Госдума приняла закон, по которому регионы смогут ограничивать работу «наливаек» в жилых домах и рядом с ними Статьи редакции
«Наливайки» — это заведения, которые днём работают как магазины, а ночью могут торговать алкоголем в обход законов.
- Законопроект прошёл окончательное третье чтение и вступит в силу с 1 апреля 2024 года.
- Согласно закону, региональные власти получили право самостоятельно запрещать продажу пива, сидра, медовухи и других алкогольных напитков в «наливайках», расположенных в многоквартирных домах, а также «на прилегающих территориях», и разрешать её только в ресторанах, кафе, барах и буфетах.
- Вдобавок к этому регионы смогут ограничивать время продажи алкоголя во всех точках общественного питания за исключением ресторанов — их «отстояли» в поправках ко второму чтению.
- Основная проблема заключалась в том, что розничная продажа алкоголя вообще и розничная продажа «при оказании услуг общепита» считаются разными видами деятельности и требуют отдельных лицензий, но при этом на торговлю упомянутыми пивом, сидром и медовухой правила не распространяются, отмечается в пояснительной записке. Поэтому часть точек сбывает напитки без лицензий и после «комендантского часа».
- В ноябре 2023 года Минфин, по данным «Известий», выступал против идеи разрешить регионам регулировать время работы «наливаек». Он считал, что для начала нужно оценить, «как количество нарушителей соотносится с добросовестными участниками рынка».
- Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в разговоре с BFM отмечал, что депутатам стоило ввести лицензирование розничной продажи пивных напитков — чтобы регионы признавали деятельность тех, у кого её нет, незаконной и привлекали их по уголовной статье.
- По словам Шапкина, с лицензией владельцы заведений также могли бы заранее согласовывать с властями размещение и график работы, а пока «получается, что вы там вкладывайте деньги, а мы потом подумаем, что можно с этим сделать — закрыть вас или оставить», говорит он.
- В апреле 2020 года Госдума приняла закон о запрете продажи алкоголя в барах, кафе и ресторанах площадью до 20 м², расположенных в жилых домах и на прилегающих территориях.
153 показа
499 открытий
каждый живет как он хочет, но когда возле твоего дома постоянно тусят пьяные вусмерть мужики и слышны крики пол ночи это не сильно весело. Так что пусть ограничивают.
Начинается. Не нравится шум от людей - иди в тайгу. А то выбирают города побольше, а потом нытье начинается. Алкаши им мешают, видите ли. А бесконечно рыдающие пиздюки? А лай псин? А пианино этажом выше или секс соседей за стеной? Мат молодежи, и тупой реп из их колонок? Да все это бесит, но тут уж выбирай. Либо живешь во всем этом, либо пиздуй в тайгу, где нет блюдей. А все эти ограничения если вводить, тогда уж на всех и везде, а не выборочно. Этим рот закроем, а вон те пусть орут и дальше.
Справедливо, но не у всех есть возможность.
Выбор в пользу своего дома очевиден. Айда со мной в тайгу ?
Да я и так с каждым годом все дальше от блюдей стараюсь. Начинал в 19км от МКАД, потом перехал за 35, за 50. Сейчас уже живу 69км от МКАД и до сюдова понаехали с караоке, салютами, бухлом и ором. Вот реально о тайге подумываю, но что делать, если завтра упаду и ногу сломаю? К волкам идти?))
Подорожник выращивай дома и зелёнкой запасись.
Жил на 5 этаже над наливайкой, это жесть. Постоянно синие базары поздно вечером, крики. Считаю, что это грязное дело, наливайки эти.
Наконец-то, хоть уто-то управу на них найдет. Но наверняка будут и подпольно работать
Да какую управу? Бред это все. Нарики по подъездам сидят, хотя "дозочных" нет ни в одном доме. Так что и алкаши останутся с наливайками и без.
Открою вам секрет, но дозочные в каждом подъезде почти есть.
Незаконно торговать алкоголем?! В России? В наливайках?! Да нееее...
Ждем комментарии экспертов почему это плохо
Инициатива то хорошая, другой вопрос почему госдуре потребовалось это обсуждать на законодательном уровне. Неужели народ настолько бухает и пьет не качественное пойло? А если представить, что не от хорошей жизни и нищеты? Как же так, мне тут один из ваших щеголял самой низкой в истории безработицей, а президент и вовсе хвастался повышением зп и уровнем жизни. Какая-то нестыковочка.
Из последнего - «Первая экономика Европы»
Как любитель пива, выступаю за
В Канаде алкашку можно купить или в LSBO или в Beer. Но естественно до ограниченного времени.
И уж тем более, в магазине что рядом с домом по ночь купить стакан пойла в принципе невозможно. Лютая демократия понимаешь...
Никогда не понимал этих норм. И че алкашу мешает ящик водяры купить в 22:30, и бухать всю ночь, вместо того, чтобы умолять кассира бутылочку продать в 23:10? Может ножи запрещать покупать после 23:00 и поножовщины резко прекратятся?
Появится закон - обходные пути тоже найдутся)
главное чтоб это ограничение действительно работало
У нас около дома пытались закрыть. Они закрывались на время, а потом открывались под другим именем.
Даже местных депутатов привлекали.
Владелец неизвестен и найти не смогли. Крч полиция все это дело крышует.
Просто К/Б - расширяется.
Ну, за это стоит выпить. Наливай!
Нормальная инициатива. Только реализация на местах будет хромать, к гадалке не ходи.
Ужасный закон, опять душат малый бизнес и пьют кровь народа! Когда же уже отстанут от людей!1
Ну будет вместо наливайки буфет, проблем-то. А проблема толп маргиналов - это вопрос ментов, а не лицензирования алкоголя.
С одной стороны не очень, когда в жилых домах под окнам гул постоянно. С другой, а где наливайкам еще стоять? Они живут только в среде жилого места какого-то. Если будет условно у метро, кому они там нужны?