Торговля
Таня Боброва

«Магнит» открыл первый пункт выдачи «Магнит Маркета», который будет развивать на базе KazanExpress Статьи редакции

Ритейлер закрыл сделку по покупке маркетплейса осенью 2023 года.

Скриншот из видео «Магнита»
  • Тестовый пункт выдачи заказов «Магнит Маркета» расположен в магазине «у дома» на улице Фрунзе, 9 в Казани, сообщила компания. Пользователи могут забрать заказанные на маркетплейсе товары в кассовой зоне.
  • В феврале 2024 года ритейлер планирует открыть в своих магазинах в Казани 16 тестовых ПВЗ в разных форматах, чтобы «протестировать гипотезы и выбрать оптимальные» варианты. Затем компания масштабирует проект на свою розничную сеть.
  • В компании обещают, что заказы покупателей KazanExpress будут за день доставляться в магазины «Магнит» с пунктами выдачи. В торговых точках будут предусмотрены отдельные зоны хранения.
  • «Магнит» закрыл сделку по покупке KazanExpress в ноябре 2023 года. Тогда же ритейлер сообщал, что приложение, сайт, ПВЗ, склады и собственный транспорт маркетплейса в «ближайшие месяцы» изменят внешнее оформление и получат бренд «Магнит Маркет».
  • В январе 2024 года Rusbase обратило внимание, что компания запустит «Магнит Маркет» на недавно купленном домене mm.ru. На 1 февраля на этом сайте висит заглушка «“Магнит Маркет” — скоро запустимся», пока заказы можно оформить на сайте KazanExpress.
Первый ПВЗ «Магнит Маркета»

#новости #магнит #kazanexpress

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1.3K открытий
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23 комментария
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 неформат

то есть ценники им менять некогда касса работает всегда одна а посылочки выдавать велкам

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Алексей Леденев

Очень похоже, что всё в таком, открытом, виде а ля "Впрок", где заказы просто выставлены на отдельной витрине, т.е. заходи и бери... Айфон точно лучше не заказывать)

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Kasymqan Torlan

У всех экосистема 😄, скоро у Норникеля свой маркетплейс🤭

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Олег Панков

У Норникеля неплохая своя экосистема ахах

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sles

магнит банк будет?

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Посмотрим

Да началось- то со всяких амазонов, книжки трансформировались в секс игрушки 🤣

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Вадим Д.

Не, нейминг на двойку.

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Олег Панков

то, что слизано? Тип маркеты везде?

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Вадим Д.

Это просто раздражает, а вообще — без огонька и идеи. Скучно, уныло.

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Пользователь VC
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Вадим Д.

Дебильное, но с огоньком.

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kotletnik

То ли дело мессенджер compass - абсолютно рандомное название, по которому вообще не ясно о чем оно

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Вадим Д.

Если не получается осилить смысловую нагрузку — плохо (-:

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Денис Демидов

Зато узнаваемость 100%

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abubas//

Отлично. Зашёл за хавкой и забрал посылку.

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Последний Шанс

В пятерочках уже много лет так

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Олег Панков

Ждали, ждали, как это выглядеть будет. Дождались

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Валерия Щербакова

Может пункты выдачи Магнита и ВБ сделают вместе? А то сначала туда бежать, потом туда, а так все сразу!

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Griby Lenina

Где здесь-то?

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Денис Демидов

Отличная новость, конкуренция марктеплейсов обострится!

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Анастасия Гр.

Интересненько живем

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Анастасия Гр.

Интересно… когда в Москве и области появится? И где планируют склады открывать?

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Последний Шанс

Лишняя работа кассирам без надбавки ЗП

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20 комментариев
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