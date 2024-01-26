Магазин финских товаров Laplandia допустил открытие розничной точки в Санкт-Петербурге Статьи редакции
Об этом «Фонтанке» рассказал владелец компании Atma Trade Oy Мохамaд Дарвич. Как сеть работает при закрытой российско-финляндской границе — в выжимке интервью.
Как работать при закрытых границах
- На январь 2024 года у Laplandia два офлайн-магазина — у Торфяновки и в Лаппеенранте. Сеть ориентирована «в основном на российский рынок» и российских туристов. Когда в 2020 году Финляндия закрыла границы с Россией из-за пандемии Covid-19, магазины «практически не работали», поэтому компания запустила онлайн-продажи.
- После 24 февраля 2022 года Laplandia проверяли местные регуляторы, так как бизнес «тесно связан с Россией». «Но, поскольку мы всё делаем легально, проверки прошли нормально», — рассказал Дарвич.
- Недовольство возникало и на российской стороне, говорит владелец компании: на магазин жаловались «недоброжелатели» — за то, что он якобы продаёт товары, которые правительство России запретило импортировать в промышленных масштабах (среди них, например, сыр и масло). Сайт даже блокировали, но суд вставал на сторону Laplandia.
- После того как осенью 2023 года правительство Финляндии закрыло контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, компания стала налаживать поставки через Эстонию и Латвию. Срок доставки может доходить до трёх недель, но компания старается укладываться в одну. В остальном надеется, что границы скоро откроют — хотя бы для грузового транспорта.
Что покупают россияне и почему
- 70% продаж в Россию приходится на молочные продукты, кондитерские изделия, кофе, витамины и минералы, остальные 30% — обувь, бытовая химия и хозтовары, помимо прочего. 50% заказов поступает из Санкт-Петербурга, 30% — из Москвы. Средний чек оценивают примерно в 5000 рублей.
- Наиболее устойчивым спросом пользуются в первые очередь мягкие и твёрдые сыры и масло, которое «невозможно спутать с российским» из-за разницы технологий производства.
- Рассуждая о том, почему в Финляндии не так развита онлайн-торговля продуктами, как в России, Дарвич предположил, что местным жителям «не близка культура заказа еды через интернет». По его наблюдениям, у финнов более медленный ритм жизни, «нет пробок», поэтому их «особо не напрягает ходить в магазин».
- Но зато в Финляндии «строгий контроль качества продуктов со стороны государства и самих продавцов», благодаря чему покупатели уверены, что не столкнутся с просрочкой, недовесом, заменителями, плохим качеством или подделками, говорит он. Эта особенность привлекает и россиян.
Как обстоят дела с ценами и развитием
- На фоне инфляции подорожал практически весь ассортимент магазина за исключением хозтоваров, но такая тенденция наблюдается по всему миру, отмечает Дарвич. «Перехитрить» покупателя компания не пытается: если поставщик повысил цены, значит, это сделает и магазин. Менять товары подороже на дешёвые аналоги Laplandia не собирается, потому что люди привыкли к «определённому качеству».
- Что касается масштабирования, то в планах — открыть офлайн-магазин в Санкт-Петербурге. Компания уже находится на «первом этапе» — изучает преимущества и недостатки и собирается «в ближайшее время» принять окончательное решение.
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Спасибо сознательному финну Мохамеду Дарвичу за то, что логика взяла вверх
Х.з, может и правда уже финн. Но там такие российские уши торчат, мама не горюй..))
https://www.dp.ru/a/2015/12/08/Peterburgskij_biznesmen_A
- Вы и мать родную готовы продать!
- А что, вы ее хотите купить? (с)
А чего людям не дают свободно торговать ? Как нефтегаз покупать - можно . А бизнесу мелкому нельзя , это двулично
Ну вы кормите Путина своими налогами, а Путин и окружение ничего не делает только хапает, поэтому да вы единственный спонсор режима😂😂😂😂😂
Что ж ты фраер сдал назад?
В родную гавань движутся, фигли
Фазер
Посмотрели посмотрели, и поняли что из-за мелкого локального конфликта терять деньги, пока нормальные пацаны зарабатывают - выглядит странно.
Вопрос в том, когда США и прочие, перестанут давить на крупный бизнес и он сможет вернуться.
Поперёк санкций прут?!
Вдоль, только в обратном направлении
обходят , все как полагается в прежнем ритме
Кролика быстро
Это говорит о стратегической победе мудрого руководителя мыслящего долгосрочными планами, учтите это на мартовских выборах
Бля. Каких еще выборах?
Ты о чем, дружище?
Выборы это когда есть конкуренция, а не цирк
Ниче себе, в приятном смысле удивлен. Не думал, что финны захотят вообще какие-то дела иметь в России.
их не так много , написано ведь , что ориентирован товар на российскую аудиторию ,поэтому тут выгода присутствует , а вот на счет самой России удивительно ,что пошли навстречу и не прикрыли
многие хотят, но многим сами финны перекрывают дорогу
Весь бизнес финского финна Мохамеда Дарвича был заточен на российско-финскую границу, поэтому крутится как может.
Батюшки, там негор!
это же Епифанцев
Ладно, начну: лучше б отечественное развивали, а не вот эту иностранную ерунду!
Пхах
Ой не начинайте, реально. Так все хорошо было без этого.
Ну все, любители «волшебного» финского fairy спасены) ну и куда нам без плавленых сырков valio с молекулами швободы))
Нестабильный бизнес в наше время, фины то открывают границы, то закрывают, не понятно чего ждать.
Старый метод дефицита и запрещенки, если за сыр в очереди подраться, так добыча вкуснее)
Что за волшебное масло?
Сливочное без пальмового?
Ну олени
❤️
Знаю только один финский товар
Почем финские яйца?
Война войной, а кушац хочется даже если ты натовская подстилка и чухонский подсвинок.
Искренне ваш, Дмитрий Анатольевич.
Ага, знаем. А потом на входе поставят камеры и начнут лишать имущества за поддержку Запада)
У них даже фейри нормального нет, нафиг)
«Эта особенность привлекает и россиян» – какая нахрен особенность. Это просто должно быть нормой везде. А вот без паромов я и правда страдаю.
Классно, повезло жителям Питера с такой инициативой.
блгдря статье узнал, что есть финн магазин, который "принимаем оплату любыми картамами выпущенными в РФ". Но как, Билли?
Связка райфайзен - OP все еще работает.