Торговля
Полина Лааксо

Продавец товаров для дома Küchenland откроет магазины одежды Zimaletto Статьи редакции

Компания выпускает собственные коллекции с 2014 года, которые на начало 2024 года составляют 15% ассортимента.

  • О планах Küchenland узнало Shopper's из корпоративной презентации. Их подтвердили и три консультанта на рынке коммерческой недвижимости.
  • В магазинах сети уже продаётся более 160 предметов одежды, а также около 50 обувных позиций. По словам ритейлера, «удобных площадок с достаточным количеством места» нет, поэтому он и решил вывести продажу одежды в отдельное направление.
  • В начале 2000-х бренд Zimaletto принадлежал кинокомпании «Амедиа» — она выпускала сериал «Не родись красивой», главная героиня которого устроилась на работу к одноимённому производителю. В 2006-м бренд выкупила сеть магазинов одежды Sela, но новые точки «не взлетели». Потом бренд перешёл многопрофильной «Рамо-М», которая ничего под ним так и не запустила.
  • Zimaletto будет продавать женскую и детскую одежду, обувь, а также аксессуары. Шить одежду планируют в России, Турции, Китае и Индии. Про мужские коллекции компания ничего не говорит, на момент публикации в ассортименте её интернет-магазина есть только носки.
Главная героиня «Не родись красивой» Катя Пушкарёва. Источник: «Кинопоиск»
  • По данным Core.XP, первые точки с одеждой откроются в сентябре 2024 года. В NF Group знают, что открытия состоятся в ТК «Красная площадь» в Краснодаре, Анапе, Туапсе, Новороссийске и Армавире, «Парк хаусе» в Казани, Тольятти, Екатеринбурге и Волгограде, московских «Сигнальный» и «Братеево» и в одном из комплексов в Санкт-Петербурге.
  • В консалтинговой «Этерна» полагают, что одежда нового бренда будет продаваться в сегменте «средний плюс». Сама компания о ценах пока не говорила. На момент публикации самые дорогие предметы одежды в её интернет-магазине продаются за 4990 рублей, а обуви — за 2290 рублей.
Источник: «Макси»
  • Küchenland управляет более чем 100 магазинами в России и доставляет товары в Казахстан и Беларусь. По данным «Контур.Фокуса», выручка АО «Кюхенлэнд Хоум Рус» на конец 2022 года составила 8 млрд рублей, чистая прибыль — 1,4 млрд рублей.

#новости

121 показ
631 открытие
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12 комментариев
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 Марина Крылова
на момент публикации в ассортименте её интернет-магазина есть только носки

А нам больше и не надо

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Karl

23 скоро как раз, уже могут открываться 🤣🤣🤣

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Невероятный Блондин

Откопали стюардессу

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Иван Грозный

Не родись красивой, а родись с квартирой!

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Руслан Астафьев

🤣🤣 новый сериал

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Дудов Слава

Да, испортил москвичей квартирный вопрос

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Andy

А Катя Пушкарева будет?

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Звенислав Николаевич

А еще, насколько я помню, они там занимались налоговыми махинациями половину сериала 😂

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Созвонова

Ну это точно будет)

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Слегка Придурковатый

А домен zimaletto.ru принадлежит вообще какой-то ООО Ставр. И ещё пару лет назад на нём тоже был магазин одежды (Beauty & Co, Москва, ул. Орджоникидзе, 12).

Да и хуй с ним, в общем-то.

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Denis Torbeev

не родись красивой и одевайся в зималето, чтоб такой и оставаться)- предлагаю это сделать девизом рекламной кампании)

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noname

«Средний плюс» в Сигнальном и Братеево? 😂😂😂

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9 комментариев
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