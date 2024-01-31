Wildberries займётся строительством складов для других компаний — «Ведомости» Статьи редакции
Первые объекты возведут в Московской области и Санкт-Петербурге, знают консультанты по недвижимости.
- Wildberries решил заняться строительством логистических парков для других участников рынка, рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с маркетплейсом. Площади будут предлагать в аренду и для продажи.
- Консультанты не назвали конкретные площадки и потенциальных клиентов, но уточнили, что первые объекты появятся в Московской области и Санкт-Петербурге.
- Компания «рассматривает возможность развития направления строительства коммерческой недвижимости», прокомментировали в Wildberries, но не уточнили детали.
- Несколько лет назад маркетплейс стал строить складские комплексы для себя сам и зарегистрировал генподрядчика — «ВБ девелопмент», пишет издание. Это позволило снизить затраты на проекты, пояснили консультанты.
- У Wildberries есть территории, которые она не планирует использовать в ближайшее время для себя, рассказал директор по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Игорь Кротенков. Компания владеет практически в каждом регионе России минимум по 30 га земли, а в некоторых – свыше 100 га, знает он.
- По данным на январь 2024 года, строительство складов в Москве и Санкт-Петербурге обходится примерно в 60 000 –70 000 рублей за м², цена продажи составляет 75 000–85 000 рублей за м², оценил управляющий партнер NT Properties Владислав Рябов. При этом доля свободных помещений в России составляет около 0,3%, по данным NF Group.
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прокомментировал источник в компании.
Новость ИА Панорама.
Видимо почувствовали сильный спрос, и решили выставить на рынок землю + готовый объект. Разумное решение, тем более компетенции есть. Шутки про огонь, это конечно в тему, но если реально посмотреть, то грамотное решение.
И решение грамотное, и рекламная кампания просто огонь! 🔥
На самом деле, так многие компании делают. Потом, если не понадобится, сдадут легко - желающих масса.
Признанные мастера в своем деле!
Схема простая:
Строим - страхуем - горим
Недавно сгоревший склад не был застрахован, так что просто тратим меньше сил
Чтоб сгорели или затопило?
И гореть они будут так же🤣
Задача весьма горящая смотрю
Ну у них есть опыт. Сколько своих складов у них сгорело?)
Я думаю они хотят взять подряд у озона
+
Я бы не доверяла им строительство не только складов, но даже туалетов
Чтобы склады горели не только у wb, но и у конкурентов тоже))))
Не понимаю функцию маркетплейсов. Создавать огромные склады, ворошить товар с одного склада на другой. Огромные затраты логистики. Товар не пощупать и не оценить. Отзывы накрученные, кол-во покупок накручено, продавцы не эксперты зачастую а реселлеры, консультации грамотные оказать не могут.
Покупать что-то сложнее чехла для телефона не вижу смысла и может быть не целесообразно экономически.
На мой субъективный взгляд лучше обращаться в профессиональные профильные оптово розничные магазины.
Покупал для дома сантехнику инженерную, котел и прочее, сравнивал цены с оффлайн поставщиками и маркетплейсами, разница в цене очень большая не в пользу вторых.
Насоздавали точки выдачи товара! Зачем? Это бред не перспективный. Достаточно курьерской доставки до двери. Ни в одной стране я не видел точки выдачи Амазон например. Колхоз - дело добровольное, в общем.
Там только головёшки пособрать и можно начинать строиться.
Расчёт на то что другие компании построят склад кому-то (!), который точно сгорит?
Смешные. Делают "кейс" со 146% гарантией уничтожения, потом хвастают.
Слов нет
Шутки про пожар уже были?
Зря вы смеетесь, они на сгоревших складах отработали все неработающие схемы😎
им просто уже сдавать помещения никто не хочет вот они и решили сами начать строить 🤣🤣🤣
Идеального времени для анонса не суще…