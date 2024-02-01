«Магнит» открыл первый пункт выдачи «Магнит Маркета», который будет развивать на базе KazanExpress Статьи редакции
Ритейлер закрыл сделку по покупке маркетплейса осенью 2023 года.
- Тестовый пункт выдачи заказов «Магнит Маркета» расположен в магазине «у дома» на улице Фрунзе, 9 в Казани, сообщила компания. Пользователи могут забрать заказанные на маркетплейсе товары в кассовой зоне.
- В феврале 2024 года ритейлер планирует открыть в своих магазинах в Казани 16 тестовых ПВЗ в разных форматах, чтобы «протестировать гипотезы и выбрать оптимальные» варианты. Затем компания масштабирует проект на свою розничную сеть.
- В компании обещают, что заказы покупателей KazanExpress будут за день доставляться в магазины «Магнит» с пунктами выдачи. В торговых точках будут предусмотрены отдельные зоны хранения.
- «Магнит» закрыл сделку по покупке KazanExpress в ноябре 2023 года. Тогда же ритейлер сообщал, что приложение, сайт, ПВЗ, склады и собственный транспорт маркетплейса в «ближайшие месяцы» изменят внешнее оформление и получат бренд «Магнит Маркет».
- В январе 2024 года Rusbase обратило внимание, что компания запустит «Магнит Маркет» на недавно купленном домене mm.ru. На 1 февраля на этом сайте висит заглушка «“Магнит Маркет” — скоро запустимся», пока заказы можно оформить на сайте KazanExpress.
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то есть ценники им менять некогда касса работает всегда одна а посылочки выдавать велкам
Очень похоже, что всё в таком, открытом, виде а ля "Впрок", где заказы просто выставлены на отдельной витрине, т.е. заходи и бери... Айфон точно лучше не заказывать)
У всех экосистема 😄, скоро у Норникеля свой маркетплейс🤭
У Норникеля неплохая своя экосистема ахах
магнит банк будет?
Да началось- то со всяких амазонов, книжки трансформировались в секс игрушки 🤣
Не, нейминг на двойку.
то, что слизано? Тип маркеты везде?
Это просто раздражает, а вообще — без огонька и идеи. Скучно, уныло.
Дебильное, но с огоньком.
То ли дело мессенджер compass - абсолютно рандомное название, по которому вообще не ясно о чем оно
Если не получается осилить смысловую нагрузку — плохо (-:
Зато узнаваемость 100%
Отлично. Зашёл за хавкой и забрал посылку.
В пятерочках уже много лет так
Ждали, ждали, как это выглядеть будет. Дождались
Может пункты выдачи Магнита и ВБ сделают вместе? А то сначала туда бежать, потом туда, а так все сразу!
Где здесь-то?
Отличная новость, конкуренция марктеплейсов обострится!
Интересненько живем
Интересно… когда в Москве и области появится? И где планируют склады открывать?
Лишняя работа кассирам без надбавки ЗП