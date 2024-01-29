Средний чек на маркетплейсах снизился на 10% в 2023 году, продавцы для старта чаще выбирают Wildberries — исследование Статьи редакции
Рост количества продавцов на всех площадках замедлился, при этом всё больше предпринимателей торгуют на двух и более онлайн-платформах.
- Tinkoff eCommerce и Tinkoff Data выпустили исследование на основе обезличенных данных клиентов «Тинькофф» об итогах работы маркетплейсов в 2023-м. Оно включает данные по Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркету», KazanExpress, AliExpress и «Мегамаркету».
Количество транзакций на маркетплейсах за 2023 год выросло на 63% год к году. Лидеры по росту количества покупок: «Мегамаркет» (число транзакций выросло в 4,3 раза), Wildberries (в 2 раза) и Ozon (в 1,6 раза). Самая популярная площадка по оборотам и числу совершённых покупок — Wildberries, вторая — Ozon. На них приходится 86% продаж в рублях, по данным аналитиков.
- При этом общий средний чек снизился на 10% — до 1789 рублей. Показатель вырос только у «Мегамаркета» (на 22%, до 4804 рублей), Ozon (на 16%, 2188 рублей) и KazanExpress (на 3%, до 683 рублей).
- Среди трендов аналитики выделили рост популярности маркетплейсов в российских регионах: выросли количество транзакций и суммы покупок. Среди причин этого: расширение географии площадок, развитие ПВЗ и логистических сервисов, улучшение условий доставки.
- Количество активных продавцов на маркетплейсах выросло в 2023 году только на 8%. До скольки, исследователи не уточняют. На Wildberries работает больше всего продавцов (51%), затем идут Ozon (35%) и «Яндекс Маркет» (12%).
- Аналитики объясняют замедление темпов прироста количества продавцов высоким оттоком среди небольших игроков, бизнес которых не смог достигнуть необходимых оборотов за определённый период. Вместе с тем количество предпринимателей, которые торгуют на двух и более маркетплейсах, за год увеличилось на 17%.
- Для старта продавцы чаще всего выбирают Wildberries (63% на конец 2023 года), затем идут Ozon (30%) и «Яндекс Маркет» (7%). При этом в начале 2023-го лидировал Ozon с 47% против 44% у Wildberries.
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продавцы для старта чаще выбирают Wildberries- ой зря,ой зря,бегите глупцы
Конечно, снизился. Люди явно богаче не стали
Правильно делают новички, на WB легче всего размещать товары, он по многим категориям дает больше всего продаж, чтобы проверить пойдет не пойдет WB хватит с головой.
Если пойдет на WB, можно уже Озон и МегаМаркет с Яндексом подключать.
Я наоборот на озоне стартанул, наслушался, что творится на вайлдберис, потеряют товар, а ты плати, и попробуй что докажи. Пол техподдержку тоже наслышан. В озоне очень быстро и четко отвечают
Подмена понятий. Это не чек снизился, это цены выросли