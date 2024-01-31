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Торговля
Полина Лааксо

Часть продавцов Wildberries сообщила, что первые компенсации за сгоревший в Шушарах товар составили 3% от его стоимости Статьи редакции

Сама компания напомнила, что суммы выплат «не окончательные и ещё будут уточняться».

  • 13 января 2024 года в Шушарах загорелся склад Wildberries. Огонь охватил 70 тысяч м², ущерб от возгорания страховщики оценили в 10-20 млрд рублей. 14 января компания сообщила, что все продавцы, чьи товары пострадали, получат компенсацию «частями». Её размер обещали «посчитать так, как если бы товар был продан 13 января».
  • Первые выплаты прошли 15 января и 29 января. Маркетплейс в обоих случаях предупредил, что эти подсчёты предварительные и завершить «анализ суммы возмещений по каждому продавцу планируют до конца февраля 2024 года».
  • Внимание на размер первичных выплат публично обратила владелица магазина «Мам, купи!» Дарья Зарыковская. В 2022 году она смогла вернуть незаконно списанные с неё 400 тысяч рублей и собиралась судиться с Wildberries за каждый просчёт.
  • По личным наблюдениям команды «Мам, купи!» за отраслевыми чатами, некоторые продавцы уже 15 января пожаловались на «очень маленький» размер компенсаций. Об этом Зарыковская рассказала Telegram-каналу «Осторожно, новости». Свои сгоревшие товары она оценила в 1,3 млн рублей, но подчеркнула: в Wildberries «запутанная» отчётность, поэтому сумма предположительная.
  • Первую информацию о частичной компенсации «Мам, купи» получила 29 января: она составила 30 тысяч рублей — 2,3% от насчитанной магазином суммы. В отчётах компания увидит эту сумму только 6 февраля, а вывести сможет 12 февраля.
  • О том, что сумма первых выплат составила всего около 3%, сообщил vc.ru ещё один продавец на условиях анонимности, чтобы избежать блокировки со стороны Wildberries. Стоимость своих сгоревших запасов он оценил в 3-4 млн рублей.
  • Ссылаясь на чаты для продавцов, собеседник vc.ru также рассказал, что некоторые магазины получили полную компенсацию ещё 15 января, но это «очень небольшие суммы» — до 30-40 тысяч рублей. В остальном у тех, чьи товары можно было оценить в 300 тысяч и более, средний размер выплат составил 2-4%.

В принципе это логично: проще заплатить десяти тысячам продавцов по 3000 рублей, чем десяти продавцам по 3 млн рублей, чтобы успокоить большее количество человек.

один из опрошенных vc.ru продавцов Wildberries
  • Тот же продавец отметил, что рассчитать методологию подсчёта самой Wildberries при этом сложно. На непрозрачность процесса также указал ещё один собеседник vc.ru (он ещё 15 января получил чуть больше 14% от стоимости пострадавших товаров).
  • «Алгоритм того, что вошло в отчёт Wildberries, непонятен. Это точно не количество на складе. Возможно, оборачиваемость, но утверждать не возьмусь. <...> Думал, от количества на остатке есть зависимость, но нет. Некоторые позиции продали в полном соответствии с остатком, а некоторые — нет», — признался он.

[Wildberries] говорит, что мы продали этот товар по какой-то средней цене за последний период. Какой период — сложно сказать. Может быть, за один месяц, может быть, за полгода, а, может, за год. И попадают ли туда распродажи вроде «чёрной пятницы»? Эту «среднюю цену» очень сложно вычленить.

