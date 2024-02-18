Пока ты не пройдёшь всё — в зал не допустят. Особенно это касается правил техники безопасности и тех, кто работает в гастрономе, потому что там есть «слайсер», к которому тебя не подпустят, пока ты не научишься пользоваться кольчужной перчаткой, не прочитаешь, не посмотришь все [видео] и не сдашь [тест].