явно застрахованы

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

Логопарк «PNK парк Шушары-3»..
Шуршали, шуршали, да и вышуршали..

Ответить
Развернуть ветку
Тимофей Измайлов

Доверие к вб все ниже и ниже. Жаль, что нет аналоговых площадок. Где за такую же цену можно было найти одежду в широком ассортименте и вернуть если что

Ответить
Развернуть ветку
Пружинный ревербератор

У кого доверие ниже-то?
"Жаль что нет аналоговых площадок с теми же ценами и блаблабла" вообще звучит как "жаль что все люди не богатые и здоровые", ага

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

"аналоговых площадок"

Ламповых, ты хотел сказать?

Ответить
Развернуть ветку
Василий Орлов

А кто-то тут думал, что ВБ разорится

Ответить
Развернуть ветку
Пружинный ревербератор

Да тут многим из тех, кто "думает", думать вообще противопоказано

Ответить
Развернуть ветку
Ovechkin

Им некогда, люди каждый день по 10 заказов каждый делает

Ответить
Развернуть ветку
Платон Щукин

Главное не забыть застраховать склад:)

Ответить
Развернуть ветку
Степан Беленький

Что то мне подсказывает, что они этим заниматься не будут

Ответить
Развернуть ветку
Иванов Иван

Склад не их так что страховать его они не могут. Свои товары на этом складе могут.
А вот владельцам склада и кто возможно их до этого страховал стоит призадуматься.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Панов

Могут предусмотреть в договоре спокойно такую обязанность, но и ценник им выложат соответствующий. Вряд ли страховые теперь будут браться за ВБ, если приличную сумму не получат

Ответить
Развернуть ветку
Тимофей Измайлов

У них и так должны быть

Ответить
Развернуть ветку
Хрю Хрю Кабанчик

Арендатор с огоньком.

Ответить
Развернуть ветку
Олег Моргунов

При виде их, просто пожар в сердце...

Ответить
Развернуть ветку
Трояноов Андрюша

И их хотят спалить. Я бы ягодкам не доверял, прокляты

Ответить
Развернуть ветку
Василий Орлов

да что уж вы, может началась белая полоса ахаха

Ответить
Развернуть ветку
Трояноов Андрюша

Ублюдский маркетплейс, даже мудак Лебедев поучаствовал. Просто это говно похоже на рынок деревенский, а не качественный продукт

Ответить
Развернуть ветку
Пружинный ревербератор

Отличный сервис, года три пользуюсь как покупатель - все как часы работает, тот же Озон меня раз пять подводил при том что я всего-то раз 7-9 заказывал у них. Так себе показатель.

Ответить
Развернуть ветку
Трояноов Андрюша

Подделок немыслимое количество, не заметил положительные качества

Ответить
Развернуть ветку
Иван Мариас

Озон горел, ВБ горел. Кто там ещё не горел?.. Яндекс, Мегамаркет, вы что о себе думаете?!

Ответить
Развернуть ветку
Трояноов Андрюша

Дайте время на отпуск в Тайланде, потом сожгу вашу по*боту

Ответить
Развернуть ветку
Михаил

На штрафах аренда будет обходиться бесплатно, говорит человек который работает на Wildberries

Ответить
Развернуть ветку
Beton

Драчуны с валберриса теперь будут устраивать разборки с новыми соседями.

Ответить
Развернуть ветку
Василий Орлов

Главное, чтобы не загорелись

Ответить
Развернуть ветку
Beton
Ответить
Развернуть ветку
Igor Mylnikov

Прочитал статью и в очередной раз понял, тема первого полугодия 24г. - склады и логистика.

Ответить
Развернуть ветку
Эксперт Александрович

Я бы так просто им склад не доверял

Ответить
Развернуть ветку
Пружинный ревербератор

Ну, тебя и не просили

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Перепродажный

«Ретейл», обезьянка необучаемая.

Ответить
Развернуть ветку
Пружинный ревербератор

Что сказать-то хотел, болезный?

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Перепродажный

Что грамматика на сайте несовершенна.

Ответить
Развернуть ветку
dima sokolov
За два новых склада Wildberries будет платить 360–400 млн рублей в год

Дороговато выходит

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Васильев

Будем ждать открытия нового сортировочного центра. А там посмотрим что будет дальше.

Ответить
Развернуть ветку
Перламутрово-Мышиный

Достаточно оперативно. А как у Натура Сиберика склад сгорел и суд с Ингосстрахом был все уже и забыли.
Многие рады обанкротить ВБ, а количество рабочих мест и налогов кто из комментаторов восполнит

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
36 комментариев
Раскрывать всегда
null