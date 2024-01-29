Торговля
Маша Цепелева

Avon объяснила наём распространителей в России «заботой о женщинах, чей доход зависит от работы в компании» Статьи редакции

Производитель косметики хотел продать завод в России, но в декабре 2023 года отказался от планов.

  • Компания Avon продолжает набирать торговых представителей для продажи продукции в России и не приостановила производство на заводе в Московской области, выяснили британские СМИ.
  • После регистрации на сайте для найма представителей на почту приходит письмо с условиями программы продаж «Лёгкий старт» и контактными данными местного координатора.
  • Компания столкнулась с критикой из-за того, что продолжает работу в России. Но сама Avon говорит, что поддерживает местных женщин, которым «работа в компании приносит средства к существованию».

Мы считаем важным поддерживать женщин, средства к существованию которых зависят от их работы в Avon. Ограничение доступа к продажам оказало бы огромное влияние на женщин и их детей.

На протяжении более 135 лет Avon выступает за права женщин, независимо от этнической принадлежности, национальности, возраста или религии.

представитель Avon
  • Avon открыла завод в подмосковном Наро-Фоминске в 2004 году, там производят более 220 наименований косметики и парфюмерии. В компании утверждают, что предприятие обслуживает только российский рынок.
  • В 2022 году компания заявляла о приостановке экспорта из России, но о полном уходе не сообщалось. По словам собеседников «Ъ», весной 2023-го группа начала подготовку к продаже завода. По данным «Контур.Фокуса», выручка управляющей структуры Avon в России ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» в 2022 году составила 13,9 млрд рублей, чистая прибыль — 1,3 млрд рублей.
  • В декабре 2023-го источники «Ъ» рассказали, что Avon отказалась от продажи российского завода. Решение связывали с тем, что по закону сумма сделки должна быть до 50% ниже рыночной, а компания рассчитывала примерно на 28 млрд рублей.
  • С 2020 года Avon принадлежит бразильской компании Natura & Co. В 2016 году производитель косметики перенёс штаб-квартиру в Великобританию.

#новости #avon

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14 комментариев
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 Денис Артемов

Всегда удивляло, сколько лет живет эта финансовая пирамида. Кому они толкают эти низкосортные баночки за оверпрайс — не очень понятно.

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Генератор Мемов

Женщинам за 50+, помешанным на скидках.
Эти распространители показывают каталог с типо большими ценами и впаривают тем, что вот для тебя лично скидочку сделаем и тд.

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Ян Лус

а как же забота о женщинах, которые и слышать ничего не хотят про эту пирамиду?)

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Настя Савельева

По квартирам уже вроде не ходят, так что можно и не слушать при желании.

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Flame Host
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Игорь

Ути же вы мои какие заботливые

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Слегка Придурковатый

Ебать, они ещё живы, оказывается.

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Ярослава Радионова

Помню, как в детстве мамина подруга приходила с этим каталогом. Никогда себе ничего не брала, но тереть страницу с парфюмом очень нравилось :)

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Кулек

Юникло так же говорили

Одежда — это жизненная необходимость. Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы

Но потом твиттерские х-мены их закеселили, а юникло повелся на их агрессию и ушел.

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Алекс

Получается, риск потерять xмена больше, нежели прибыль от России?
А нам вещали, что Байден лично приказывает уходить. А оно вон как оказалось, каждый всё таки сам решает.

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Энтони Лавджой

А что там с тяньши?

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ЯжПрограммист

Гербалайф живее всех живых вроде

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Андрей Соломатов

вот прям без работы в эйвоне не справятся они
У меня в школе еще учительница этим занималась,так она не зарабатывала ничего на этом просто ради скидки на их товары работала

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aleksei.akimow

З - забота)) Орифлейм там как себя чувствует? тоже заботится наверное

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