Как считает Wildberries: если у вас сгорел товар на 1 млн рублей, они выплатят 700 тысяч рублей, как будто вы его продали, забрав себе остальное как комиссию.

Но если разбираться по букве закона, то они забрали товара на 1 млн рублей, который я могу вернуть и продать в другом месте. Wildberries должен вернуть мне этот 1 млн рублей, ведь он не оказывал услуги логистики, не исполнял договор концессии. Ему не за что брать комиссии.

А я видел несколько продавцов, у которых в пожаре сгорели запасы на сумму от 4 млн рублей. То есть те, у кого сгорело 10 млн рублей, заплатят комиссию 3 млн. Они не особо согласны с этим и вроде как готовы писать досудебные претензии. Но многие боятся — из-за блокировок.