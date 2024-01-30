Wildberries вложит 9 млрд рублей в открытие распределительного центра в Ленинградской области Статьи редакции
Площадь помещений в Красном Бору составит 154 тысячи м².
- Соглашение о строительстве центра подписали гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, рассказала пресс-служба Wildberries. Инвестиции в строительство маркетплейс оценил в 9 млрд рублей, а количество новых рабочих мест — в 7500.
- Первую очередь хотят ввести в эксплуатацию уже в 2024 году, однако полноформатное открытие состоится ближе к концу 2025-го — если компания получит «все необходимые документы».
- Объём транспортной обработки грузов должен составить 115 млн единиц в год, а мощность производства — 13,9 млн единиц, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента, присутствовавшего при подписании. Что компания может производить в распределительном центре — агентство не уточнило.
- В феврале 2024 года — после пожара на складе в Шушарах — Wildberries также планировала открыть в Санкт-Петербурге новый сортировочный центр. «Прайм» рассказывал, что именно для запуска центра площадью 27,9 тысячи м² компания арендовала 30 тысяч м² у «ВсеИнструменты.ру» и ещё около 9500 м² у «Ленты», как писал «Ъ».
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Ну и уже по традиции: "главное не забыть страховочку"
Через госуслуги или возле метро брать ? Подскажите им а то они видать не понимают
"главное не забыть страховочку" - после всего что было я думаю напоминания не нужны
Тонкий троллинг
Эта картинка просто огонь))
Одно радует, рабочие места появляются, будет как у людей семьи кормить
Рабочих мест сейчас больше, чем трудовых ресурсов во многих отраслях, поэтому спорный момент
с учетом отношения к сотрудникам на таких складах и пунктах сильно спорный
это тех, где целых 30к платят за ненормированный рабочий день, форма, инстуремнт покупай свой. еще и тачка личная?)даже иностранным специалистам не интересно
ну смотря какие ЗП положат, если норм то почему бы и нет
По отзывам работы на ВБ явно не место чтобы семью кормить
Места то появятся, но туда хрен доберешься.. Как они сотрудников будут искать?
Это не тот красный бор:) есть красный бор по Петергофом и в тосненском р-не, а может еще где
Я спросил у @Яндекс он показал только этот
Спроси у 2 гис
Правда, другой показал. Как там streetview сделать?
2гис правильнее показывает, если масштабировать область
1 000 000 ИП сдохнут, а 1 буржую будет чем семью кормить
1 000 000 ИП сдохнут, а 1 буржую будет чем семью кормить
ИП фермеров франции и германии это прочухали, а у нас агрокомплексы всех самозанятых в деревнях похоронили, деревни сдохли
если у ип дороже, дольше хуже, то виноват буржуй или рептилоиды?
Виноват всегда Джордж Буш младший, а потом Обама
это когда залитие случилось
виновата ФАС
что важней дать работу 20 000 000 или 100 семеек буржуев ? Если 20 000 000 будут средним классом, то и ВВП будет расти в 4 раза больше за счет покупательской способности. Весь париж и германия завалены навозом именно от ИП фермеры, даже в СССР у многих были коровы и хрюшки
Допустим. И что? Или вам как предпринимателю кто-то обещал гарантию успеха?
А как же склады, которые они арендовали?
Быстро ее прожали;)
Ну да. Быстро порешали.
Из статьи не очень понятно. Т.е. у WB под Питером не было склада?
Если не ошибаюсь, арендовывали где то там ведь
Я бы влОжил в капитал прожиточного минимума.
– Какой капитал? Ты куда звОнишь?
Вложит-вложит. В открытие.
Почему город Санкт-Петербург, а область Ленинградская?
Это город федерального значения, поэтому Санкт-Петербург - отдельный субъект РФ, как и Москва
Ответ не ответ
Область тоже санкт-петербургская, просто устоялось в народе Ленинградская, менять в документах в падлу
Чисто русская позиция
Почему Ленин умер в московской области, а лежит в Москве?
Новости на виси - сраное говно
Уже не впечатляют? Согласен.
Замечательное место. Там по соседству полигон с 2 млн тонн токсичных отходов: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD)
И что? Боитесь, что товар токсинами пропитается?
Но как известно - все необходимые документы не всегда необходимы для работы, если ты крупная компания с миллиардными оборотами.
самое главное чтоб эти склады успели еще дожить до 2025 года, а то судя по предыдущему опыту возможны изменения