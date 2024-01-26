Российское подразделение Nestle предупредило партнёров о росте цен на корм для кошек и собак до 12% Статьи редакции
Причины — подорожание себестоимости товаров, логистики и упаковки.
- Nestle, выпускающая корма Cat Chow, Darling, Dog Chow, Felix, Frieskies, Gourmet, Pro Plan и Purina One, предупредила, что отпускная стоимость её продуктов изменится с 5 февраля 2024 года, пишет РБК со ссылкой на письмо партнёрам. Получение подтвердили два поставщика. Сама Nestle отказалась от комментариев.
- Оптовые цены на влажный корм Darling, Gourmet и Purina One вырастут на 4%. На сухой корм для кошек Felix — на 6,4-8%, а на сухой корм для кошек и собак Purina One — на 1-10%. Стоимость сухих продуктов Pro Plan вырастет вплоть до 10%, а влажных — до 1,5%. Ветеринарные линейки этой марки подорожают сильнее: увеличение цен на сухой корм для кошек составит до 12%, на влажный — на 9,7%. Ветеринарные корма для собак Pro Plan подорожают до 10% в случае с сухими формами выпуска и до 7%, если корм влажный.
- Среди причин — повышение себестоимости продуктов, в том числе из-за ослабления рубля. В среднем сырьё подорожало на 11-25%, но особенно сильно выросли в цене куриные, мясные и рыбные ингредиенты, а также их производные. Гибкая упаковка по итогам 2023 года стала дороже на 8%, а логистические затраты выросли на 30%. В «Мираторге» добавили, что увеличились и затраты на оборудование и запчасти.
- Nestle подчеркнула, что повышение цен не покроет «роста себестоимости» и по ряду позиций они удержаны «на минимально возможных значениях» — чтобы смягчить возможные последствия для потребителей. Логичным назвал рост цен и глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, ссылаясь на подорожание мяса и субпродуктов. Правда, в Минпромторге отметили РБК, что цены на мясное сырьё для кормов «в последнее время демонстрируют стабильность».
- Определить, как рост отпускных цен скажется на стоимости кормов для потребителей, сложно, говорят участники рынка. По словам президента Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилла Дмитриева, если не будет «значительных» наценок со стороны дистрибюторов и розницы, то они вырастут пропорционально — то есть в среднем на 10%.
- По словам российских отраслевых ассоциаций, большая часть кормов для домашних животных производится внутри страны — в основном на фабриках Mars и Nestle. Доля импорта, по данным Россельхознадзора на 2022 год, составляла менее 10%. Из-за рубежа прежде всего завозили диетические, лечебные и «профессиональные» корма с содержанием свежего мяса, а также «холистики» — без усилителей вкуса и запаха и искусственных консервантов.
- В том же 2022 году Национальная ассоциация зооиндустрии сообщала, что для достижения Россией технологического суверенитета в области производства кормов для домашних питомцев нужно построить как минимум десять заводов совокупной мощностью выпуска более 300 тысяч т в год.
- В Минсельхозе при этом сообщили, что предложение отвечает спросу. По данным ведомства, за 11 месяцев 2023 года в стране выпустили более 1,25 млн т кормов для домашних животных, что позволяет покрывать «основную часть внутренних потребностей» и экспортировать корм в другие страны.
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Просто кошки стали более больше есть, отсюда и рост цен!
они заслуживают больше есть — и точка.
Особенно вкусно - и точка.
Я один странно воспринимаю сочетание нестле и корм для кошек в одном предложении?
да
нет )) или корм должен быть со сгущенкой какой-нибудь или в шоколаде
Как тебе сочетание «Пепси и Сметана»?
И как теперь коту сказать о том что он будет меньше есть?
Вещали же мол Германию обогнали, выходит по росту цен что ли? Куда Путин смотрит, давно бы нацинализировать этот Нестле.
так и скажи, что находимся под санкциями западных партнеров, выживаем как можем, пусть он им в тапки нагадит
От того, что ты что-то своровал, оно не станет работать лучше, гы. Чем больше национализаций в кавычках, тем ниже конкуренция и выше цены.
Так цена на сырье от этого расти не перестанет
У тебя кот еще есть чтоль? Я думал из-за разорванной в клочья экономике уже всех домашних животных съели и траву скушали вокруг домов :( Куда там Гуриев с Европой и США смотрят?!
Так тепло от фотки в посте
Накорми кота Nestle и кот будет сыт один день. Назови кота Сыт и кот будет Сыт всегда.
Но если кот Сыт не будет сыт он будет ссыт.
Ссыт всегда и везде.
Ну у меня животинки всегда лучше меня питались ххх
У нас Монж исчез где-то пару месяцев назад из всех зоомагазинов. Мохнатый только его жрал лет уже семь наверное. Теперь вот давится аналогом.
а чем давится теперь? (также приветствуется фото кота........)
Давится Хиллсом.
всю еду мира к ногам этого качественного господина
Для моего кота было трауром прекращение поставок канадской Аканы. Прекращение не было связано с войной и произошло примерно за год до нее. Потом примерно три года этого корма не было в продаже и вот недавно появился на Озоне. Коту еще не говорил :)
Лишь бы качество кормов не упало,хотя кто-то разбирается качество на уровне или все же низкое?
Попробуйте и скажите нам
Котики пусть ловят мышей. Натуральная еда, без красителей и консервантов, а главное ожирения не будет.. обед ещё поймать нужно)
А люди охотятся
Половины продукции нестле уже вообще нет у нас. Плакали мои любимые хлопья((
Кстати, да
Я в один момент заметил, что шоколадок Несквик больше нет
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