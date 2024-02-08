Wildberries начал тестировать значки «Оригинал» на товарах «известных» брендов Статьи редакции
Продавец должен предоставить действующий договор с производителем или официальным дистрибьютором, данные об оплате и другие документы.
- После проверки товар получает синюю галочку и отметку «Оригинал». В поисковой выдаче она появляется слева от наименования бренда, а в карточке товара — под названием продукции. При нажатии на значок всплывает уведомление: «Продавец подтверждает, что товар подлинный».
- Новые ярлыки пока отображаются только на сайте маркетплейса, но позже появятся и в приложении. Компания также добавит поисковый фильтр, чтобы пользователь смог скрыть из выдачи тех продавцов, кто не подтвердил подлинность якобы брендовой продукции.
- В будущем доказать оригинальность товаров смогут также продавцы с товарами менее популярных марок, но сроков компания не называет.
- Отметка «Оригинал» есть и на Ozon: это зелёная галочка, размещённая в поиске под ценой, а в карточке — на изображениях товара.
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Продавец подтверждает!
Известнейший ИП Залупкин
С сертификатом из подземки)
Да даже если договор и сертификат настоящие, это вообще не гарантия никакая. Работает просто. Покупаешь часть у официала для получения документов реальных, а потом палью разбавляешь в зависимости от "аппетитов". Никто не проверяет, сколько было реально куплено, и сколько под этим "прикрытием" продано. Схема ещё с начала перестройки работала и до сих пор активно применяется повсеместно и в оффлайне и в онлайне. Легко работает на товарах без уникального кода, который можно проверить через сервисы производителя (хотя и в этом случае есть варианты). Так что все это фикция для наивных
Плашка «оригинал» ничего не значит. Будет как на озоне, под этой плашкой преимущественно одна паль.
к сожалению так и будет , надеюсь что когда-то они дойдут до должного уровня работы на маркетплейсах
Покупать на маркетплейсах сейчас что-то брендовое - лотерея с низкой возможностью выиграть. Даже высокая цена не является гарантией. Хоть наушники, хоть кроссовки..
Если смогут сломать систему, было бы неплохо, но сомнения остаются.
Какие документы и сертификаты сможет предоставить ИП сегодня, если везде "параллельный" импорт?
p/s Конечно же речь идет не о фирменных магазинах на площадках, и не о вещах, которые можно проверить по тем же серийникам на офф сайтах.
Ну не, я покупаю периодически.
Очень простая схема — покупаешь у продавца, который имеет розничные магазины (да, удивительно, но на маркетплейсах часто дешевле) или у самого Озон или Wildberries. Тогда ок, если предыдущий покупатель не подменил конечно.
Всё остальное да, лотерея.
Если знаете кого-то, кто сумел подделать айпед, — скиньте контактик, плиз.
Ну трудно сказать, пользуюсь техникой Samsung по мелочи на Озоне покупал и всё нормально. Как понимаю у Samsung, официальный магазин на Озон.
Почему же. Надо отзывы чекать. И по низу рынка не брать, если есть сомнения. Плюс проверять при получении внимательно. Я кучу всего купил за последние 5 лет. Но на озоне. Вб не пользуюсь принципиально.
Такой же «Оригинал» в кавычках как и на озоне.
правильно я понял, что продавать "не оригинал" на WB тоже можно?
Да. Скоро ждём релиз стикера "Паль"
Всегда продавали
«Продавец подтверждает, что товар подлинный» как в 90е,будем веритьна слово продавцу
ну вот вам первые строки статьи уже говорят о том,что доверие будет строиться не на словах , но другой вопрос на счет того насколько качественно будет проверяться подлинность , маркетплейс и так ловит много хейта и тут им лучше играть на качестве и завоевывать доверие клиента , а не подставлять некачественным товаром
все конечно хорошо,но эти сертификаты оригинала можно купить по 2к где угодно
Можно и не покупать, а получить нормальный, а потом продавать левак по этому сертификату.
ждем значки «как новый», «пользовалась девушка» и «курил один раз»
Презервативы, прокладки и сигареты?
25 тысяч за значек? Или сколько у озона?
наши любимые шильдики на все)
Слабо. Да и градации нету.
"Мамой клянус"
"В натуре крест на пузе"
"Зуб даю"
"Отвечаю"
а то чё - "оригинал".
Сколько там в даркнете стоит сертификаты, лицензии нарисовать? Договор ещё проще. Ох сейчас чую эпплы и самсунги в РФ дистрибьюторов наплодят. Паль с документами - это оригинально. А самое главное как ушедший бренд подтвердит, что он официально там через киргизов или казахов поставляет, он что назавтра под своим европейским офисом хочет увидеть толпу с транспарантами?
Брат, я сам официальный дистеребютор, отвечаю! У меня настоящий Макбук! Покупай!
было бы конечно здорово , чтобы были такие галочки о подлинности товара , но только вот вопрос действительно ли это будет на нужном уровне подтверждаться и документы будут оригинальны?
Вб просто на те товары что сами продают будут их лепить
А штрафы будут? Если нотариально заверенный анус не предоставишь?
оригиналов на маркетплейсах 1% от того,что заявлено как оригинал)
Ну так купят несколько штук, получат сертификат и галочку и будут дальше паль гнать. Проблема на копейки.
А репутация?
на вб уже ж давно эти значки,уже несколько раз попадалась паль
Рисуется за пару сотен рубасов. Сами в личку пишут
Покупать ««оригинал»» на МП в 2024 — это уже совсем нужно быть необучаемым
"Оригинал, мамой клянусь, брат"
лучше бы стали продавать оригиналы
Какой толк от этой плашки? Правильно никакого. Как продавали паль так и будут. Сейчас в каждом товаре написано что оригинал. Лучше бы не о плашках думали, а о том как улучшить проверку