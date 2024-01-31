Часть продавцов Wildberries сообщила, что первые компенсации за сгоревший в Шушарах товар составили 3% от его стоимости Статьи редакции
Сама компания напомнила, что суммы выплат «не окончательные и ещё будут уточняться».
- 13 января 2024 года в Шушарах загорелся склад Wildberries. Огонь охватил 70 тысяч м², ущерб от возгорания страховщики оценили в 10-20 млрд рублей. 14 января компания сообщила, что все продавцы, чьи товары пострадали, получат компенсацию «частями». Её размер обещали «посчитать так, как если бы товар был продан 13 января».
- Первые выплаты прошли 15 января и 29 января. Маркетплейс в обоих случаях предупредил, что эти подсчёты предварительные и завершить «анализ суммы возмещений по каждому продавцу планируют до конца февраля 2024 года».
- Внимание на размер первичных выплат публично обратила владелица магазина «Мам, купи!» Дарья Зарыковская. В 2022 году она смогла вернуть незаконно списанные с неё 400 тысяч рублей и собиралась судиться с Wildberries за каждый просчёт.
- По личным наблюдениям команды «Мам, купи!» за отраслевыми чатами, некоторые продавцы уже 15 января пожаловались на «очень маленький» размер компенсаций. Об этом Зарыковская рассказала Telegram-каналу «Осторожно, новости». Свои сгоревшие товары она оценила в 1,3 млн рублей, но подчеркнула: в Wildberries «запутанная» отчётность, поэтому сумма предположительная.
- Первую информацию о частичной компенсации «Мам, купи» получила 29 января: она составила 30 тысяч рублей — 2,3% от насчитанной магазином суммы. В отчётах компания увидит эту сумму только 6 февраля, а вывести сможет 12 февраля.
- О том, что сумма первых выплат составила всего около 3%, сообщил vc.ru ещё один продавец на условиях анонимности, чтобы избежать блокировки со стороны Wildberries. Стоимость своих сгоревших запасов он оценил в 3-4 млн рублей.
- Ссылаясь на чаты для продавцов, собеседник vc.ru также рассказал, что некоторые магазины получили полную компенсацию ещё 15 января, но это «очень небольшие суммы» — до 30-40 тысяч рублей. В остальном у тех, чьи товары можно было оценить в 300 тысяч и более, средний размер выплат составил 2-4%.
- Тот же продавец отметил, что рассчитать методологию подсчёта самой Wildberries при этом сложно. На непрозрачность процесса также указал ещё один собеседник vc.ru (он ещё 15 января получил чуть больше 14% от стоимости пострадавших товаров).
- «Алгоритм того, что вошло в отчёт Wildberries, непонятен. Это точно не количество на складе. Возможно, оборачиваемость, но утверждать не возьмусь. <...> Думал, от количества на остатке есть зависимость, но нет. Некоторые позиции продали в полном соответствии с остатком, а некоторые — нет», — признался он.
- Когда возместят 100% ущерба — неизвестно, потому что до конца февраля 2024 года компания обещает только «рассчитать» сумму, а не начислить её. «Может, они 30 недель по 3% будут выплачивать», — допускает один из собеседников vc.ru.
- «Мам, купи», вспоминая прошлый опыт, сохраняет все свои обращения в техподдержку, нотариально заверяет любые данные, которые сможет использовать в суде, и готовит досудебную претензию. В беседе с vc.ru Дарья Зарыковская рассказала, что будет работать с теми же юристами, которые помогли ей оспорить незаконное списание чужого долга.
- Предпринимательница не видит смысла ждать, «пока Wildberries будет переносить сроки»: по её словам, «эффективнее» сразу составлять претензию — даже если к моменту подачи компания «каким-то образом» и выплатит компенсацию.
- На вопрос vc.ru о том, почему в интернете не так много публичных жалоб на порядок выплат, Зарыковская предположила, что некоторые продавцы привыкли к «постоянной непрозрачности» и «закладывают издержки в маржу своего товара». Другие, вероятно, дают компании время, потому что «предприниматели не сумасшедшие» и понимают, что она не может мгновенно компенсировать всё.
- Другой продавец заметил, что «настроений» в сообществе три. Первое: «Wildberries разбёрется, будем ждать». При этом морально люди готовы ждать всего два-три месяца — примерно столько потребовалось Ozon, чтобы компенсировать товарные потери после пожара в Подмосковье. Успокаивает таких предпринимателей и то, что маркетплейс регулярно публикует ободрительные сообщения, в которых заверяет, что выплаты будут.
- Вторая группа продавцов допускает, что ждать придётся вплоть до одного года. Третьи принципиально не согласны с расчётами Wildberries, но действовать боятся из-за возможных санкций со стороны маркетплейса.
