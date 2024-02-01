Торговля
Полина Лааксо

Госдума приняла закон, по которому регионы смогут ограничивать работу «наливаек» в жилых домах и рядом с ними Статьи редакции

«Наливайки» — это заведения, которые днём работают как магазины, а ночью могут торговать алкоголем в обход законов.

  • Законопроект прошёл окончательное третье чтение и вступит в силу с 1 апреля 2024 года.
  • Согласно закону, региональные власти получили право самостоятельно запрещать продажу пива, сидра, медовухи и других алкогольных напитков в «наливайках», расположенных в многоквартирных домах, а также «на прилегающих территориях», и разрешать её только в ресторанах, кафе, барах и буфетах.
  • Вдобавок к этому регионы смогут ограничивать время продажи алкоголя во всех точках общественного питания за исключением ресторанов — их «отстояли» в поправках ко второму чтению.
  • Основная проблема заключалась в том, что розничная продажа алкоголя вообще и розничная продажа «при оказании услуг общепита» считаются разными видами деятельности и требуют отдельных лицензий, но при этом на торговлю упомянутыми пивом, сидром и медовухой правила не распространяются, отмечается в пояснительной записке. Поэтому часть точек сбывает напитки без лицензий и после «комендантского часа».

Главная аргументация защитников «наливаек» сводится к тому, что это бизнес, который даёт доходы. То, что «наливайки» — это центры притяжения маргинальной публики, которая шумит, пристает к жителям и справляет нужду «не отходя от кассы», защитники этого «бизнеса» предпочитают не говорить.

Более того, «наливайки» — это и сопутствующий «бизнес», вроде продажи поддельного алкоголя, ухода от налогов и спаивания несовершеннолетних. Вреда от него в сто раз больше, чем пользы.

вице-спикер Госдумы Пётр Толстой
  • В ноябре 2023 года Минфин, по данным «Известий», выступал против идеи разрешить регионам регулировать время работы «наливаек». Он считал, что для начала нужно оценить, «как количество нарушителей соотносится с добросовестными участниками рынка».
  • Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в разговоре с BFM отмечал, что депутатам стоило ввести лицензирование розничной продажи пивных напитков — чтобы регионы признавали деятельность тех, у кого её нет, незаконной и привлекали их по уголовной статье.
  • По словам Шапкина, с лицензией владельцы заведений также могли бы заранее согласовывать с властями размещение и график работы, а пока «получается, что вы там вкладывайте деньги, а мы потом подумаем, что можно с этим сделать — закрыть вас или оставить», говорит он.
Источник фото: «Саратов 24»
  • В апреле 2020 года Госдума приняла закон о запрете продажи алкоголя в барах, кафе и ресторанах площадью до 20 м², расположенных в жилых домах и на прилегающих территориях.

#новости #алкоголь

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25 комментариев
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 Вера И.

каждый живет как он хочет, но когда возле твоего дома постоянно тусят пьяные вусмерть мужики и слышны крики пол ночи это не сильно весело. Так что пусть ограничивают.

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Стерлядка Вяленая

Начинается. Не нравится шум от людей - иди в тайгу. А то выбирают города побольше, а потом нытье начинается. Алкаши им мешают, видите ли. А бесконечно рыдающие пиздюки? А лай псин? А пианино этажом выше или секс соседей за стеной? Мат молодежи, и тупой реп из их колонок? Да все это бесит, но тут уж выбирай. Либо живешь во всем этом, либо пиздуй в тайгу, где нет блюдей. А все эти ограничения если вводить, тогда уж на всех и везде, а не выборочно. Этим рот закроем, а вон те пусть орут и дальше.

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Barbara Zukowa

Справедливо, но не у всех есть возможность.
Выбор в пользу своего дома очевиден. Айда со мной в тайгу ?

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Стерлядка Вяленая

Да я и так с каждым годом все дальше от блюдей стараюсь. Начинал в 19км от МКАД, потом перехал за 35, за 50. Сейчас уже живу 69км от МКАД и до сюдова понаехали с караоке, салютами, бухлом и ором. Вот реально о тайге подумываю, но что делать, если завтра упаду и ногу сломаю? К волкам идти?))

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Revenant

Подорожник выращивай дома и зелёнкой запасись.

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Александр Бутманов

Жил на 5 этаже над наливайкой, это жесть. Постоянно синие базары поздно вечером, крики. Считаю, что это грязное дело, наливайки эти.

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Окси

Наконец-то, хоть уто-то управу на них найдет. Но наверняка будут и подпольно работать

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Стерлядка Вяленая

Да какую управу? Бред это все. Нарики по подъездам сидят, хотя "дозочных" нет ни в одном доме. Так что и алкаши останутся с наливайками и без.

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Semen

Открою вам секрет, но дозочные в каждом подъезде почти есть.

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Вадим Д.
а ночью могут торговать алкоголем в обход законов

Незаконно торговать алкоголем?! В России? В наливайках?! Да нееее...

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name

Ждем комментарии экспертов почему это плохо

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Продюсер душнила

Инициатива то хорошая, другой вопрос почему госдуре потребовалось это обсуждать на законодательном уровне. Неужели народ настолько бухает и пьет не качественное пойло? А если представить, что не от хорошей жизни и нищеты? Как же так, мне тут один из ваших щеголял самой низкой в истории безработицей, а президент и вовсе хвастался повышением зп и уровнем жизни. Какая-то нестыковочка.

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Д Хб

Из последнего - «Первая экономика Европы»

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Я сказал свое имя машине

Как любитель пива, выступаю за

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Igor Mylnikov

В Канаде алкашку можно купить или в LSBO или в Beer. Но естественно до ограниченного времени.
И уж тем более, в магазине что рядом с домом по ночь купить стакан пойла в принципе невозможно. Лютая демократия понимаешь...

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Стерлядка Вяленая

Никогда не понимал этих норм. И че алкашу мешает ящик водяры купить в 22:30, и бухать всю ночь, вместо того, чтобы умолять кассира бутылочку продать в 23:10? Может ножи запрещать покупать после 23:00 и поножовщины резко прекратятся?

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Мигель Маркин

Появится закон - обходные пути тоже найдутся)

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Виктория Коц

главное чтоб это ограничение действительно работало

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Михаил Нутрихин

У нас около дома пытались закрыть. Они закрывались на время, а потом открывались под другим именем.
Даже местных депутатов привлекали.
Владелец неизвестен и найти не смогли. Крч полиция все это дело крышует.

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Abnatop Sky

Просто К/Б - расширяется.

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Депрессивный Опоссум

Ну, за это стоит выпить. Наливай!

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Andrey Chuguev

Нормальная инициатива. Только реализация на местах будет хромать, к гадалке не ходи.

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LB

Ужасный закон, опять душат малый бизнес и пьют кровь народа! Когда же уже отстанут от людей!1

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Арсений

Ну будет вместо наливайки буфет, проблем-то. А проблема толп маргиналов - это вопрос ментов, а не лицензирования алкоголя.

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Григорий Ефремов

С одной стороны не очень, когда в жилых домах под окнам гул постоянно. С другой, а где наливайкам еще стоять? Они живут только в среде жилого места какого-то. Если будет условно у метро, кому они там нужны?

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