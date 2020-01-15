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Татьяна Боброва
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«Яндекс» договорился о поставках колонок «Станция» в магазины Xiaomi в регионах Материал редакции

Компании нужны партнёры-дистрибуторы, поскольку она «не умеет» самостоятельно работать с розницей, считают эксперты.

  • «Яндекс» договорился с компанией «Марвел-Дистрибуция» о поставках колонки и системы «умного» дома под своим брендом в розницу Xiaomi, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обе компании. В «Яндексе» уточнили, что «Марвел-Дистрибуция» займётся поставками устройств наряду с несколькими другими компаниями.
  • Treolan, которая была официальным дистрибутором «Яндекс.Телефона», прекратила работать с «Яндексом» по поставкам устройств с начала 2020 года, рассказали в компаниях. В ноябре 2019 года «Яндекс» отчитался о продаже всех смартфонов.
  • По данным «Марвел-Дистрибуции», к концу 2019 года у Xiaomi было открыто 67 салонов в 50 городах. Ещё 30 точек откроются в течение января-февраля.
  • Устройства «Яндекса» уже представлены в том числе в сетях «Связной», DNS и других, отмечает издание. Опрошенные газетой эксперты полагают, что партнёрство позволит компании расширить присутствие в регионах. «Яндексу» нужны партнёры-дистрибуторы, поскольку компания «не умеет» самостоятельно работать с розницей, считает аналитик. По его мнению, компания будет расширять количество партнёров, чтобы продемонстрировать всплеск продаж.
Xiaomi настроили на «Яндекс.Станцию»
Для умных устройств нашли нового дистрибутора
www.kommersant.ru

#новость #яндекс #яндексстанция #xiaomi

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Почему не взлетают интернет-магазины и что с этим делать
Я основатель пары прибыльных интернет-магазинов и модуля доставки Salesbeat. В Salesbeat регистрируется много новых, молодых магазинов, за развитием которых я имею возможность наблюдать и составлять статистику. И знаете что? Статистика — печалька. Люди играют в футбол, думая, что это теннис.
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