«Яндекс» договорился о поставках колонок «Станция» в магазины Xiaomi в регионах
Материал редакции
Компании нужны партнёры-дистрибуторы, поскольку она «не умеет» самостоятельно работать с розницей, считают эксперты.
«Яндекс» договорился с компанией «Марвел-Дистрибуция» о поставках колонки и системы «умного» дома под своим брендом в розницу Xiaomi, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обе компании. В «Яндексе» уточнили, что «Марвел-Дистрибуция» займётся поставками устройств наряду с несколькими другими компаниями.
Treolan, которая была официальным дистрибутором «Яндекс.Телефона», прекратила работать с «Яндексом» по поставкам устройств с начала 2020 года, рассказали в компаниях. В ноябре 2019 года «Яндекс» отчитался о продаже всех смартфонов.
По данным «Марвел-Дистрибуции», к концу 2019 года у Xiaomi было открыто 67 салонов в 50 городах. Ещё 30 точек откроются в течение января-февраля.
Устройства «Яндекса» уже представлены в том числе в сетях «Связной», DNS и других, отмечает издание. Опрошенные газетой эксперты полагают, что партнёрство позволит компании расширить присутствие в регионах. «Яндексу» нужны партнёры-дистрибуторы, поскольку компания «не умеет» самостоятельно работать с розницей, считает аналитик. По его мнению, компания будет расширять количество партнёров, чтобы продемонстрировать всплеск продаж.