- Редакция vc.ru обратилась за комментарием к Wilberries. В компании в очередной раз подчеркнули: сумма выплаты, которую продавцы увидели в личном кабинете, «не окончательная и ещё будет уточняться», а получить её можно будет 12 февраля.
- «Расчёты выполняются на основе информации в электронной системе учёта Wildlberries. Мы сообщим продавцам, как только посчитаем итоговую сумму компенсации, а в случае дополнительных вопросов рассмотрим каждый случай индивидуально», — сказали vc.ru в пресс-службе маркетплейса.
3K показов
2.4K открытий
Ребята, ну какие компенсации, мы не склад, мы застройщики
Где товар хранили, туда и идите...
А так, да, есть знакомые, у которых товар сгорел на 5-6 млн. Судиться собираются. Фиг знает, вайлдберриз в своём репертуаре.
А страховка?
Какая страховка? Страховка Вайлдберриза?🙄
Ну да, такой склад, барахло штабелями. Если склад не арендованный думал такой объект страхуется как фура или корабль с грузом. Или это просто сарай с проводами где можно скидать своё барахло а ваилдберис возьмёт свою комиссию за развоз?
Тебе надо тщательнее прочесть новости об этом складе. Тогда вопросов не возникнет.
Ещё бы время на всё найти 😉
Именно что сарай с проводами) Писали здание не вводили в эксплуатацию, поэтому и нет страховки.
Удобно, и налоги платить не нужно, пока не загорит.
Разумеется, что не возьмут за развоз барахла, но где доказательства, что у людей хранились ценные товары, а если у арендаторов имеются такие бумажки, то в чем проблема, почему не платят?
Вот поэтому я и ушёл с маркетплейсов!
Потом еще 3% вернут, ну и хватит в принципе!
Как говорит мой директор "на этом остановитесь" и "да он такой человек, ему всё мало, мало... "
Свинья!
Как говорит мой бывший шеф: это не я, это моя жадность. Джазовый пианист в сео и директе 15 лет на гидравлика из 90-х, Уралмаш екб. Всех обнял!
Знаете, кому не хватает, тому прокурор добавляет.
но не изменятся. А вот штрафы за бубнёж отвесят как положено.
А я кстати не удивлюсь если юристы зарядят,а где подтверждающие документы что вот эти ваши хуруебки стоили столько денег по закупке,нет доков?гуляй Вася)
Причем тут закупочная стоимость?
Ну например….товары на ВБ продаются с наценкой в 100,а то местами и в 200%,как ты докажешь что понес ущерб на какую то сумму?
Порой и документов то никаких нет.
А сам их тоже будут вешать?
"Большего не стоите" (C) Wildberries
https://www.youtube.com/watch?v=w34YJVYfo1E
А сколько это, пять копеек?
хорошего по немножку
Согласен. Народ не понимает, что если миллиарду не хватает одной копейки, то не миллиард, а там, какие-то грошмиллионы.
Вот это я понимаю моральный ущерб...
Надо создавать и продвигать свой бренд
надо было дополнить, что по мимо бренда, надо ещё и склады продвигать
Нечего холопов баловать
"...компенсации за сгоревший в Шушарах товар составили 3% от его стоимости"
Ну уж до 7% Бакальчук дотянет, думаю. А фоном к письму продавцам с заветной компенсацией можно приложит трек группы НОМ. Это будет если и не справедливо, так хотя бы угарно.
этим можно было и не компенсировать в принципе
Странно, что есть недовольные. С недовольными нужно расторгнуть договор и наложить на них большой...
Это они просто оферту не читали, а в новой редакции комиссия по страховке немного изменилась
Интересно, когда кто то решит устроить разборку в стиле 90? Типа селлеры приехали выбивать долг с бакальчук.
Получили половину.
На налоги чтоб хватило и ладно
А каких санкций таких все боятся со стороны маркетплейса что боятся вякнуть?
В очередной раз подтвердили, что бизнес на маркетах - это не ваш бизнес и строить работу только вокруг маркетплейсов - такое себе.
Сегодня у тебя сгорел товар, завтра ты не пошел в суд, а послезавтра весь твой бизнес заблочили просто потому, что что-то не то сказал про ВБ на ВиСишке и посмел пожаловаться коллегам.
Отличная система, я считаю )
Система простая, она не менялась, чей кошель толще тот и прав. Пока деньги у меня-прав я, деньги перетекли к тебе ты на меня плевал, я уже не прав. И так по лесенке, вверху самый богатый самый "правый" а внизу "заплеванный"
https://vc.ru/u/1612343-a-t/659656-skazhem-net-postoplate