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Торговля
Полина Лааксо

Магазин финских товаров Laplandia допустил открытие розничной точки в Санкт-Петербурге Статьи редакции

Об этом «Фонтанке» рассказал владелец компании Atma Trade Oy Мохамaд Дарвич. Как сеть работает при закрытой российско-финляндской границе — в выжимке интервью.

Источник: «Ъ»

Как работать при закрытых границах

  • На январь 2024 года у Laplandia два офлайн-магазина — у Торфяновки и в Лаппеенранте. Сеть ориентирована «в основном на российский рынок» и российских туристов. Когда в 2020 году Финляндия закрыла границы с Россией из-за пандемии Covid-19, магазины «практически не работали», поэтому компания запустила онлайн-продажи.
  • После 24 февраля 2022 года Laplandia проверяли местные регуляторы, так как бизнес «тесно связан с Россией». «Но, поскольку мы всё делаем легально, проверки прошли нормально», — рассказал Дарвич.
  • Недовольство возникало и на российской стороне, говорит владелец компании: на магазин жаловались «недоброжелатели» — за то, что он якобы продаёт товары, которые правительство России запретило импортировать в промышленных масштабах (среди них, например, сыр и масло). Сайт даже блокировали, но суд вставал на сторону Laplandia.
  • После того как осенью 2023 года правительство Финляндии закрыло контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, компания стала налаживать поставки через Эстонию и Латвию. Срок доставки может доходить до трёх недель, но компания старается укладываться в одну. В остальном надеется, что границы скоро откроют — хотя бы для грузового транспорта.

Мы остаёмся при мнении, что граница была закрыта незаконно. И что власти Финляндии, в отличие от многих простых граждан, ведут себя некорректно по отношению россиянам, которым они сами же раньше выдали визы для туристических поездок.

Мохамaд Дарвич
Источник: Yle

Что покупают россияне и почему

  • 70% продаж в Россию приходится на молочные продукты, кондитерские изделия, кофе, витамины и минералы, остальные 30% — обувь, бытовая химия и хозтовары, помимо прочего. 50% заказов поступает из Санкт-Петербурга, 30% — из Москвы. Средний чек оценивают примерно в 5000 рублей.
  • Наиболее устойчивым спросом пользуются в первые очередь мягкие и твёрдые сыры и масло, которое «невозможно спутать с российским» из-за разницы технологий производства.

Laplandia в данный момент является единственным европейским гипермаркетом, который продает продукты питания, хозтовары, химию и так далее в Россию <...> в таком ассортименте через интернет, тем более за рубли. Например, кофе или масло продаются, но через третьи-четвёртые руки, и получается дороже, особенно при переводе евро в рубли.

Мохамaд Дарвич
  • Рассуждая о том, почему в Финляндии не так развита онлайн-торговля продуктами, как в России, Дарвич предположил, что местным жителям «не близка культура заказа еды через интернет». По его наблюдениям, у финнов более медленный ритм жизни, «нет пробок», поэтому их «особо не напрягает ходить в магазин».
  • Но зато в Финляндии «строгий контроль качества продуктов со стороны государства и самих продавцов», благодаря чему покупатели уверены, что не столкнутся с просрочкой, недовесом, заменителями, плохим качеством или подделками, говорит он. Эта особенность привлекает и россиян.

Я иногда вижу в российских онлайн-магазинах известное моющее средство, про которое заявлено, что оно привезено из Финляндии, по цене 80 рублей. Но этого не может быть в принципе: его закупочная цена — €3,15 (304 рубля по курсу ЦБ на 26 января 2024 года).

В Финляндии продавец не смог бы найти поддельный товар [подешевле]. Понятно, что это лишь упаковка с финскими буквами, а внутри что-то непонятное, лишь немного похожее на то, что хочет получить клиент. Российский онлайн-магазин допускает такой обман, а у нас <...> любой продавец никогда бы этого не допустил.

Мохамaд Дарвич

Как обстоят дела с ценами и развитием

  • На фоне инфляции подорожал практически весь ассортимент магазина за исключением хозтоваров, но такая тенденция наблюдается по всему миру, отмечает Дарвич. «Перехитрить» покупателя компания не пытается: если поставщик повысил цены, значит, это сделает и магазин. Менять товары подороже на дешёвые аналоги Laplandia не собирается, потому что люди привыкли к «определённому качеству».
  • Что касается масштабирования, то в планах — открыть офлайн-магазин в Санкт-Петербурге. Компания уже находится на «первом этапе» — изучает преимущества и недостатки и собирается «в ближайшее время» принять окончательное решение.
Деньги
Полина Лааксо
Финскую аутлет-деревню, построенную за €35 млн, продадут за €70 тысяч — она опустела из-за оттока туристов из России Статьи редакции

Именно россияне были основной целевой аудиторией торгового квартала Zsar Outlet Village рядом с погранпереходом Ваалимаа.