один из опрошенных vc.ru продавцов Wildberries
  • Когда возместят 100% ущерба — неизвестно, потому что до конца февраля 2024 года компания обещает только «рассчитать» сумму, а не начислить её. «Может, они 30 недель по 3% будут выплачивать», — допускает один из собеседников vc.ru.
Источник фото: РБК
  • «Мам, купи», вспоминая прошлый опыт, сохраняет все свои обращения в техподдержку, нотариально заверяет любые данные, которые сможет использовать в суде, и готовит досудебную претензию. В беседе с vc.ru Дарья Зарыковская рассказала, что будет работать с теми же юристами, которые помогли ей оспорить незаконное списание чужого долга.
  • Предпринимательница не видит смысла ждать, «пока Wildberries будет переносить сроки»: по её словам, «эффективнее» сразу составлять претензию — даже если к моменту подачи компания «каким-то образом» и выплатит компенсацию.
  • На вопрос vc.ru о том, почему в интернете не так много публичных жалоб на порядок выплат, Зарыковская предположила, что некоторые продавцы привыкли к «постоянной непрозрачности» и «закладывают издержки в маржу своего товара». Другие, вероятно, дают компании время, потому что «предприниматели не сумасшедшие» и понимают, что она не может мгновенно компенсировать всё.
  • Другой продавец заметил, что «настроений» в сообществе три. Первое: «Wildberries разбёрется, будем ждать». При этом морально люди готовы ждать всего два-три месяца — примерно столько потребовалось Ozon, чтобы компенсировать товарные потери после пожара в Подмосковье. Успокаивает таких предпринимателей и то, что маркетплейс регулярно публикует ободрительные сообщения, в которых заверяет, что выплаты будут.
  • Вторая группа продавцов допускает, что ждать придётся вплоть до одного года. Третьи принципиально не согласны с расчётами Wildberries, но действовать боятся из-за возможных санкций со стороны маркетплейса.

Как считает Wildberries: если у вас сгорел товар на 1 млн рублей, они выплатят 700 тысяч рублей, как будто вы его продали, забрав себе остальное как комиссию.

Но если разбираться по букве закона, то они забрали товара на 1 млн рублей, который я могу вернуть и продать в другом месте. Wildberries должен вернуть мне этот 1 млн рублей, ведь он не оказывал услуги логистики, не исполнял договор концессии. Ему не за что брать комиссии.

А я видел несколько продавцов, у которых в пожаре сгорели запасы на сумму от 4 млн рублей. То есть те, у кого сгорело 10 млн рублей, заплатят комиссию 3 млн. Они не особо согласны с этим и вроде как готовы писать досудебные претензии. Но многие боятся — из-за блокировок.

один из опрошенных vc.ru продавцов Wildberries
  • Редакция vc.ru обратилась за комментарием к Wilberries. В компании в очередной раз подчеркнули: сумма выплаты, которую продавцы увидели в личном кабинете, «не окончательная и ещё будет уточняться», а получить её можно будет 12 февраля.
  • «Расчёты выполняются на основе информации в электронной системе учёта Wildlberries. Мы сообщим продавцам, как только посчитаем итоговую сумму компенсации, а в случае дополнительных вопросов рассмотрим каждый случай индивидуально», — сказали vc.ru в пресс-службе маркетплейса.
Если ваш товар сгорел в Шушарах, расскажите, какую компенсацию вы уже получили и как планируете поступать, если не согласны с порядком выплат. Поделиться опытом можно в комментариях под этой заметкой, в «Приёмной», личных сообщениях одному из редакторов vc.ru или в письме редакции — [email protected].

#новости #wildberries

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 Невероятный Блондин

Ребята, ну какие компенсации, мы не склад, мы застройщики

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Maxim Fox

Где товар хранили, туда и идите...

А так, да, есть знакомые, у которых товар сгорел на 5-6 млн. Судиться собираются. Фиг знает, вайлдберриз в своём репертуаре.

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Boby Fisher

А страховка?

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Илья Попов

Какая страховка? Страховка Вайлдберриза?🙄

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Boby Fisher

Ну да, такой склад, барахло штабелями. Если склад не арендованный думал такой объект страхуется как фура или корабль с грузом. Или это просто сарай с проводами где можно скидать своё барахло а ваилдберис возьмёт свою комиссию за развоз?

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Maxim Fox

Тебе надо тщательнее прочесть новости об этом складе. Тогда вопросов не возникнет.

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Boby Fisher

Ещё бы время на всё найти 😉

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Кулек

Именно что сарай с проводами) Писали здание не вводили в эксплуатацию, поэтому и нет страховки.

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Boby Fisher

Удобно, и налоги платить не нужно, пока не загорит.

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Илья Попов

Разумеется, что не возьмут за развоз барахла, но где доказательства, что у людей хранились ценные товары, а если у арендаторов имеются такие бумажки, то в чем проблема, почему не платят?

