Wildberries арендовал склады в Санкт-Петербурге у «Ленты» и «ВсеИнструменты.ру» Статьи редакции
После пожара в Шушарах маркетплейс запланировал открыть новый сортировочный центр, но только в феврале 2024 года.
- Wildberries взял в субаренду 27,9 тысячи м² в логопарке «PNK парк Шушары-3» в Санкт-Петербурге у ритейлера «ВсеИнструменты.ру», пишет «Ъ» со ссылкой на стороны соглашения. Сумму сделки они не раскрыли.
- Также маркетплейс арендовал 9500 м² на складе продуктовой сети «Лента» на Московском шоссе в Санкт-Петербурге. Кроме того, Wildberries занимает площади в «MLP Уткина Заводь», в «Армада парк» и в «Raum Парнас-1».
- За два новых склада Wildberries будет платить 360–400 млн рублей в год, оценил партнёр консалтинговой компании NF Group Константин Фомиченко.
- На рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области доля свободных складских площадей составляет 0,3%, это минимальное значение за всю историю рынка, подсчитали в NF Group. Этому способствовало как раз активное развитие маркетплейсов, считают консультанты.
- Некоторые собственники складов стали отказывать маркетплейсам в потенциальной аренде, ссылаясь на высокую пожароопасность, знает источник «Ъ» на рынке недвижимости. Кроме склада Wildberries в Шушарах сгорело также помещение Ozon в Подольске.
- Wildberries намерен восстановить сгоревший объект в Шушарах, а также ускорить строительство логопарка в индустриальном комплексе «М10» в Ленинградской области, рассказал источник издания на рынке недвижимости. В маркетплейсе добавили, что уже в начале февраля 2024 года откроют новый сортировочный центр.
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Не сожгли бы чужое, а то и своё не берегут. Или хотят посмотреть какими должны быть склады?
Ага, хотят посмотреть, что такое официально введенный в эксплуатацию пожаробезопасный склад.
Диякоягодные на настоящем складе:
— Ого! Огнетушители, датчики? Нахрена оно им? Как, положено?! Упаковать, продать, сотрудников оштрафовать. Так, чёрную мессу сегодня где проводим?
они будут проводить эксперементы на прочность, чтобы потом свои склады на опыте строить )
Чужие явно застрахованы
Логопарк «PNK парк Шушары-3»..
Шуршали, шуршали, да и вышуршали..
Доверие к вб все ниже и ниже. Жаль, что нет аналоговых площадок. Где за такую же цену можно было найти одежду в широком ассортименте и вернуть если что
У кого доверие ниже-то?
"Жаль что нет аналоговых площадок с теми же ценами и блаблабла" вообще звучит как "жаль что все люди не богатые и здоровые", ага
"аналоговых площадок"
Ламповых, ты хотел сказать?
А кто-то тут думал, что ВБ разорится
Да тут многим из тех, кто "думает", думать вообще противопоказано
Им некогда, люди каждый день по 10 заказов каждый делает
Главное не забыть застраховать склад:)
Что то мне подсказывает, что они этим заниматься не будут
Склад не их так что страховать его они не могут. Свои товары на этом складе могут.
А вот владельцам склада и кто возможно их до этого страховал стоит призадуматься.
Могут предусмотреть в договоре спокойно такую обязанность, но и ценник им выложат соответствующий. Вряд ли страховые теперь будут браться за ВБ, если приличную сумму не получат
У них и так должны быть
Арендатор с огоньком.
При виде их, просто пожар в сердце...
И их хотят спалить. Я бы ягодкам не доверял, прокляты
да что уж вы, может началась белая полоса ахаха
Ублюдский маркетплейс, даже мудак Лебедев поучаствовал. Просто это говно похоже на рынок деревенский, а не качественный продукт
Отличный сервис, года три пользуюсь как покупатель - все как часы работает, тот же Озон меня раз пять подводил при том что я всего-то раз 7-9 заказывал у них. Так себе показатель.
Подделок немыслимое количество, не заметил положительные качества
Озон горел, ВБ горел. Кто там ещё не горел?.. Яндекс, Мегамаркет, вы что о себе думаете?!
Дайте время на отпуск в Тайланде, потом сожгу вашу по*боту
На штрафах аренда будет обходиться бесплатно, говорит человек который работает на Wildberries
Драчуны с валберриса теперь будут устраивать разборки с новыми соседями.
Главное, чтобы не загорелись
Прочитал статью и в очередной раз понял, тема первого полугодия 24г. - склады и логистика.
Я бы так просто им склад не доверял
Ну, тебя и не просили
«Ретейл», обезьянка необучаемая.
Что сказать-то хотел, болезный?
Что грамматика на сайте несовершенна.
Дороговато выходит
Будем ждать открытия нового сортировочного центра. А там посмотрим что будет дальше.
Достаточно оперативно. А как у Натура Сиберика склад сгорел и суд с Ингосстрахом был все уже и забыли.
Многие рады обанкротить ВБ, а количество рабочих мест и налогов кто из комментаторов восполнит