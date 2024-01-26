Торговля
Полина Лааксо

Российское подразделение Nestle предупредило партнёров о росте цен на корм для кошек и собак до 12% Статьи редакции

Причины — подорожание себестоимости товаров, логистики и упаковки.

  • Nestle, выпускающая корма Cat Chow, Darling, Dog Chow, Felix, Frieskies, Gourmet, Pro Plan и Purina One, предупредила, что отпускная стоимость её продуктов изменится с 5 февраля 2024 года, пишет РБК со ссылкой на письмо партнёрам. Получение подтвердили два поставщика. Сама Nestle отказалась от комментариев.
  • Оптовые цены на влажный корм Darling, Gourmet и Purina One вырастут на 4%. На сухой корм для кошек Felix — на 6,4-8%, а на сухой корм для кошек и собак Purina One — на 1-10%. Стоимость сухих продуктов Pro Plan вырастет вплоть до 10%, а влажных — до 1,5%. Ветеринарные линейки этой марки подорожают сильнее: увеличение цен на сухой корм для кошек составит до 12%, на влажный — на 9,7%. Ветеринарные корма для собак Pro Plan подорожают до 10% в случае с сухими формами выпуска и до 7%, если корм влажный.
  • Среди причин — повышение себестоимости продуктов, в том числе из-за ослабления рубля. В среднем сырьё подорожало на 11-25%, но особенно сильно выросли в цене куриные, мясные и рыбные ингредиенты, а также их производные. Гибкая упаковка по итогам 2023 года стала дороже на 8%, а логистические затраты выросли на 30%. В «Мираторге» добавили, что увеличились и затраты на оборудование и запчасти.
  • Nestle подчеркнула, что повышение цен не покроет «роста себестоимости» и по ряду позиций они удержаны «на минимально возможных значениях» — чтобы смягчить возможные последствия для потребителей. Логичным назвал рост цен и глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, ссылаясь на подорожание мяса и субпродуктов. Правда, в Минпромторге отметили РБК, что цены на мясное сырьё для кормов «в последнее время демонстрируют стабильность».
  • Определить, как рост отпускных цен скажется на стоимости кормов для потребителей, сложно, говорят участники рынка. По словам президента Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилла Дмитриева, если не будет «значительных» наценок со стороны дистрибюторов и розницы, то они вырастут пропорционально — то есть в среднем на 10%.
Источник фото: WMJ
  • По словам российских отраслевых ассоциаций, большая часть кормов для домашних животных производится внутри страны — в основном на фабриках Mars и Nestle. Доля импорта, по данным Россельхознадзора на 2022 год, составляла менее 10%. Из-за рубежа прежде всего завозили диетические, лечебные и «профессиональные» корма с содержанием свежего мяса, а также «холистики» — без усилителей вкуса и запаха и искусственных консервантов.
  • В том же 2022 году Национальная ассоциация зооиндустрии сообщала, что для достижения Россией технологического суверенитета в области производства кормов для домашних питомцев нужно построить как минимум десять заводов совокупной мощностью выпуска более 300 тысяч т в год.
  • В Минсельхозе при этом сообщили, что предложение отвечает спросу. По данным ведомства, за 11 месяцев 2023 года в стране выпустили более 1,25 млн т кормов для домашних животных, что позволяет покрывать «основную часть внутренних потребностей» и экспортировать корм в другие страны.
Торговля
Полина Лааксо
«Кризис в зообизнесе был неожиданным, неприятным и стремительным»: что переживают магазины для животных Статьи редакции

Почему цены меняются почти каждый день, а заказы пока задерживаются, и когда всё наладится.

Источник: MastMetal

#новости #nestle #зоомагазины

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 Egor Ka

Просто кошки стали более больше есть, отсюда и рост цен!

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Полина Лааксо
Автор

они заслуживают больше есть — и точка.

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Олег Моргунов

Особенно вкусно - и точка.

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Эксперт Александрович

Я один странно воспринимаю сочетание нестле и корм для кошек в одном предложении?

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kova7ev

да

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Никита Невеждин

нет )) или корм должен быть со сгущенкой какой-нибудь или в шоколаде

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Роман

Как тебе сочетание «Пепси и Сметана»?

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Хрю Хрю Кабанчик

И как теперь коту сказать о том что он будет меньше есть?
Вещали же мол Германию обогнали, выходит по росту цен что ли? Куда Путин смотрит, давно бы нацинализировать этот Нестле.

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Леонид Белкин

так и скажи, что находимся под санкциями западных партнеров, выживаем как можем, пусть он им в тапки нагадит

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Vitalii

От того, что ты что-то своровал, оно не станет работать лучше, гы. Чем больше национализаций в кавычках, тем ниже конкуренция и выше цены.

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Михаил Котов

Так цена на сырье от этого расти не перестанет

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Leonid Bushuev

У тебя кот еще есть чтоль? Я думал из-за разорванной в клочья экономике уже всех домашних животных съели и траву скушали вокруг домов :( Куда там Гуриев с Европой и США смотрят?!

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Либерал-смузихлеб 3.0

Так тепло от фотки в посте

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Sith Bender

Накорми кота Nestle и кот будет сыт один день. Назови кота Сыт и кот будет Сыт всегда.

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Hox
Накорми кота Nestle и кот будет сыт один день. Назови кота Сыт и кот будет Сыт всегда.

Но если кот Сыт не будет сыт он будет ссыт.

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КакЦапля

Ссыт всегда и везде.

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Михаил Котов

Ну у меня животинки всегда лучше меня питались ххх

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Слегка Придурковатый

У нас Монж исчез где-то пару месяцев назад из всех зоомагазинов. Мохнатый только его жрал лет уже семь наверное. Теперь вот давится аналогом.

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Полина Лааксо
Автор

а чем давится теперь? (также приветствуется фото кота........)

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Слегка Придурковатый

Давится Хиллсом.

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Полина Лааксо
Автор

всю еду мира к ногам этого качественного господина

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Griby Lenina

Для моего кота было трауром прекращение поставок канадской Аканы. Прекращение не было связано с войной и произошло примерно за год до нее. Потом примерно три года этого корма не было в продаже и вот недавно появился на Озоне. Коту еще не говорил :)

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Αιιροm

Лишь бы качество кормов не упало,хотя кто-то разбирается качество на уровне или все же низкое?

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Fred Han

Попробуйте и скажите нам

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Дмитрий Маслов

Котики пусть ловят мышей. Натуральная еда, без красителей и консервантов, а главное ожирения не будет.. обед ещё поймать нужно)

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Андрей Че

А люди охотятся

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Ovechkin

Половины продукции нестле уже вообще нет у нас. Плакали мои любимые хлопья((

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dima sokolov

Кстати, да
Я в один момент заметил, что шоколадок Несквик больше нет

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Тоже хочу

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debil
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