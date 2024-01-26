Я иногда вижу в российских онлайн-магазинах известное моющее средство, про которое заявлено, что оно привезено из Финляндии, по цене 80 рублей. Но этого не может быть в принципе: его закупочная цена — €3,15 (304 рубля по курсу ЦБ на 26 января 2024 года).

В Финляндии продавец не смог бы найти поддельный товар [подешевле]. Понятно, что это лишь упаковка с финскими буквами, а внутри что-то непонятное, лишь немного похожее на то, что хочет получить клиент. Российский онлайн-магазин допускает такой обман, а у нас <...> любой продавец никогда бы этого не допустил.