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Маэстро торговли

Вот поэтому я и ушёл с маркетплейсов!

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Антон Татаринов

Потом еще 3% вернут, ну и хватит в принципе!

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Boby Fisher

Как говорит мой директор "на этом остановитесь" и "да он такой человек, ему всё мало, мало... "

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Илья Попов

Свинья!

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Евгений Т.

Как говорит мой бывший шеф: это не я, это моя жадность. Джазовый пианист в сео и директе 15 лет на гидравлика из 90-х, Уралмаш екб. Всех обнял!

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Илья Попов

Знаете, кому не хватает, тому прокурор добавляет.

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Вадим Д.
суммы выплат «не окончательные и ещё будут уточняться»

но не изменятся. А вот штрафы за бубнёж отвесят как положено.

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Mr Black

А я кстати не удивлюсь если юристы зарядят,а где подтверждающие документы что вот эти ваши хуруебки стоили столько денег по закупке,нет доков?гуляй Вася)

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Ил Масков

Причем тут закупочная стоимость?

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Mr Black

Ну например….товары на ВБ продаются с наценкой в 100,а то местами и в 200%,как ты докажешь что понес ущерб на какую то сумму?
Порой и документов то никаких нет.

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Илья Попов

А сам их тоже будут вешать?

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Uzabila

"Большего не стоите" (C) Wildberries

https://www.youtube.com/watch?v=w34YJVYfo1E

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Илья Попов

А сколько это, пять копеек?

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Тимур Маркин

хорошего по немножку

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Илья Попов

Согласен. Народ не понимает, что если миллиарду не хватает одной копейки, то не миллиард, а там, какие-то грошмиллионы.

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oleg.pimenov

Вот это я понимаю моральный ущерб...

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Денис

Надо создавать и продвигать свой бренд

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Дмитрий Ермаков

надо было дополнить, что по мимо бренда, надо ещё и склады продвигать

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Дар Ветер

Нечего холопов баловать

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Слегка Придурковатый

"...компенсации за сгоревший в Шушарах товар составили 3% от его стоимости"

Ну уж до 7% Бакальчук дотянет, думаю. А фоном к письму продавцам с заветной компенсацией можно приложит трек группы НОМ. Это будет если и не справедливо, так хотя бы угарно.

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Andrey Vasilev
Первую информацию о частичной компенсации «Мам, купи» получила 29 января: она составила 30 тысяч рублей — 2,3% от насчитанной магазином суммы

этим можно было и не компенсировать в принципе

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ArtemRE2

Странно, что есть недовольные. С недовольными нужно расторгнуть договор и наложить на них большой...

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xbevice

Это они просто оферту не читали, а в новой редакции комиссия по страховке немного изменилась

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Yan

Интересно, когда кто то решит устроить разборку в стиле 90? Типа селлеры приехали выбивать долг с бакальчук.

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Zloy Marketolog

Получили половину.

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Vlad

На налоги чтоб хватило и ладно

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Григорий Крутеев

А каких санкций таких все боятся со стороны маркетплейса что боятся вякнуть?

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Константин Шукалов

В очередной раз подтвердили, что бизнес на маркетах - это не ваш бизнес и строить работу только вокруг маркетплейсов - такое себе.

Сегодня у тебя сгорел товар, завтра ты не пошел в суд, а послезавтра весь твой бизнес заблочили просто потому, что что-то не то сказал про ВБ на ВиСишке и посмел пожаловаться коллегам.

Отличная система, я считаю )

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Boby Fisher

Система простая, она не менялась, чей кошель толще тот и прав. Пока деньги у меня-прав я, деньги перетекли к тебе ты на меня плевал, я уже не прав. И так по лесенке, вверху самый богатый самый "правый" а внизу "заплеванный"

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Barabas77

https://vc.ru/u/1612343-a-t/659656-skazhem-net-postoplate

Скажем: НЕТ ПОСТОПЛАТЕ‼ — А.Т. на vc.ru
Уважаемся озон,мы с вами работаем уже 2 года. И когда мы заходили на площадку,вы были лучшим МП…
vc.ru
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