Торговля
Маша Цепелева

IKEA продлила регистрацию товарного знака в России до 2033 года Статьи редакции

Компания закрыла магазины в стране весной 2022-го.

  • IKEA продлила регистрацию товарного знака в Роспатенте на 10 лет, сообщили ТАСС в ведомстве.
  • По данным Mash, компания подала заявку 1 августа 2023 года, её одобрили 2 февраля.
  • Магазины IKEA не работают в России с марта 2022 года. В феврале 2023 года правительственная комиссия одобрила продажу заводов IKEA лесопереработчику «Лузалес» и изготовителю мебельных плит «Слотекс».
  • В июле компания продала штаб-квартиру в Химках, а в сентябре «Газпромбанк» выкупил все торговые центры «Мега» у Ingka Centres, головной компании IKEA.
Фото «РИА Новости»

Первым на vc.ru на новость обратил внимание noname.

#новости #ikea

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171 комментарий
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 Dima Tsurkan

Правильно. Замены нет и не будет, один треш вокруг

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Стерлядка Вяленая

Как же вы живете, если для вас товары из икеи - отличное качество, не имеющее аналогов)))) По мне это такой мусорный ширпотреб...

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32 комментария
nochnoy.ru

И как я живу без единой вещи из Икеи? В прошлом году купил на Озоне два стола, кровать, чайники, посуду и ещё кучу всякого. Наверное я страдаю без Икеи, да?

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6 комментариев
умный человек

Замены не будет, пока не появится

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5 комментариев
Sergei N

Это точно. По опыту скажу. Подержанная Икеевская мебель уходит на Авито как горячие пирожки. Что то я сомневаюсь что русскую мебель будут так же раскупать.

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4 комментария
Roman B.

Да уже миллион аналогов. Многие товары были местного производства, так они теперь тоже самое продают, но под своими брендами)

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Настасья

Столы и стулья из ИКЕИ сейчас на ВБ продаются и доставка в регионы бесплатная.

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3 комментария
Сергей Д.

Меняйте свой круг...

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Nail Valiev

А ты икею оцениваешь на уровне люкса ? Куча мебели из картона и опилок прессованных, стол пробивается с одного удара

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Виктор Викторович

И что вся страна без мебели сидит? Покупают же где-то, найти нормальную мебель не такая большая проблема

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Barone Rosso

Шо, опять?
Собирал недавно тумбу в ванну от отечественного производителя. Долго думал как можно делать такую уебанскую инструкцию, когда икеа уже тысячу лет показывала как надо делать!

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Виктор Петров

Есть более ушлёпские конструкции, чем у Икеи? А посмотреть-то можно?

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32 комментария
Капитан Эчпочмак

Как по мне наоборот у Икеи ниче не поймешь.

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1 комментарий
Вячеслав Дмитриев

ПХАХ)) не братан, у них иногда такие ребусы что не всегда поймешь))

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1 комментарий
Я сказал свое имя машине

Так а чего бы нет.
Никаких обязательств на них это не налагает, а стоит копейки

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Стерлядка Вяленая

мб потому, что они якобы не хотят поддерживать ужасное кровавое государство? Не хотите - валите)) Или они типа хотят вернутся, когда тут будет все другое, и демократия (надеюсь, не западная), и мир во всем мире и правитель от народа?))) Лицемерие и точка. Я бы на месте правительства США за такие вещи штрафовал нещадно. А то вид они только делают, лицемеры херовы.

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9 комментариев
Aza Dzi

А нам дает надежду на их возвращение

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Денис Демидов

Завтра диктатор ласты склеит, чего бы и не вернуться...

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Иванов Иван

На будущее работают. За 10 лет что то в любом случае поменяется. А если нет ещё копеечку занести и ещё лет на 10 продлить.

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1 комментарий
Вадим Д.

Чудеса, как только позволили любители оттяпать чужие ТЗ.
Эх, Икеюшка...

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Денис Попович

годы изоляции (с)

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Vlad

Хорошо если годы, а если посмотреть на дружественных ребят из северной Кореи и Ирана?

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2 комментария
Лариса Власова

Икеи конечно очень не хватает, как ни крути, за адекватный ценник у нас еще не научились товары производить

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шатал устоев

Хм, вот привык я, например, покупать за рубль и продавать за сто, и покупают. Думаете в таком случае нужно учиться что-то делать или меньше в карман себе класть? Ах, конкуренция.. Но тут у меня очень плохие новости.

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Anton Innokentievich

Вы просто не искали

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Sergei N

Как всегда набежали хейтеры. хз что им Икея сделала. Я считаю что Икея сделал для нашей страны очень важную и полезную веща, а именно сформировало вкус, как бы это пафосно не звучало. Я помню первый год ее прихода. Люди туда ездили как музей, на столько в нашей стране были проблемы с визуалом. Было два типа интерьера "бабушкин с коврами" и "Евроремонт" с закосом под классицизм. У людей в принципе небыло вкуса. И посмотрите как изменились квартиры граждан за какие то 15 лет. Небо и земля. И заслуга в этом в первую очередь Икеи.

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R J

Именно. Но стоит хотя бы 2 поколения воспитать в нормальной визуальной среде, чтобы что-то изменилось глобально. Так что маловато были они.

