Интернет-магазин обуви Rendez-Vous стал предлагать при покупке товаров заказать овощи и фрукты Статьи редакции
С 2022 года компания выдаёт товары со своей фермы в качестве подарков за покупки в офлайн-магазинах.
- Как обратил внимание Shopper’s, покупатели могут приобрести на сайте, например, репчатый лук по цене 70 рублей за килограмм, яблоки по 180 рублей за килограмм, картофель по 350 рублей за пять килограммов и другие продукты.
- В Rendez-Vous рассказали изданию, что купить эти товары можно только при онлайн-заказе с доставкой по адресу в Москве и Подмосковье. Овощи и фрукты выращивают на собственной ферме в Краснодарском крае площадью 250 га: яблоки, сливу, картофель, морковь, редис, тыкву, лук, чеснок и свёклу.
- Эту ферму компания открыла в 2020 году. Изначально её использовали, чтобы поставлять продукты в столовую для сотрудников. «Цели связывать особенным смыслом овощи и обувь не было. Но когда проект оказался очень успешным мы стали думать, как интегрировать один проект в другой», — рассказал ритейлер.
- В 2022 году Rendez-Vous начала предлагать овощи и фрукты в качестве подарков покупателям в офлайн-магазинах, а также фреши в «клиентские дни». По данным компании, сейчас клиенты интернет-магазина покупают в среднем 3000 упаковок продукции с фермы в неделю. Но продажа — не главная цель проекта, основной объём товара ритейлер использует для собственных нужд и в качестве подарков.
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Яйца нужно добавить
ну это уже премиальный сегмент пошел
Для люкс клиентов предложат я думаю)
и шоколад
может они турецким не торгуют 🤣🤣🤣
Владелец кавказец
Бахчинян Мариам Арестаковна
как же чуйка не подводит
Интересно, какие овощи подходят к красным мокасинам )
Купи пару красных мокасин - получи помидор в подарок!
Арбузы с бахчи?
Два бизнеса решил совместить) stonks)
Странно, владельцы розничных сетей обычно стараются часто давать интервью, чтобы повысить лояльность к бренду, а у нее ни одного интервью, как у владельцев b2b-бизнесов или руководителей оборонпрома...
Будто что-то плохое.
Думаю, тут не было злого умысла
Армянин
А где рекламный слоган
"Загрузись по самые помидоры "? )
Слипоны купил - помидоры в подарок получил!
купишь наши огурцы - будут рады продавцы!
Картошка очень вкусная у них! Дали в подарок к кроссовкам, кг 5 наверное)
Эх захотелось пюрешки, пошел кроссовками закупился
Звучит очень прикольно)
Надеюсь всё норм с овощами, но конечно не обычное предложение. Можно будет попробовать воспользоваться.
В бизнесе любая идея может оказаться неожиданно прибыльной. Ритейл-гигант Amazon строил свой веб-сайт, пока не оказалось, что сервисы, разработанные для его функционирования можно продавать на сторону. Так появились Amazon Web Services. Кажется, подобная ситцация складывается и у Rendez-Vous.Но когда проект оказался очень успешным мы стали думать, как интегрировать один проект в другой
Ахахах, так себе проект, я в шоке, что он пользуется спросом
Это соответствует стратегии развития компании?
Похоже да, но я бы фруктовую корзинку дарила уде просто при входе в этот магаз
а я считаю это неплохо, не у всех есть привычка есть овощи регулярно, а тут тебе напоминают
Эммм, а что же тогда едят эти люди?
Пирожные
Тапки от армянина
Они не только обувь продают. Вообще мне непонятный магазин. Рекламу одно время заказывали у всех подряд.
Ну, за такую цену, за которую они обувь толкают - пора да, искать другой способ заработка
При покупке сапог "Prada" десяток яиц в подарок!
Когда носишь Прада, яиц не надо!
Ну кстати это здорово. Я получил два пакета яблок оттуда, яблоки хорошие. Правда было как-то непривычно и я всё искал подвох, но его не оказалось
Еще бы презервативы предлагали, чтобы наверняка понял, что ты жирный гандон, по версии магазина обуви (ну или у них неверное позиционирование товара).
Овощи и фрукты нужны не меньше, чем обувь. Ну и многие компании начинали с одного (рисовые пароварки-Sony, ткацкий станок-Toyota), а сейчас известны другим. Может переключатся с обуви на овощи. Глобальное потепление началось, скоро можно будет и босыми ходить с такими ценами, а есть всегда надо.
Это из серии «Алё! Нет это не сауна, это теперь аптека! Тёлки есть, приезжайте!»