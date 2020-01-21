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Торговля
Лиана Липанова
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«Яндекс.Маркет» добавил в приложение для сравнения цен в магазинах «Суперчек» оплату товаров в обход кассы Материал редакции

Пока функция доступна в некоторых магазинах сетей «Вкусвилл» и «Улыбка радуги».

2 комментария
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«Яндекс.Маркет» позволил пользователям приложения «Суперчек» оплачивать покупки в офлайн-магазине в обход классических касс. Об этом vc.ru сообщил представитель сервиса.

Для оплаты в приложении покупателю нужно отсканировать штрих-код товара, а затем оплатить его с помощью банковской карты или Apple Pay. Функция позволит пользователям не стоять в очередях, а ритейлерам — повысить пропускную способность магазинов, объяснили в компании.

Оплата через «Суперчек» сейчас доступна в некоторых магазинах сетей «Вкусвилл» и «Улыбка радуги» — всего в около 800 точках. Адреса магазинов можно найти в приложении. Функция доступна в приложениях на iOS и Android.

«Яндекс.Маркет» (проект «Яндекса» и «Сбербанка») запустил «Суперчек» в июле 2019 года. Сначала в приложении можно было искать товары, сравнивать цены и составлять списки покупок. С осени в сервисе появилась возможность отсканировать товары и оплатить их по штрих-коду на кассе самообслуживания.

#новость #яндексмаркет #суперчек

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2 комментария
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Avdotii Pedishnii

2

Мимо кассы - это же наше всё!!!

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Александр Пименов

1

В итоге нужен еще один человек, который будет проверять, а оплачен ли товар или просто под это дело его пытаются вынести. 

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