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Valentin Sadok

Предлагаю придумать новое название для Икеи по русски в комментариях

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Max Abdrakhmanov

Мебель и точка

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Виктор Петров

"Икая и попукивая"

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Syrex

Hoff

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Стерлядка Вяленая

AEKI и точка

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Азамат Багатов

Подушка, тумбочка, кровать

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debil
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Kruason

Ну все, точно этим летом приползут на коленях. Как раз - третье лето будет, а бог как известно любит троицу

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dr. Dolittle

На коленях скорее люди будут молить, чтобы они вернулись. Я лично для себя добротных аналогов так и не нашел. На маркете условном шкаф в ванную из двух палок и полок за 10 тысяч продают, хотя ему красная цена 3.

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Иванов Иван

Мы просто долго запрягали, теперь как прокатимся катком по европке..

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IgorrogI

именно приползут на коленях да)
Лично меня радуют подобные новости, понятно ,что в ближайшие лет пять не вернётся, но мб после -да.То что они оставляют какие то пути отступления оставляет надежду на вкусные фрикадельки🤣🤣🤣

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кринге

Надежда умирает последней

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Довольный

Неужели настанут времена, когда они вернутся 😭

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rigens rogi

Они не уходили никуда в целом

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Купец из Котельнича

Икея что-то знает!

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Артур Галеев

В своем роде как Симпсоны или Жириновский

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Natural Phobia

Но все мировые бренды же ушли с исчадия ада на земле...

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Путченков Владислав

Как вы, бедненькая, без них выживаете теперь?

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1 комментарий
Oleg Rico

К 33 году и название такое забудут. Уже сейчас огромное число фирм делает аналоги, люди научились покупать и на озоне и на wildberries и в других магазинах.
Так что могут продлевать свою марку сколько угодно, место на рынке они потеряют в любом случае.
Что абсолютно справедливо и честно, послать нахрен огромное число тех кто нежно марку любил и пользовался ею просто так, по политическим мотивам...
Например Ашан или Леруа Мерлен никуда не ушли и ничего не произошло с их фирмами в их странах

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Pavel Loginov

Называйте это огромное количество этих фирм, давайте, по памяти. Жду

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Пряничный дедушка

А вы говорите оптимистов нет. Ничто не мешает, конечно, госдуме завтра сказать, что авторские права это чуждые ценности и передать название кому надо

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Руслан Кузин

Да оставили бы эту IKEA уже, табуретки какие-то, названия не понятные... А вот "Тефтели и точка" точно нужная вещь

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Артур Каримов

Значит ли это то, что можно ждать их возвращение? Надеюсь, да.

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lakoros

Не продлят, тут ушлые олигархи бренд на себя зарегистрируют. Проще продолжать платить.

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Артур Тынянских

Да ладно? Что-то в лесу сдохло. Не, ну я рад, реально

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Stepan Tomara

Оставили наименования, значит наедятся вернуться на рынок, все логично, гадать не стоит)

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Hox

... а через 10 лет - или Шах, или ишак, или Ходжа Насреддин.

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ilia

"«Газпромбанк» выкупил все торговые центры «Мега» у Ingka Centres, головной компании IKEA"

и что, поменялось что-то в Мегах кроме ухода ИКЕИ? А то что-то давненько не бывал за неимением необходимости...

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noname

Не за что, @Маша Цепелева : https://vc.ru/trade/1019939-ikea-prodlila-registraciyu-tovarnogo-znaka-v-rospatente-do-avgusta-2033-goda

IKEA продлила регистрацию товарного знака в…
Покинувшая российский рынок шведская компания IKEA продлила права на товарный знак в стране на…
vc.ru
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noname

О, уже не удалить и не исправить коммент.

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Gre Li

Дальновидные.

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Aza Dzi

Самое вайбовое место

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Автомат Томпсона

Для Икеи, по сути, недорогой жест, приносит очень хорошие деньги, поэтому посыл действий понятен)

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Future Prophecies

Готовят плановое возвращение, но почему мир их ещё не осудил за подобные кульбиты?

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rigens rogi

Мирные спят

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rigens rogi

Отлетел и обещал остаться

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Олег Бринц

Ушла, но собирается вернутся..

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Премудрый пискарь

Мало! На 20 надо было! Хотя зачем это вообще было делать...

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Зарина Д.

Хорошая же новость, че вы. Может снова сможем есть фрикадельки и покупать полотенца за 500 рублей..

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Nikita L.

Ну, буду надеяться, что вернутся. Хочется оттепели что-ли..

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Пассажир

Раз уж сваливаете, то валите, зачем продлевать товарный знак!?

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Roll Null

будет хорошо,если вернется,а то просто невозможно собирать мебель других производителей,сижу по 2 часа и хочется выйти в окно

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Orca

вот же было время, теперь только на авито остается искать прикольные вещи

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Доктор Шкутко

Ну нормал, последним товарный знак и конфискуют. Раз не дошло через голову, постучат через печень

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Олег Волков

скучаю по фрикаделькам и горчице...

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Rus Lan

да появится 100% аналог икеи ближе к осени

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Агафья

покупаю товары икеа онлайн,почти по такой же цене,еще удобней,чем ездить каждый раз и возвращаться с огромной сумкой всяких ненужных мелочей

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168 комментариев
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