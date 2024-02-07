IKEA продлила регистрацию товарного знака в России до 2033 года Статьи редакции
Компания закрыла магазины в стране весной 2022-го.
- IKEA продлила регистрацию товарного знака в Роспатенте на 10 лет, сообщили ТАСС в ведомстве.
- По данным Mash, компания подала заявку 1 августа 2023 года, её одобрили 2 февраля.
- Магазины IKEA не работают в России с марта 2022 года. В феврале 2023 года правительственная комиссия одобрила продажу заводов IKEA лесопереработчику «Лузалес» и изготовителю мебельных плит «Слотекс».
- В июле компания продала штаб-квартиру в Химках, а в сентябре «Газпромбанк» выкупил все торговые центры «Мега» у Ingka Centres, головной компании IKEA.
Первым на vc.ru на новость обратил внимание noname.
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Правильно. Замены нет и не будет, один треш вокруг
Как же вы живете, если для вас товары из икеи - отличное качество, не имеющее аналогов)))) По мне это такой мусорный ширпотреб...
И как я живу без единой вещи из Икеи? В прошлом году купил на Озоне два стола, кровать, чайники, посуду и ещё кучу всякого. Наверное я страдаю без Икеи, да?
Замены не будет, пока не появится
Это точно. По опыту скажу. Подержанная Икеевская мебель уходит на Авито как горячие пирожки. Что то я сомневаюсь что русскую мебель будут так же раскупать.
Да уже миллион аналогов. Многие товары были местного производства, так они теперь тоже самое продают, но под своими брендами)
Столы и стулья из ИКЕИ сейчас на ВБ продаются и доставка в регионы бесплатная.
Меняйте свой круг...
А ты икею оцениваешь на уровне люкса ? Куча мебели из картона и опилок прессованных, стол пробивается с одного удара
И что вся страна без мебели сидит? Покупают же где-то, найти нормальную мебель не такая большая проблема
Шо, опять?
Собирал недавно тумбу в ванну от отечественного производителя. Долго думал как можно делать такую уебанскую инструкцию, когда икеа уже тысячу лет показывала как надо делать!
Есть более ушлёпские конструкции, чем у Икеи? А посмотреть-то можно?
Как по мне наоборот у Икеи ниче не поймешь.
ПХАХ)) не братан, у них иногда такие ребусы что не всегда поймешь))
Так а чего бы нет.
Никаких обязательств на них это не налагает, а стоит копейки
мб потому, что они якобы не хотят поддерживать ужасное кровавое государство? Не хотите - валите)) Или они типа хотят вернутся, когда тут будет все другое, и демократия (надеюсь, не западная), и мир во всем мире и правитель от народа?))) Лицемерие и точка. Я бы на месте правительства США за такие вещи штрафовал нещадно. А то вид они только делают, лицемеры херовы.
А нам дает надежду на их возвращение
Завтра диктатор ласты склеит, чего бы и не вернуться...
На будущее работают. За 10 лет что то в любом случае поменяется. А если нет ещё копеечку занести и ещё лет на 10 продлить.
Чудеса, как только позволили любители оттяпать чужие ТЗ.
Эх, Икеюшка...
годы изоляции (с)
Хорошо если годы, а если посмотреть на дружественных ребят из северной Кореи и Ирана?
Икеи конечно очень не хватает, как ни крути, за адекватный ценник у нас еще не научились товары производить
Хм, вот привык я, например, покупать за рубль и продавать за сто, и покупают. Думаете в таком случае нужно учиться что-то делать или меньше в карман себе класть? Ах, конкуренция.. Но тут у меня очень плохие новости.
Вы просто не искали
Как всегда набежали хейтеры. хз что им Икея сделала. Я считаю что Икея сделал для нашей страны очень важную и полезную веща, а именно сформировало вкус, как бы это пафосно не звучало. Я помню первый год ее прихода. Люди туда ездили как музей, на столько в нашей стране были проблемы с визуалом. Было два типа интерьера "бабушкин с коврами" и "Евроремонт" с закосом под классицизм. У людей в принципе небыло вкуса. И посмотрите как изменились квартиры граждан за какие то 15 лет. Небо и земля. И заслуга в этом в первую очередь Икеи.
