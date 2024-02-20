Продавец товаров для дома Küchenland откроет магазины одежды Zimaletto Статьи редакции
Компания выпускает собственные коллекции с 2014 года, которые на начало 2024 года составляют 15% ассортимента.
- О планах Küchenland узнало Shopper's из корпоративной презентации. Их подтвердили и три консультанта на рынке коммерческой недвижимости.
- В магазинах сети уже продаётся более 160 предметов одежды, а также около 50 обувных позиций. По словам ритейлера, «удобных площадок с достаточным количеством места» нет, поэтому он и решил вывести продажу одежды в отдельное направление.
- В начале 2000-х бренд Zimaletto принадлежал кинокомпании «Амедиа» — она выпускала сериал «Не родись красивой», главная героиня которого устроилась на работу к одноимённому производителю. В 2006-м бренд выкупила сеть магазинов одежды Sela, но новые точки «не взлетели». Потом бренд перешёл многопрофильной «Рамо-М», которая ничего под ним так и не запустила.
- Zimaletto будет продавать женскую и детскую одежду, обувь, а также аксессуары. Шить одежду планируют в России, Турции, Китае и Индии. Про мужские коллекции компания ничего не говорит, на момент публикации в ассортименте её интернет-магазина есть только носки.
- По данным Core.XP, первые точки с одеждой откроются в сентябре 2024 года. В NF Group знают, что открытия состоятся в ТК «Красная площадь» в Краснодаре, Анапе, Туапсе, Новороссийске и Армавире, «Парк хаусе» в Казани, Тольятти, Екатеринбурге и Волгограде, московских «Сигнальный» и «Братеево» и в одном из комплексов в Санкт-Петербурге.
- В консалтинговой «Этерна» полагают, что одежда нового бренда будет продаваться в сегменте «средний плюс». Сама компания о ценах пока не говорила. На момент публикации самые дорогие предметы одежды в её интернет-магазине продаются за 4990 рублей, а обуви — за 2290 рублей.
- Küchenland управляет более чем 100 магазинами в России и доставляет товары в Казахстан и Беларусь. По данным «Контур.Фокуса», выручка АО «Кюхенлэнд Хоум Рус» на конец 2022 года составила 8 млрд рублей, чистая прибыль — 1,4 млрд рублей.
121 показ
631 открытие
А нам больше и не надо
23 скоро как раз, уже могут открываться 🤣🤣🤣
Откопали стюардессу
Не родись красивой, а родись с квартирой!
🤣🤣 новый сериал
Да, испортил москвичей квартирный вопрос
А Катя Пушкарева будет?
А еще, насколько я помню, они там занимались налоговыми махинациями половину сериала 😂
Ну это точно будет)
А домен zimaletto.ru принадлежит вообще какой-то ООО Ставр. И ещё пару лет назад на нём тоже был магазин одежды (Beauty & Co, Москва, ул. Орджоникидзе, 12).
Да и хуй с ним, в общем-то.
не родись красивой и одевайся в зималето, чтоб такой и оставаться)- предлагаю это сделать девизом рекламной кампании)
«Средний плюс» в Сигнальном и Братеево? 😂😂😂