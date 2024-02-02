Amazon начал тестировать чат-бота, который даёт советы по покупкам — поможет найти нужный товар и расскажет про него Статьи редакции
Например, объяснит, можно ли постирать куртку в машинке, и посоветует подарок к празднику.
- Чат-бот называется Rufus. Пока он доступен в бета-версии некоторым пользователям в США, но в «ближайшие недели» его смогут использовать все клиенты Amazon в стране. Станет ли он доступен в других регионах — не уточняется.
- Бота обучали на каталоге товаров Amazon, отзывах покупателей, а также вопросах и ответах пользователей в специализированных сообществах и «информации из интернета».
- Rufus доступен в мобильном приложении Amazon. Чтобы взаимодействовать с ним, нужно ввести в поисковую строку название товара или вопрос — после этого внизу дисплея появится диалог с ботом, который можно развернуть на весь экран или убрать.
- Чат-бот умеет давать советы по покупкам: помочь с поиском товара, сравнить их параметры и дать рекомендации. Он может ответить на такие вопросы, как «На что обратить внимание при покупке наушников?» или «В чём разница между блеском и маслом для губ?».
- Также Rufus можно попросить порекомендовать товар в качестве подарка к определённому празднику или показать вещи, которые, например, пригодятся при обустройстве сада.
- Кроме ответов на общие вопросы, чат-бот может рассказать о конкретных товарах при просмотре карточки с ними: рассказать, стоит ли стирать определённую куртку в стиральной машине или насколько удобно держать в руке дрель.
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Ну наконец то, достойный собеседник!
У каждого женатого мужика есть помощница получше.
И рассказать может куда больше.
валберис?
это помощник по поднятию настроения жене
Rufus некурящего человека
Хотела написать похожий комментарий, но вы оказались быстрее
Чат боты в большинстве юзлес. По крайней мере те, которыми я пользовался. Как и Алисы и Маруси - не могут нихрена из того, что действительно нужно. Наисырейшая технология, будто машины делают машин - не шарят, зачем и для чего.
И отсосать не могут, согласен.
конечно наисырейшая ее еще тестируют же)
Это же США, ждём судов, нейросеть, рано или поздно посоветует бред и кому то станет из-за этого плохо, плюс это окажется одновременно гей и транс. Держись Amazon.
У меня собаку так звали
А у меня рыбку
Может он еще и оплатит этот товар заодно?
Руфус, чем сегодня нахуяриться?
Окей, Руфус
Может он ещё и кроссовки за меня поносит?
Будет выпаривать товар у которого истекает срок годности, допы пихать, всякий дорогой неликвид сбывать. Это ж бизнес.
Мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки
Интересно, если занести в Амазон какое дерьмо он готов советовать?)
В первую очередь своё ) Как только что-то становится популярным, амазон выкатывает дешевую копию под своей торговой маркой
В лучших традициях бизнеса!
Руфус, кто твои хозяева и зачем тебя создали на самом деле?
такие чат боты мне нравятся)а не когда произошла внештатная ситуация и тебе нужна консультация человека