Источник: Yle

#новости #финляндия

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56 комментариев
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 Sergey Folps

Спасибо сознательному финну Мохамеду Дарвичу за то, что логика взяла вверх

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S.Capusta

Х.з, может и правда уже финн. Но там такие российские уши торчат, мама не горюй..))

https://www.dp.ru/a/2015/12/08/Peterburgskij_biznesmen_A

Петербургский бизнесмен, бывший торговец рыбой…
Петербургский бизнесмен Арджа Джияд и итальянский Сальватор Колетта открыли в ноябре аутлет…
www.dp.ru
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1 комментарий
Перламутрово-Мышиный

- Вы и мать родную готовы продать!
- А что, вы ее хотите купить? (с)

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Дракошка

А чего людям не дают свободно торговать ? Как нефтегаз покупать - можно . А бизнесу мелкому нельзя , это двулично

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Sergey Folps

Ну вы кормите Путина своими налогами, а Путин и окружение ничего не делает только хапает, поэтому да вы единственный спонсор режима😂😂😂😂😂

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4 комментария
Natural Phobia

Что ж ты фраер сдал назад?

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Алеоп

В родную гавань движутся, фигли

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Soludo

Фазер

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Leonid Bushuev

Посмотрели посмотрели, и поняли что из-за мелкого локального конфликта терять деньги, пока нормальные пацаны зарабатывают - выглядит странно.
Вопрос в том, когда США и прочие, перестанут давить на крупный бизнес и он сможет вернуться.

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Вадим Д.

Поперёк санкций прут?!

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Sergey Folps

Вдоль, только в обратном направлении

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Аватарка- не приговор

обходят , все как полагается в прежнем ритме

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Bellaria

Кролика быстро

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Полина Лааксо
Автор
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Либерал-смузихлеб 3.0

Это говорит о стратегической победе мудрого руководителя мыслящего долгосрочными планами, учтите это на мартовских выборах

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дед Мазай и санитары

Бля. Каких еще выборах?

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Максим Ц.

Ты о чем, дружище?

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Dozent

Выборы это когда есть конкуренция, а не цирк

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Мамаевыч

Ниче себе, в приятном смысле удивлен. Не думал, что финны захотят вообще какие-то дела иметь в России.

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Никита Борисов

их не так много , написано ведь , что ориентирован товар на российскую аудиторию ,поэтому тут выгода присутствует , а вот на счет самой России удивительно ,что пошли навстречу и не прикрыли

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Alija

многие хотят, но многим сами финны перекрывают дорогу

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Кулек

Весь бизнес финского финна Мохамеда Дарвича был заточен на российско-финскую границу, поэтому крутится как может.

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Слегка Придурковатый

Батюшки, там негор!

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4 shizzle ma nizzle

это же Епифанцев

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4 комментария
Центр принятия решений

Ладно, начну: лучше б отечественное развивали, а не вот эту иностранную ерунду!

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Алеоп

Пхах

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Дон Дракон

Ой не начинайте, реально. Так все хорошо было без этого.

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Андрей Комягин

Ну все, любители «волшебного» финского fairy спасены) ну и куда нам без плавленых сырков valio с молекулами швободы))

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Anton Barinov

Нестабильный бизнес в наше время, фины то открывают границы, то закрывают, не понятно чего ждать.

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Перламутрово-Мышиный

Старый метод дефицита и запрещенки, если за сыр в очереди подраться, так добыча вкуснее)

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Вася Пражкин
масло, которое «невозможно спутать с российским»

Что за волшебное масло?

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Andrew Simon

Сливочное без пальмового?

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4 комментария
Fred Han

Ну олени

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Lily Lucky

❤️

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Тоже хочу

Знаю только один финский товар

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Тоже хочу

Почем финские яйца?

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Артем Смирнов

Война войной, а кушац хочется даже если ты натовская подстилка и чухонский подсвинок.
Искренне ваш, Дмитрий Анатольевич.

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Дмитрий

Ага, знаем. А потом на входе поставят камеры и начнут лишать имущества за поддержку Запада)

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AleXXX

У них даже фейри нормального нет, нафиг)

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Pushkareva Ekaterina

«Эта особенность привлекает и россиян» – какая нахрен особенность. Это просто должно быть нормой везде. А вот без паромов я и правда страдаю.

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Федор Русаков

Классно, повезло жителям Питера с такой инициативой.

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Эфир Монеров

блгдря статье узнал, что есть финн магазин, который "принимаем оплату любыми картамами выпущенными в РФ". Но как, Билли?

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Elnar I

Связка райфайзен - OP все еще работает.

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53 комментария
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