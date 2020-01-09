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Торговля
Лиана Липанова
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«Азбука вкуса» начала продавать товары под своим брендом через Ozon Материал редакции

Так ритейлер надеется развить продажи в регионах.

  • «Азбука вкуса» начала продавать продукцию под собственными торговыми марками через Ozon. На площадке представлено более 500 товаров под брендами ритейлера и из собственного импорта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обе компании.
  • Сейчас ассортимент включает в себя напитки, чай, макаронные изделия, орехи, бакалею и другое. Цены на товары такие же, как и в магазинах сети. Заказать продукты «Азбуки вкуса» можно в 6,5 тысяч населённых пунктах по всей стране, рассказали в Ozon.
  • «Азбука вкуса» сама управляет ценами и ассортиментом, а Ozon за комиссию предоставляет логистику и трафик. Так ритейлер рассчитывает развить продажи собственного импорта в регионах, рассказал вице-президент по электронной коммерции «Азбуки вкуса» Дмитрий Лебедев.
  • Это второй ритейлер после «Вкусвилла», сотрудничающий с маркетплейсом (Ozon и Wildberries), отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Другие онлайн-площадки тоже планируют сотрудничать с продуктовыми ритейлерами, например «Беру» уже договорился о партнёрстве с ГК «Дикси» (включая супермаркеты «Виктория») и ведёт переговоры с другими сетями. Wildberries планирует привлечь новых поставщиков, пишет издание.
  • «Азбука вкуса» в 2019 году замедлила рост, а поставки в Ozon помогут увеличить продажи СТМ с минимальными инвестициями, предполагает Бурмистров. Сейчас у ритейлера более 100 супермаркетов «Азбука вкуса» и более 50 магазинов AB Daily в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, пишет издание. За год сеть открыла два новых супермаркета «Азбука вкуса», а количество магазинов AB Daily не изменилось, следует из данных Infoline.
Маркетплейсы доставят еду
«Азбука вкуса» начала поставки в Ozon
www.kommersant.ru

#новость #азбукавкуса #ozon

Торговля
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2 комментария
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Олег Журавлев

0

озон превращается в алл экспресс по русски ,)

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Алексей Кравцов

Олег
2

С такой доставкой от Озона, отсутствия купленного товара и прочими «ништяками», ХЗ. Озон это цыганская лотерея.))

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