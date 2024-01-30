Совет Федерации запланировал ограничить открытие ПВЗ маркетплейсов с долей рынка больше 25% Статьи редакции
Похожие правила действуют для розничных продуктовых сетей, а для маркетплейсов нет, поэтому у них — конкурентные преимущества, считают сенаторы.
- Готов законопроект, который предлагает установить для маркетплейсов предельную долю рынка и ограничить их в открытии новых пунктов при её превышении, рассказал Forbes председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Согласно документу, лимит для маркетплейсов составит 25% от объёма всех онлайн-продаж за предыдущий финансовый год.
- Аналогичные ограничения действуют для розничных продуктовых сетей. Они не могут покупать или арендовать новые площади, если на них приходится от 25% товарооборота в регионе. До конца 2024 года действие нормы заморожено, чтобы ритейлеры смогли занимать площади ушедших иностранных компаний.
- Но маркетплейсы изначально не ограничены в открытии пунктов выдачи заказов (ПВЗ), это даёт им конкурентные преимущества по сравнению с остальной розничной торговлей, отметил Кутепов в письме помощнику президента Максиму Орешкину.
- Ограничения, предложенные Советом Федерации — «не только избыточная, но и вредная инициатива», заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», Lamoda и другие компании) Артём Соколов. Это повредит малому и среднему бизнесу, который использует маркетплейсы как витрину и содержит большинство ПВЗ, считает он.
- По оценке АКИТ, на маркетплейсы приходится 57% всех онлайн-продаж в России, на розничную торговлю с собственными интернет-магазинами — 30%. В январе 2024 года ФАС заявила, что Ozon и Wildberries занимают 80% на рынке маркетплейсов.
- Само по себе доминирующее положение — не нарушение, но злоупотребление им — повод принять меры, пояснили изданию в пресс-службе ФАС. Ведомство получило более 600 жалоб от потребителей и продавцов на маркетплейсах за 2023 год. В половине случаев граждане жаловались на платную доставку, невозможность отказа от товара, навязывание оплаты доставки некачественного товара и невыгодные условия договора, завышение цен на логистику и хранение и другое.
- В 2022 году правительство запретило регуляторам проводить проверки аккредитованных ИТ-компаний до конца 2024 года. Поэтому ФАС, Ozon и Wildberries договариваются о «добровольном устранении нарушений».
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ПВЗ в каждом падике и в любой деревне мухосранского уезда - лучшее, что случалось с e-commerce, какой смысл это ограничивать? Люди будут просто ходить на 500метров дальше до ближайшего пункта
Наверно лоббируют интересы яндекс маркета и сбермаркета
А им в чем интерес?
В новых районах будут они
Почему бы не сделать ограничение по количеству чиновников ,которых плодится все больше и больше .Государство ведь типа тоже монополист .Почта например ?
Интересно, в отношении Магнита, пятеречки, КБ и т.п., будут ограничения? Они уже за каждым углом.
учитывая что ПВЗ открывают мелкие предприниматели, то это ударит по ним, но никак не по маркетплейсам. И по покупателям тоже ударит, если предприниматель решил открыть в удаленном районе ПВЗ где их просто нет, то он не сможет этого сделать, потому как в регионе скорее всего уже превышение
Да даже просто это рабочие места. Благодаря февральским событиям я лишился части дохода. Устроился в пвз у дома. Платят мало, но здесь я работаю за своим ноутом и отвлекаюсь только чтобы посылку выдать.
Доп доход так сказать пока дела не наладились.
Теперь я уверен что на верху сидят умные люди🤭
Ложное чувство у тебя
Сарказм
Ну такое, ограничили а дальше что? Ну идти мне теперь до ближайшего пункта WB дальше и что?
Больше ходишь - здоровее будешь, меньше будешь болеть, дольше проживёшь, больше яиц съешь, которые вследствие этого будут дорожать и толкать в гору экономику страны.
Короче, можно уже начинать очередные реформы по повышению пенсионного возраста.
Ага, ага. Больше стоишь в очереди среди людей - лучше иммунитет))
Или в очереди час стоять.
ну да создавайте искусственно очереди на ПВЗ, ограничьте возможность создать свой какой никакой бизнес ...
Тот самый случай, когда правители не знают, что там торгует половина страны тупо себе на хлеб...
Но запрещать использовать складские комплексы без разрешения на ввод в эксплуатацию мы запрещать не будем :)
По 25% на 4 игроков (WB, Ozon, Yandex, СБЕР) в каждом городе, идеальное решение СФ👍
Вообще надо контролировать ценообразование на маркетплейсах. Частные компании ФАС драконит и штрафует за повышение цен выше чем на N %. На маркетплейсах порой такой рост цен возникает, что диву даешься, в том числе на товары первой необходимости. Этот рост цен проходит мимо ФАС. Хотя по сути маркетплейс может быть единственным поставщиком некоторых товаров для людей, кто живет в опе мира.
Маркетплейсы повышают комиссии, штрафы, вот и цены растут.
На маркетплейсах одни из самых низких цен, можно сказать почти оптовые даже.
Чта? Всегда можно найти дешевле, часто значительно. Маркетплейсы выезжают за счёт доставки в дальние уголки и удобства использования.
Вы хоть понимаете как работает рыночная экономика ?Вы посмотрите ,по сути там демпинг идет похлеще чем в офлайн ретейле.А по поводу повышения цен ,если кто то начнет их типа «регулировать»,то производитель или импортер тупо перестанет продавать этот товар ,потому что в убыток работать никто не захочет ,в следствии чего ,возникнет дефицит или качество товара будет в разы хуже.
А цены повышаются ,потому что :
1.Государство печатает деньги разгоняя инфляцию
2. Из за санкций нарушены логистические цепочки товаров
3.Налоги и прочие поборы которых огромное количество ,честный знак ,егаисы,стоимость топлива итд…с которого налог порядка 70% соответственно логистика дорожает ,а в нее закладывается стоимость товара .
Все эти регулировки которые так хотят люди ,это очередное сбрасывание ответственности происходящего ,не видя причины следственной связи .
А разве доставка должна быть бесплатной?
.
Было более 600 жалоб, таких как платная доставка, невозможность отказа от товара, навязывание оплаты доставки некачественного товара и невыгодные условия договора, завышение цен на логистику и хранение вот насчёт этого задумались бы и с этим бы поработали. Улучшили бы условия работы.
А в чем прикол? Открывают точки не они, а ИП. Это же франшиза.
Старые ретейл компании которые сидят в совете федерации проспали эволюцию рынка, не конкурентны, теперь пытаются его ограничить
Пвз в 5 минутах друг ото друга не самая необходимая вещь в жизни как по мне
Было бы неплохо ещё ограничить жадность управляек, навязываемых новостройкам.
очередная "полезная" для всех инициатива. Хоть бы подумали что они этим не маркет плэйсам хуже делают
А не хоят обязать ьЯндекс.Маркет и Авито открывать свои ПВЗ, которых практически негде нет?
Долю какогоименно рынка они считают?
Вместо того, чтобы дать маркетплейсам вульвы и обязать их смягчить условия для продавцов, они какого-то пениса решили сократить количество пвз, что на долю рынка в принципе слабо влияет. Люди один овощ будут покупать, где дешевле.