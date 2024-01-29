Avon объяснила наём распространителей в России «заботой о женщинах, чей доход зависит от работы в компании» Статьи редакции
Производитель косметики хотел продать завод в России, но в декабре 2023 года отказался от планов.
- Компания Avon продолжает набирать торговых представителей для продажи продукции в России и не приостановила производство на заводе в Московской области, выяснили британские СМИ.
- После регистрации на сайте для найма представителей на почту приходит письмо с условиями программы продаж «Лёгкий старт» и контактными данными местного координатора.
- Компания столкнулась с критикой из-за того, что продолжает работу в России. Но сама Avon говорит, что поддерживает местных женщин, которым «работа в компании приносит средства к существованию».
- Avon открыла завод в подмосковном Наро-Фоминске в 2004 году, там производят более 220 наименований косметики и парфюмерии. В компании утверждают, что предприятие обслуживает только российский рынок.
- В 2022 году компания заявляла о приостановке экспорта из России, но о полном уходе не сообщалось. По словам собеседников «Ъ», весной 2023-го группа начала подготовку к продаже завода. По данным «Контур.Фокуса», выручка управляющей структуры Avon в России ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» в 2022 году составила 13,9 млрд рублей, чистая прибыль — 1,3 млрд рублей.
- В декабре 2023-го источники «Ъ» рассказали, что Avon отказалась от продажи российского завода. Решение связывали с тем, что по закону сумма сделки должна быть до 50% ниже рыночной, а компания рассчитывала примерно на 28 млрд рублей.
- С 2020 года Avon принадлежит бразильской компании Natura & Co. В 2016 году производитель косметики перенёс штаб-квартиру в Великобританию.
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Всегда удивляло, сколько лет живет эта финансовая пирамида. Кому они толкают эти низкосортные баночки за оверпрайс — не очень понятно.
Женщинам за 50+, помешанным на скидках.
Эти распространители показывают каталог с типо большими ценами и впаривают тем, что вот для тебя лично скидочку сделаем и тд.
а как же забота о женщинах, которые и слышать ничего не хотят про эту пирамиду?)
По квартирам уже вроде не ходят, так что можно и не слушать при желании.
Ути же вы мои какие заботливые
Ебать, они ещё живы, оказывается.
Помню, как в детстве мамина подруга приходила с этим каталогом. Никогда себе ничего не брала, но тереть страницу с парфюмом очень нравилось :)
Юникло так же говорилиОдежда — это жизненная необходимость. Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы
Но потом твиттерские х-мены их закеселили, а юникло повелся на их агрессию и ушел.
Получается, риск потерять xмена больше, нежели прибыль от России?
А нам вещали, что Байден лично приказывает уходить. А оно вон как оказалось, каждый всё таки сам решает.
А что там с тяньши?
Гербалайф живее всех живых вроде
вот прям без работы в эйвоне не справятся они
У меня в школе еще учительница этим занималась,так она не зарабатывала ничего на этом просто ради скидки на их товары работала
З - забота)) Орифлейм там как себя чувствует? тоже заботится наверное