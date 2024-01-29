Количество транзакций на маркетплейсах за 2023 год выросло на 63% год к году. Лидеры по росту количества покупок: «Мегамаркет» (число транзакций выросло в 4,3 раза), Wildberries (в 2 раза) и Ozon (в 1,6 раза). Самая популярная площадка по оборотам и числу совершённых покупок — Wildberries, вторая — Ozon. На них приходится 86% продаж в рублях, по данным аналитиков.