Торговля
Таня Боброва

Интернет-магазин обуви Rendez-Vous стал предлагать при покупке товаров заказать овощи и фрукты Статьи редакции

С 2022 года компания выдаёт товары со своей фермы в качестве подарков за покупки в офлайн-магазинах.

  • Как обратил внимание Shopper’s, покупатели могут приобрести на сайте, например, репчатый лук по цене 70 рублей за килограмм, яблоки по 180 рублей за килограмм, картофель по 350 рублей за пять килограммов и другие продукты.
  • В Rendez-Vous рассказали изданию, что купить эти товары можно только при онлайн-заказе с доставкой по адресу в Москве и Подмосковье. Овощи и фрукты выращивают на собственной ферме в Краснодарском крае площадью 250 га: яблоки, сливу, картофель, морковь, редис, тыкву, лук, чеснок и свёклу.
  • Эту ферму компания открыла в 2020 году. Изначально её использовали, чтобы поставлять продукты в столовую для сотрудников. «Цели связывать особенным смыслом овощи и обувь не было. Но когда проект оказался очень успешным мы стали думать, как интегрировать один проект в другой», — рассказал ритейлер.
  • В 2022 году Rendez-Vous начала предлагать овощи и фрукты в качестве подарков покупателям в офлайн-магазинах, а также фреши в «клиентские дни». По данным компании, сейчас клиенты интернет-магазина покупают в среднем 3000 упаковок продукции с фермы в неделю. Но продажа — не главная цель проекта, основной объём товара ритейлер использует для собственных нужд и в качестве подарков.
Фото со страницы Rendez-Vous «ВКонтакте» / Shopper’s

#новости

1.1K показов
1.4K открытий
0
38 комментариев
Написать комментарий...
 ЯжПрограммист

Яйца нужно добавить

Ответить
Развернуть ветку
Полина Лааксо

ну это уже премиальный сегмент пошел

Ответить
Развернуть ветку
Григорий Красильников

Для люкс клиентов предложат я думаю)

Ответить
Развернуть ветку
Игорь

и шоколад

Ответить
Развернуть ветку
Станислав Петраков

может они турецким не торгуют 🤣🤣🤣

Ответить
Развернуть ветку
Тарас Перещук

Владелец кавказец

Ответить
Развернуть ветку
Тарас Перещук

Бахчинян Мариам Арестаковна
как же чуйка не подводит

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Интересно, какие овощи подходят к красным мокасинам )

Ответить
Развернуть ветку
Центр принятия решений

Купи пару красных мокасин - получи помидор в подарок!

Ответить
Развернуть ветку
Alina Novikova

Арбузы с бахчи?

Ответить
Развернуть ветку
Инло Макс

Два бизнеса решил совместить) stonks)

Ответить
Развернуть ветку
Леонид Бережной

Странно, владельцы розничных сетей обычно стараются часто давать интервью, чтобы повысить лояльность к бренду, а у нее ни одного интервью, как у владельцев b2b-бизнесов или руководителей оборонпрома...

Ответить
Развернуть ветку
Приятель

Будто что-то плохое.

Ответить
Развернуть ветку
Игорь

Думаю, тут не было злого умысла

Ответить
Развернуть ветку
Довольный

Армянин

Ответить
Развернуть ветку
Michael V

А где рекламный слоган
"Загрузись по самые помидоры "? )

Ответить
Развернуть ветку
Руслан Кузин

Слипоны купил - помидоры в подарок получил!

Ответить
Развернуть ветку
tbIkworez

купишь наши огурцы - будут рады продавцы!

Ответить
Развернуть ветку
Andy

Картошка очень вкусная у них! Дали в подарок к кроссовкам, кг 5 наверное)

Ответить
Развернуть ветку
Доктор Шкутко

Эх захотелось пюрешки, пошел кроссовками закупился

Ответить
Развернуть ветку
Ольга Думских

Звучит очень прикольно)

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Зверев

Надеюсь всё норм с овощами, но конечно не обычное предложение. Можно будет попробовать воспользоваться.

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

В бизнесе любая идея может оказаться неожиданно прибыльной. Ритейл-гигант Amazon строил свой веб-сайт, пока не оказалось, что сервисы, разработанные для его функционирования можно продавать на сторону. Так появились Amazon Web Services. Кажется, подобная ситцация складывается и у Rendez-Vous.

Но когда проект оказался очень успешным мы стали думать, как интегрировать один проект в другой
Ответить
Развернуть ветку
Михаил Кондратьев

Ахахах, так себе проект, я в шоке, что он пользуется спросом

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

Это соответствует стратегии развития компании?

Ответить
Развернуть ветку
Анна Полякова

Похоже да, но я бы фруктовую корзинку дарила уде просто при входе в этот магаз

Ответить
Развернуть ветку
Николай Пылаев

а я считаю это неплохо, не у всех есть привычка есть овощи регулярно, а тут тебе напоминают

Ответить
Развернуть ветку
noname

Эммм, а что же тогда едят эти люди?

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Пирожные

Ответить
Развернуть ветку
Egor Ka

Тапки от армянина

Ответить
Развернуть ветку
Влад Шушкевич

Они не только обувь продают. Вообще мне непонятный магазин. Рекламу одно время заказывали у всех подряд.

Ответить
Развернуть ветку
Анна Полякова

Ну, за такую цену, за которую они обувь толкают - пора да, искать другой способ заработка

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

При покупке сапог "Prada" десяток яиц в подарок!

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Voronkov

Когда носишь Прада, яиц не надо!

Ответить
Развернуть ветку
Станислав Шевцов

Ну кстати это здорово. Я получил два пакета яблок оттуда, яблоки хорошие. Правда было как-то непривычно и я всё искал подвох, но его не оказалось

Ответить
Развернуть ветку
Dima ingeniare

Еще бы презервативы предлагали, чтобы наверняка понял, что ты жирный гандон, по версии магазина обуви (ну или у них неверное позиционирование товара).

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Sniper

Овощи и фрукты нужны не меньше, чем обувь. Ну и многие компании начинали с одного (рисовые пароварки-Sony, ткацкий станок-Toyota), а сейчас известны другим. Может переключатся с обуви на овощи. Глобальное потепление началось, скоро можно будет и босыми ходить с такими ценами, а есть всегда надо.

Ответить
Развернуть ветку
Нетипичный стартапер

Это из серии «Алё! Нет это не сауна, это теперь аптека! Тёлки есть, приезжайте!»

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
35 комментариев
Раскрывать всегда