Зарплата «несчастная», но зато кормят за 55 рублей и не штрафуют: как работают продавцы в «Ленте» Статьи редакции
Главное из выпуска шоу «Все работы хороши» Олега AsSa, где разбирают условия труда в разных компаниях.
Трудоустройство и договор
- Процесс найма «продавцов-универсалов» простой: компания изучает анкету, зовёт на собеседование, запрашивает медицинскую книжку и иногда ещё до её получения отправляет на обучение.
- Затраты на оформление медкнижки компенсируют. Тех, кто работает в магазине внештатно, просят носить её с собой каждый день. От штатных сотрудников этого не требуют.
- Из формы выдают футболку, кофту с длинным рукавом и жилетку. Если направляют работать в секции с морозильниками, то ещё и тёплую куртку. Новые комплекты достаются не всем, но можно попробовать поменять его через руководителя, если возникнет необходимость.
- Брюки и обувь сотрудник должен покупать за свой счёт или носить то, что уже купил и не жалеет испортить. Требований к цвету или материалам нет.
- Вместе с формой компания выдаёт перчатки, чтобы не пачкать товар, канцелярский нож для распаковки коробок, маркер, рацию и бейдж, он же — ключ-карта.
- Трудовой договор стандартный, в нём же прописывается секция, за которой закрепляется человек (например, «Напитки»). Помимо этого, сотрудник подписывает договор о полной материальной ответственности.
Обучение
- За новичками закрепляют наставников, которые рассказывают, как устроен магазин и будущая работа в целом.
- В гипермаркетах также оборудованы учебные классы, где сотрудник изучает обучающие материалы и решает тесты по пройденным темам (среди них есть, например, оказание первой медицинской помощи). Обучение — это часть оплачиваемого рабочего дня.
- В отличие от многих других компаний «Лента» проводит полноценный инструктаж по технике безопасности, вместо того чтобы просто давать документ на подпись, отметил блогер. Из всех обзоров последнего так делали только в H&M и Zara.
Зарплата, премии и штрафы
- В объявлении о вакансии компания обещает зарплату от 40 тысяч рублей, но в среднем сотрудники получают 18-25 тысяч — «если без переработок».
- Оклада нет, вместо него — почасовая ставка. Так, у «засланного» от шоу продавца она составила 120 рублей в час. Одна из собеседниц автора, в свою очередь, рассказала, что как внештатница получала 140 рублей в час против 100 рублей, которые платили в штате.
- По умолчанию выплаты проводят два раза в месяц, но можно подать заявление, чтобы деньги выдавали четырьмя частями: три аванса и остаток.
- Премию могут начислить, если магазин выполнит KPI по продажам, но сами сотрудники вряд ли в силах на это повлиять, поэтому никто на дополнительные выплаты не рассчитывает. Из бонусов: корпоративная скидочная карта на 10% и подарки от компании на разные праздники, в том числе детям — например, на 1 сентября и Новый год.
- Штрафов нет — ни за украденные посетителями товары, ни за упущенный просроченный продукт. Заставить платить могут, только если сотрудник нарочно что-то испортил под видеонаблюдением. Опоздания на условные 20 минут, по словам одного из сотрудников, можно отработать, обговорив это с начальством (по сути — задержаться на пропущенные 20 минут).
График и рабочий день
- Постоянного графика нет. Иногда это «пятидневка», иногда — «два через два», «два через один». Нестабильность объясняют «производственной необходимостью» — по словам некоторых продавцов, магазинам не хватает рук.
- Приходя на смену, сотрудник должен «простикеровать» личные предметы, которые также могут продаваться в «Ленте». Количество отработанных часов считают с помощью автоматизированной системы учёта: человек прикладывает карточку к датчику, когда приходит на работу и уходит.
- Список обязанностей зависит от секции и количества сотрудников на смене. В основном это замена ценников при переоценке, пополнение запасов на полках, наведение порядка на витринах, помощь покупателям.
- Если сотрудников мало — могут попросить помочь коллегам в другой секции или заполнить торговый островок. Иногда бывают внеплановые задачи — например, сменить планограмму (если компания посчитает, что макароны лучше продаются, когда размещены на третьей полке).
- Некоторые работодатели принуждают своих сотрудников выкупать просроченные товары. В «Ленте» же «просрочку» просто относят в зону брака. Ротацией товаров по сроку годности — когда более свежие продукты кладут за предыдущей партией — магазин не занимается.
- Из базовых удобств для работников оборудованы раздевалки со шкафчками и сиденьями, а также душевые и курилка. Отдельного места для отдыха нет.
- Перекусывают сотрудники в корпоративной столовой. На обед отводится полчаса, на полдник — 20 минут. Обед стоит 45 рублей и состоит из первого блюда, второго, салата и компота. Причём есть выбор: например, макароны, пюре или гречка на гарнир и к нему гуляш, котлета или сосиски. Чай и выпечка на полдник обходятся в 10 рублей.
Выжимки других выпусков программы Олега AsSa «Все работы хороши»:
- Не нужно «впаривать» Samsung за 300 тысяч рублей, но придётся потаскать холодильники: как работают продавцы в DNS.
- «Хочешь жить — обманывай людей»: как работают продавцы в магазине косметики и парфюмерии «Летуаль».
- «Говорят, текучка дикая, натягивают на зарплаты и планы нереальные»: как работают оценщики дилера «Рольф».
- Платят только «в полёте», перчатки для уборки за свой счёт, зато 70 дней отпуска: как работают бортпроводники «Победы».
- Старая форма, которую нужно перешивать, и «полная антисанитария ночью»: как работают в ресторанах «Вкусно — и точка».
- План продаж, от которого «выпадают волосы», и неоплачиваемые летучки: как работают клиентские менеджеры «Сбера».
- Не штрафы, а «плата за услугу по обработке нарушения»: как работают продавцы на Ozon.
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Какой ужас, только ходить на работу за 18-25 к, !!!
Проще сделать общежитие при гипере тогда, покушали - поработали - поспали - повторили 🫤