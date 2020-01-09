На площадке представлено более 13 500 брендов, включая российских производителей.

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Российский онлайн-ритейлер Wildberries в январе 2020 года вышел на европейский рынок, запустив продажи в Польше. Компания запустила сайт на польском и английском языках, сообщили vc.ru в Wildberries.

На площадке представлено более 13 500 брендов одежды, обуви, аксессуаров и игрушек, отметили в компании. Ритейлер планирует расширять ассортимент товарами из России и других стран.

Жители Польши смогут получить покупки с помощью бесплатной курьерской доставки или в пунктах выдачи заказов с примерочными. Если заказ не подошёл или не понравился, его можно будет бесплатно вернуть.

Первый пункт выдачи заказов открылся в Варшаве на улице Буковиньская, 2 (Warsaw 02-703, Bukowińska 2). Ритейлер планирует открыть в стране около 100 фирменных ПВЗ. Сейчас сервис работает в шести странах: России, Польше, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.