Торговля
Полина Лааксо

Wildberries вложит 9 млрд рублей в открытие распределительного центра в Ленинградской области Статьи редакции

Площадь помещений в Красном Бору составит 154 тысячи м².

  • Соглашение о строительстве центра подписали гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, рассказала пресс-служба Wildberries. Инвестиции в строительство маркетплейс оценил в 9 млрд рублей, а количество новых рабочих мест — в 7500.
  • Первую очередь хотят ввести в эксплуатацию уже в 2024 году, однако полноформатное открытие состоится ближе к концу 2025-го — если компания получит «все необходимые документы».
  • Объём транспортной обработки грузов должен составить 115 млн единиц в год, а мощность производства — 13,9 млн единиц, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента, присутствовавшего при подписании. Что компания может производить в распределительном центре — агентство не уточнило.
Александр Дрозденко и Татьяна Бакальчук. Источник: Wildberries
  • В феврале 2024 года — после пожара на складе в Шушарах — Wildberries также планировала открыть в Санкт-Петербурге новый сортировочный центр. «Прайм» рассказывал, что именно для запуска центра площадью 27,9 тысячи м² компания арендовала 30 тысяч м² у «ВсеИнструменты.ру» и ещё около 9500 м² у «Ленты», как писал «Ъ».

#новости #wildberries

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45 комментариев
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 Тимофей Измайлов

Ну и уже по традиции: "главное не забыть страховочку"

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Rafa Ramazanoff

Через госуслуги или возле метро брать ? Подскажите им а то они видать не понимают

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Юрий Валетов

"главное не забыть страховочку" - после всего что было я думаю напоминания не нужны

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Alex Melnikoff
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Степан Беленький

Тонкий троллинг

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Dennn92

Эта картинка просто огонь))

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Максим Маисов

Одно радует, рабочие места появляются, будет как у людей семьи кормить

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Андрей Панов

Рабочих мест сейчас больше, чем трудовых ресурсов во многих отраслях, поэтому спорный момент

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Сергей Воликов

с учетом отношения к сотрудникам на таких складах и пунктах сильно спорный

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Alex Melnikoff

это тех, где целых 30к платят за ненормированный рабочий день, форма, инстуремнт покупай свой. еще и тачка личная?)даже иностранным специалистам не интересно

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Юрий Валетов

ну смотря какие ЗП положат, если норм то почему бы и нет

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Rafa Ramazanoff

По отзывам работы на ВБ явно не место чтобы семью кормить

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Тоже хочу

Места то появятся, но туда хрен доберешься.. Как они сотрудников будут искать?

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Pavel Grishunin

Это не тот красный бор:) есть красный бор по Петергофом и в тосненском р-не, а может еще где

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Тоже хочу

Я спросил у @Яндекс он показал только этот

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Pavel Grishunin

Спроси у 2 гис

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Тоже хочу

Правда, другой показал. Как там streetview сделать?

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Pavel Grishunin

2гис правильнее показывает, если масштабировать область

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Barabas77

1 000 000 ИП сдохнут, а 1 буржую будет чем семью кормить

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Barabas77

1 000 000 ИП сдохнут, а 1 буржую будет чем семью кормить
ИП фермеров франции и германии это прочухали, а у нас агрокомплексы всех самозанятых в деревнях похоронили, деревни сдохли

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Alex Melnikoff

если у ип дороже, дольше хуже, то виноват буржуй или рептилоиды?

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Rafa Ramazanoff

Виноват всегда Джордж Буш младший, а потом Обама

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Alex Melnikoff

это когда залитие случилось

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Макс Мартин

виновата ФАС

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Barabas77

что важней дать работу 20 000 000 или 100 семеек буржуев ? Если 20 000 000 будут средним классом, то и ВВП будет расти в 4 раза больше за счет покупательской способности. Весь париж и германия завалены навозом именно от ИП фермеры, даже в СССР у многих были коровы и хрюшки

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Alexey Ivanov
1 000 000 ИП сдохнут

Допустим. И что? Или вам как предпринимателю кто-то обещал гарантию успеха?

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wat?!

А как же склады, которые они арендовали?

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Unknown

Быстро ее прожали;)

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Буквоед

Ну да. Быстро порешали.

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Тоже хочу

Из статьи не очень понятно. Т.е. у WB под Питером не было склада?

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Степан Беленький

Если не ошибаюсь, арендовывали где то там ведь

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КакЦапля

Я бы влОжил в капитал прожиточного минимума.

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Буквоед

– Какой капитал? Ты куда звОнишь?

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Вадим Д.

Вложит-вложит. В открытие.

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Тоже хочу

Почему город Санкт-Петербург, а область Ленинградская?

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Андрей Панов

Это город федерального значения, поэтому Санкт-Петербург - отдельный субъект РФ, как и Москва

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Mikhail

Ответ не ответ
Область тоже санкт-петербургская, просто устоялось в народе Ленинградская, менять в документах в падлу

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Степан Беленький

Чисто русская позиция

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Вася Пражкин

Почему Ленин умер в московской области, а лежит в Москве?

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Энтони Лавджой

Новости на виси - сраное говно

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Grisha

Уже не впечатляют? Согласен.

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Вася Пражкин
Площадкой для строительства выбран поселок Красный Бор в Тосненском районе Ленобласти.

Замечательное место. Там по соседству полигон с 2 млн тонн токсичных отходов: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD)

Красный Бор (полигон)
Красный Бор — полигон для размещения и хранения промышленных токсичных отходов предприятий…
ru.wikipedia.org
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Alexey Ivanov

И что? Боитесь, что товар токсинами пропитается?

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Dmitry
Первую очередь хотят ввести в эксплуатацию уже в 2024 году, однако полноформатное открытие состоится ближе к концу 2025-го — если компания получит «все необходимые документы».

Но как известно - все необходимые документы не всегда необходимы для работы, если ты крупная компания с миллиардными оборотами.

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Эльвира Асарова
хотят ввести в эксплуатацию уже в 2024 году, однако полноформатное открытие состоится ближе к концу 2025-го

самое главное чтоб эти склады успели еще дожить до 2025 года, а то судя по предыдущему опыту возможны изменения

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