Оператор доставки AliExpress в России отчитался о росте количества точек выдачи заказов в три раза за год
Материал редакции
Благодаря расширению сети интернет-ритейлер смог вдвое сократить время получения заказов, говорят в компании.
В 2019 году китайский логистический оператор Cainiao (входит в Alibaba Group) в три раза увеличил количество точек выдачи заказов — сейчас их 13 тысяч в 3,5 тысячах населённых пунктов России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя AliExpress.
Cainiao расширил сеть доставки за счёт партнёрств с сетью постаматов PickPoint, оператором экспресс-доставки DPD и 5Post («дочка» X5 Retail Group). Благодаря расширению сети интернет-ритейлер смог вдвое сократить время получения заказов (в среднем до 20 дней, а в городах-миллионниках — до 10 дней), говорят в AliExpress.
У Ozon сейчас 16,5 тысяч точек выдачи заказов — за год сеть доставки выросла в три раза, рассказали в компании. Это собственные и партнёрские пункты выдачи и постаматы.
Wildberries за год нарастил количество точек выдачи более чем вдвое — у ритейлера 5,8 тысяч собственных пунктов в России. В компании считают наличие собственных точек одним из конкурентных преимуществ и не планируют привлекать партнёров.
Игорь Шестаков
Вот что то не поменялось ничего в нашем миллионнике)) Как Али доставлял 1-2 месяца, так и доставляет))