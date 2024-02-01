Главная аргументация защитников «наливаек» сводится к тому, что это бизнес, который даёт доходы. То, что «наливайки» — это центры притяжения маргинальной публики, которая шумит, пристает к жителям и справляет нужду «не отходя от кассы», защитники этого «бизнеса» предпочитают не говорить.

Более того, «наливайки» — это и сопутствующий «бизнес», вроде продажи поддельного алкоголя, ухода от налогов и спаивания несовершеннолетних. Вреда от него в сто раз больше, чем пользы.