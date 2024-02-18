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Торговля
Полина Лааксо

Зарплата «несчастная», но зато кормят за 55 рублей и не штрафуют: как работают продавцы в «Ленте» Статьи редакции

Главное из выпуска шоу «Все работы хороши» Олега AsSa, где разбирают условия труда в разных компаниях.

Трудоустройство и договор

  • Процесс найма «продавцов-универсалов» простой: компания изучает анкету, зовёт на собеседование, запрашивает медицинскую книжку и иногда ещё до её получения отправляет на обучение.
  • Затраты на оформление медкнижки компенсируют. Тех, кто работает в магазине внештатно, просят носить её с собой каждый день. От штатных сотрудников этого не требуют.
  • Из формы выдают футболку, кофту с длинным рукавом и жилетку. Если направляют работать в секции с морозильниками, то ещё и тёплую куртку. Новые комплекты достаются не всем, но можно попробовать поменять его через руководителя, если возникнет необходимость.
  • Брюки и обувь сотрудник должен покупать за свой счёт или носить то, что уже купил и не жалеет испортить. Требований к цвету или материалам нет.
  • Вместе с формой компания выдаёт перчатки, чтобы не пачкать товар, канцелярский нож для распаковки коробок, маркер, рацию и бейдж, он же — ключ-карта.
  • Трудовой договор стандартный, в нём же прописывается секция, за которой закрепляется человек (например, «Напитки»). Помимо этого, сотрудник подписывает договор о полной материальной ответственности.

Обучение

  • За новичками закрепляют наставников, которые рассказывают, как устроен магазин и будущая работа в целом.
  • В гипермаркетах также оборудованы учебные классы, где сотрудник изучает обучающие материалы и решает тесты по пройденным темам (среди них есть, например, оказание первой медицинской помощи). Обучение — это часть оплачиваемого рабочего дня.
  • В отличие от многих других компаний «Лента» проводит полноценный инструктаж по технике безопасности, вместо того чтобы просто давать документ на подпись, отметил блогер. Из всех обзоров последнего так делали только в H&M и Zara.

Пока ты не пройдёшь всё — в зал не допустят. Особенно это касается правил техники безопасности и тех, кто работает в гастрономе, потому что там есть «слайсер», к которому тебя не подпустят, пока ты не научишься пользоваться кольчужной перчаткой, не прочитаешь, не посмотришь все [видео] и не сдашь [тест].

один из собеседников редакции «Все работы хороши»

Зарплата, премии и штрафы

  • В объявлении о вакансии компания обещает зарплату от 40 тысяч рублей, но в среднем сотрудники получают 18-25 тысяч — «если без переработок».
  • Оклада нет, вместо него — почасовая ставка. Так, у «засланного» от шоу продавца она составила 120 рублей в час. Одна из собеседниц автора, в свою очередь, рассказала, что как внештатница получала 140 рублей в час против 100 рублей, которые платили в штате.
  • По умолчанию выплаты проводят два раза в месяц, но можно подать заявление, чтобы деньги выдавали четырьмя частями: три аванса и остаток.
  • Премию могут начислить, если магазин выполнит KPI по продажам, но сами сотрудники вряд ли в силах на это повлиять, поэтому никто на дополнительные выплаты не рассчитывает. Из бонусов: корпоративная скидочная карта на 10% и подарки от компании на разные праздники, в том числе детям — например, на 1 сентября и Новый год.
  • Штрафов нет — ни за украденные посетителями товары, ни за упущенный просроченный продукт. Заставить платить могут, только если сотрудник нарочно что-то испортил под видеонаблюдением. Опоздания на условные 20 минут, по словам одного из сотрудников, можно отработать, обговорив это с начальством (по сути — задержаться на пропущенные 20 минут).

[Штрафов нет] даже за повреждённый товар. Всё просто отдавалось в списание. Никто из охраны ко мне не подходил, меня лично не оштрафовывал. Моя зарплата как была несчастной, так и оставалась несчастной.

один из собеседников редакции «Все работы хороши»
Зона просроченных товаров 

График и рабочий день

  • Постоянного графика нет. Иногда это «пятидневка», иногда — «два через два», «два через один». Нестабильность объясняют «производственной необходимостью» — по словам некоторых продавцов, магазинам не хватает рук.
  • Приходя на смену, сотрудник должен «простикеровать» личные предметы, которые также могут продаваться в «Ленте». Количество отработанных часов считают с помощью автоматизированной системы учёта: человек прикладывает карточку к датчику, когда приходит на работу и уходит.
  • Список обязанностей зависит от секции и количества сотрудников на смене. В основном это замена ценников при переоценке, пополнение запасов на полках, наведение порядка на витринах, помощь покупателям.
  • Если сотрудников мало — могут попросить помочь коллегам в другой секции или заполнить торговый островок. Иногда бывают внеплановые задачи — например, сменить планограмму (если компания посчитает, что макароны лучше продаются, когда размещены на третьей полке).
  • Некоторые работодатели принуждают своих сотрудников выкупать просроченные товары. В «Ленте» же «просрочку» просто относят в зону брака. Ротацией товаров по сроку годности — когда более свежие продукты кладут за предыдущей партией — магазин не занимается.
  • Из базовых удобств для работников оборудованы раздевалки со шкафчками и сиденьями, а также душевые и курилка. Отдельного места для отдыха нет.
  • Перекусывают сотрудники в корпоративной столовой. На обед отводится полчаса, на полдник — 20 минут. Обед стоит 45 рублей и состоит из первого блюда, второго, салата и компота. Причём есть выбор: например, макароны, пюре или гречка на гарнир и к нему гуляш, котлета или сосиски. Чай и выпечка на полдник обходятся в 10 рублей.
Автор ролика посчитал нужным заметить, что «засланному» продавцу, возможно, просто повезло с магазином, куда его определили, и в других точках условия могут быть хуже. Но и опрошенные сотрудники, по его словам, жаловались разве что на зарплату.

Выжимки других выпусков программы Олега AsSa «Все работы хороши»:

#лента

732 показа
492 открытия
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2 комментария
Vlad

Какой ужас, только ходить на работу за 18-25 к, !!!

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GoodBuyer

Проще сделать общежитие при гипере тогда, покушали - поработали - поспали - повторили 🫤

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