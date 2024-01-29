Мы считаем важным поддерживать женщин, средства к существованию которых зависят от их работы в Avon. Ограничение доступа к продажам оказало бы огромное влияние на женщин и их детей.

На протяжении более 135 лет Avon выступает за права женщин, независимо от этнической принадлежности, национальности, возраста или религии.