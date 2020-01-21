Пока функция доступна в некоторых магазинах сетей «Вкусвилл» и «Улыбка радуги».

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«Яндекс.Маркет» позволил пользователям приложения «Суперчек» оплачивать покупки в офлайн-магазине в обход классических касс. Об этом vc.ru сообщил представитель сервиса.

Для оплаты в приложении покупателю нужно отсканировать штрих-код товара, а затем оплатить его с помощью банковской карты или Apple Pay. Функция позволит пользователям не стоять в очередях, а ритейлерам — повысить пропускную способность магазинов, объяснили в компании.

Оплата через «Суперчек» сейчас доступна в некоторых магазинах сетей «Вкусвилл» и «Улыбка радуги» — всего в около 800 точках. Адреса магазинов можно найти в приложении. Функция доступна в приложениях на iOS и Android.