Именно. Но стоит хотя бы 2 поколения воспитать в нормальной визуальной среде, чтобы что-то изменилось глобально. Так что маловато были они.
Предлагаю придумать новое название для Икеи по русски в комментариях
Мебель и точка
"Икая и попукивая"
Hoff
AEKI и точка
Подушка, тумбочка, кровать
Ну все, точно этим летом приползут на коленях. Как раз - третье лето будет, а бог как известно любит троицу
На коленях скорее люди будут молить, чтобы они вернулись. Я лично для себя добротных аналогов так и не нашел. На маркете условном шкаф в ванную из двух палок и полок за 10 тысяч продают, хотя ему красная цена 3.
Мы просто долго запрягали, теперь как прокатимся катком по европке..
именно приползут на коленях да)
Лично меня радуют подобные новости, понятно ,что в ближайшие лет пять не вернётся, но мб после -да.То что они оставляют какие то пути отступления оставляет надежду на вкусные фрикадельки🤣🤣🤣
Надежда умирает последней
Неужели настанут времена, когда они вернутся 😭
Они не уходили никуда в целом
Икея что-то знает!
В своем роде как Симпсоны или Жириновский
Но все мировые бренды же ушли с исчадия ада на земле...
Как вы, бедненькая, без них выживаете теперь?
К 33 году и название такое забудут. Уже сейчас огромное число фирм делает аналоги, люди научились покупать и на озоне и на wildberries и в других магазинах.
Так что могут продлевать свою марку сколько угодно, место на рынке они потеряют в любом случае.
Что абсолютно справедливо и честно, послать нахрен огромное число тех кто нежно марку любил и пользовался ею просто так, по политическим мотивам...
Например Ашан или Леруа Мерлен никуда не ушли и ничего не произошло с их фирмами в их странах
Называйте это огромное количество этих фирм, давайте, по памяти. Жду
А вы говорите оптимистов нет. Ничто не мешает, конечно, госдуме завтра сказать, что авторские права это чуждые ценности и передать название кому надо
Да оставили бы эту IKEA уже, табуретки какие-то, названия не понятные... А вот "Тефтели и точка" точно нужная вещь
Значит ли это то, что можно ждать их возвращение? Надеюсь, да.
Не продлят, тут ушлые олигархи бренд на себя зарегистрируют. Проще продолжать платить.
Да ладно? Что-то в лесу сдохло. Не, ну я рад, реально
Оставили наименования, значит наедятся вернуться на рынок, все логично, гадать не стоит)
... а через 10 лет - или Шах, или ишак, или Ходжа Насреддин.
"«Газпромбанк» выкупил все торговые центры «Мега» у Ingka Centres, головной компании IKEA"
и что, поменялось что-то в Мегах кроме ухода ИКЕИ? А то что-то давненько не бывал за неимением необходимости...
Не за что, @Маша Цепелева : https://vc.ru/trade/1019939-ikea-prodlila-registraciyu-tovarnogo-znaka-v-rospatente-do-avgusta-2033-goda
О, уже не удалить и не исправить коммент.
Дальновидные.
Самое вайбовое место
Для Икеи, по сути, недорогой жест, приносит очень хорошие деньги, поэтому посыл действий понятен)
Готовят плановое возвращение, но почему мир их ещё не осудил за подобные кульбиты?
Мирные спят
Отлетел и обещал остаться
Ушла, но собирается вернутся..
Мало! На 20 надо было! Хотя зачем это вообще было делать...
Хорошая же новость, че вы. Может снова сможем есть фрикадельки и покупать полотенца за 500 рублей..
Ну, буду надеяться, что вернутся. Хочется оттепели что-ли..
Раз уж сваливаете, то валите, зачем продлевать товарный знак!?
будет хорошо,если вернется,а то просто невозможно собирать мебель других производителей,сижу по 2 часа и хочется выйти в окно
вот же было время, теперь только на авито остается искать прикольные вещи
Ну нормал, последним товарный знак и конфискуют. Раз не дошло через голову, постучат через печень
скучаю по фрикаделькам и горчице...
да появится 100% аналог икеи ближе к осени
покупаю товары икеа онлайн,почти по такой же цене,еще удобней,чем ездить каждый раз и возвращаться с огромной сумкой всяких ненужных мелочей