Торговля
Евгения Евсеева

Amazon начал тестировать чат-бота, который даёт советы по покупкам — поможет найти нужный товар и расскажет про него Статьи редакции

Например, объяснит, можно ли постирать куртку в машинке, и посоветует подарок к празднику.

  • Чат-бот называется Rufus. Пока он доступен в бета-версии некоторым пользователям в США, но в «ближайшие недели» его смогут использовать все клиенты Amazon в стране. Станет ли он доступен в других регионах — не уточняется.
  • Бота обучали на каталоге товаров Amazon, отзывах покупателей, а также вопросах и ответах пользователей в специализированных сообществах и «информации из интернета».
  • Rufus доступен в мобильном приложении Amazon. Чтобы взаимодействовать с ним, нужно ввести в поисковую строку название товара или вопрос — после этого внизу дисплея появится диалог с ботом, который можно развернуть на весь экран или убрать.
Фото: Amazon 
  • Чат-бот умеет давать советы по покупкам: помочь с поиском товара, сравнить их параметры и дать рекомендации. Он может ответить на такие вопросы, как «На что обратить внимание при покупке наушников?» или «В чём разница между блеском и маслом для губ?».
  • Также Rufus можно попросить порекомендовать товар в качестве подарка к определённому празднику или показать вещи, которые, например, пригодятся при обустройстве сада.
  • Кроме ответов на общие вопросы, чат-бот может рассказать о конкретных товарах при просмотре карточки с ними: рассказать, стоит ли стирать определённую куртку в стиральной машине или насколько удобно держать в руке дрель.

#новости #amazon #чатботы

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23 комментария
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 рэджон рондо

Ну наконец то, достойный собеседник!

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Вадим Д.

У каждого женатого мужика есть помощница получше.
И рассказать может куда больше.

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Александр

валберис?

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Редиска

это помощник по поднятию настроения жене

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Sergei ZH

Rufus некурящего человека

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Виктория Якипова

Хотела написать похожий комментарий, но вы оказались быстрее

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Из того дома

Чат боты в большинстве юзлес. По крайней мере те, которыми я пользовался. Как и Алисы и Маруси - не могут нихрена из того, что действительно нужно. Наисырейшая технология, будто машины делают машин - не шарят, зачем и для чего.

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Слегка Придурковатый

И отсосать не могут, согласен.

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Y. Donec

конечно наисырейшая ее еще тестируют же)

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Георгий

Это же США, ждём судов, нейросеть, рано или поздно посоветует бред и кому то станет из-за этого плохо, плюс это окажется одновременно гей и транс. Держись Amazon.

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Капитан Эчпочмак

У меня собаку так звали

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Иван Кусто

А у меня рыбку

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оскар

Может он еще и оплатит этот товар заодно?

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Слегка Придурковатый

Руфус, чем сегодня нахуяриться?

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Сладкий Бубалех

Окей, Руфус

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Сергей Д.

Может он ещё и кроссовки за меня поносит?

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ZIPA

Будет выпаривать товар у которого истекает срок годности, допы пихать, всякий дорогой неликвид сбывать. Это ж бизнес.

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Voronov

Мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки

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Freak

Интересно, если занести в Амазон какое дерьмо он готов советовать?)

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Сергей С.

В первую очередь своё ) Как только что-то становится популярным, амазон выкатывает дешевую копию под своей торговой маркой

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wat?!

В лучших традициях бизнеса!

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Grisha

Руфус, кто твои хозяева и зачем тебя создали на самом деле?

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Работин В.

такие чат боты мне нравятся)а не когда произошла внештатная ситуация и тебе нужна консультация человека

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20 комментариев
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