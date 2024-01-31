Торговля
Маша Цепелева

Wildberries займётся строительством складов для других компаний — «Ведомости» Статьи редакции

Первые объекты возведут в Московской области и Санкт-Петербурге, знают консультанты по недвижимости.

  • Wildberries решил заняться строительством логистических парков для других участников рынка, рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с маркетплейсом. Площади будут предлагать в аренду и для продажи.
  • Консультанты не назвали конкретные площадки и потенциальных клиентов, но уточнили, что первые объекты появятся в Московской области и Санкт-Петербурге.
  • Компания «рассматривает возможность развития направления строительства коммерческой недвижимости», прокомментировали в Wildberries, но не уточнили детали.
  • Несколько лет назад маркетплейс стал строить складские комплексы для себя сам и зарегистрировал генподрядчика — «ВБ девелопмент», пишет издание. Это позволило снизить затраты на проекты, пояснили консультанты.
  • У Wildberries есть территории, которые она не планирует использовать в ближайшее время для себя, рассказал директор по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Игорь Кротенков. Компания владеет практически в каждом регионе России минимум по 30 га земли, а в некоторых – свыше 100 га, знает он.
  • По данным на январь 2024 года, строительство складов в Москве и Санкт-Петербурге обходится примерно в 60 000 –70 000 рублей за м², цена продажи составляет 75 000–85 000 рублей за м², оценил управляющий партнер NT Properties Владислав Рябов. При этом доля свободных помещений в России составляет около 0,3%, по данным NF Group.

#новости #wildberries

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24 комментария
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 Олег в Вакууме
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Иванов Иван
Работа пойдёт с огоньком

прокомментировал источник в компании.

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debil
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Анон Аноныч

Новость ИА Панорама.

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S.Capusta

Видимо почувствовали сильный спрос, и решили выставить на рынок землю + готовый объект. Разумное решение, тем более компетенции есть. Шутки про огонь, это конечно в тему, но если реально посмотреть, то грамотное решение.

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Иван Иванов

И решение грамотное, и рекламная кампания просто огонь! 🔥

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noname

На самом деле, так многие компании делают. Потом, если не понадобится, сдадут легко - желающих масса.

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Евгений Шевцов

Признанные мастера в своем деле!
Схема простая:
Строим - страхуем - горим

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Юрий Б.

Недавно сгоревший склад не был застрахован, так что просто тратим меньше сил

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Даниил Варшавин

Чтоб сгорели или затопило?

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Mr Black

И гореть они будут так же🤣

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и .

Задача весьма горящая смотрю

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Виталий Старков

Ну у них есть опыт. Сколько своих складов у них сгорело?)

Я думаю они хотят взять подряд у озона

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Иванов Иван

+

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Inna Moon

Я бы не доверяла им строительство не только складов, но даже туалетов

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Александр Александрович

Чтобы склады горели не только у wb, но и у конкурентов тоже))))

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Vladi

Не понимаю функцию маркетплейсов. Создавать огромные склады, ворошить товар с одного склада на другой. Огромные затраты логистики. Товар не пощупать и не оценить. Отзывы накрученные, кол-во покупок накручено, продавцы не эксперты зачастую а реселлеры, консультации грамотные оказать не могут.
Покупать что-то сложнее чехла для телефона не вижу смысла и может быть не целесообразно экономически.
На мой субъективный взгляд лучше обращаться в профессиональные профильные оптово розничные магазины.
Покупал для дома сантехнику инженерную, котел и прочее, сравнивал цены с оффлайн поставщиками и маркетплейсами, разница в цене очень большая не в пользу вторых.
Насоздавали точки выдачи товара! Зачем? Это бред не перспективный. Достаточно курьерской доставки до двери. Ни в одной стране я не видел точки выдачи Амазон например. Колхоз - дело добровольное, в общем.

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Иванов Иван
У Wildberries есть территории, которые она не планирует использовать в ближайшее время для себя

Там только головёшки пособрать и можно начинать строиться.

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Вадим Д.

Расчёт на то что другие компании построят склад кому-то (!), который точно сгорит?
Смешные. Делают "кейс" со 146% гарантией уничтожения, потом хвастают.

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Vlad

Слов нет

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Слегка Придурковатый

Шутки про пожар уже были?

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Юрий

Зря вы смеетесь, они на сгоревших складах отработали все неработающие схемы😎

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Дмитрий Юрик

им просто уже сдавать помещения никто не хочет вот они и решили сами начать строить 🤣🤣🤣

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Alexander Burtsev

Идеального времени для анонса не суще…

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21 комментарий
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