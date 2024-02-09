Продавцы попросили ФАС проверить маркетплейсы на навязывание условий из-за «индекса цен» Статьи редакции
Площадки вынуждают выбирать определённый уровень цен, чтобы товары не снижались в поисковой выдаче, утверждают их партнёры.
- Гендиректор АНО «Цифровизации и новых технологий» (ЦНТ), член общественного совета при ФАС Алексей Кожевников попросил главу антимонопольного ведомства Максима Шаскольского проверить «индекс цен» на маркетплейсах на нарушение антимонопольного законодательства. Он отправил письмо после нескольких обращений продавцов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
- Маркетплейсы устанавливают «индекс цен», сравнивая ценники на своей площадке и у конкурентов. Если цена у конкурентов ниже, это может привести к снижению в поисковой выдаче и исключению из программы лояльности, указано в письме.
- Механизм «индекса цен» навязывает продавцам «невыгодные условия по управлению продажами», потому что «вынуждает выравнивать цены к максимальным исходя из самых дорогих тарифов», считают в ЦНТ.
- Кожевников просит ФАС проверить практику на признаки коллективного злоупотребления доминирующим положением через навязывание условий договора и давление на продавцов по ценовой политике.
- В ФАС заявили, что рассмотрят письмо и внесут вопросы из него в повестку очередного заседания экспертного совета по развитию конкуренции в области ИТ.
- «Индекс цен» видно в личном кабинете маркетплейса, но его расчёт «непрозрачен», рассказал один из продавцов. Инструмент также ограничивает возможность установить более выгодные цены на собственном сайте продавца, добавил он.
- В Ozon подтвердили, что товары с выгодными ценами поднимаются «немного выше» в поиске, но на ранжирование влияют «множество факторов» — популярности по запросу, отзывов, скорости доставки до покупателя, описания карточки товара. В «Яндекс Маркете» «индекс цен» не влияет на место в поиске, от цены товара место зависит на 18%, от описания — на 27,5%, от предпочтений пользователей — на 25,5%. В Wildberries тоже настаивают, что «индекс цен» — только один из факторов ранжирования. Программы лояльности от показателя не зависят, утверждают в Ozon и Wildberries.
- В 2022 году правительство запретило регуляторам проводить проверки аккредитованных ИТ-компаний до конца 2024 года. К ним относятся и маркетплейсы.
- В июне 2022-го продавцы жаловались в ФАС, что маркетплейсы принуждают к акциям, увеличивая свою комиссии до 10% для тех, кто отказывается участвовать в распродажах и предоставлять скидки за свой счёт.
- По данным антимонопольной службы на январь 2024 года, продавцы продолжают жаловаться на работу с маркетплейсами — завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов. Но из-за моратория на проверки пока ФАС и участники рынка договариваются о «добровольном устранении нарушений».
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Да верно, нужно как-то прижать маркетплейсы, из наглость к селлерам зашкаливает. Работаю на 4 х всем Вам известных и особо тяжело в выполнении таких требований у Яндекс Маркета
ФАС - фас
Я вообще как покупатель удивляюсь системе возвратов.
На озон просто приношу товар и мне моментально возвращают деньги.
В Яндексе сотрудник выдачи обязан вообще принимать все, даже если клиент возвращает по причине "не подошло" вскрытый товар.
Мне интересно кто за все это платит.
Правильно, если Вам не нравится что-то, то нужно прижать сразу
МП уже давно по умолчанию нужно проверять и жёстко контролировать.
А кое-какие, типа WB и стремящийся туда Авито — вообще держать под неусыпным надзором.
ФАС? Только трындеть умеет. Ничего не будет, отбрехаются как Яндекс Маркет. У Яндекса также в поиске свои сервисы из Яндекс Вертикалей ранжируются согласно алгоритма, фигня что для своих сервисов эти параметры Яндекс на 1000% выкручивает. Все по закону.
Это также сильно бьет по дистрибьюторам / производителям. Тем компаниям, кто пытается держать РРЦ, чтобы партнерам было выгодно работать.
Озон больше всех тут крутит, как по нам. Комиссия самая конская и ещё смотрят на индекс цен, тоесть если цены мы ставим одинаковые, а другая площадка делает СПП за свой счёт, их не волнует, и озон требует опустить до конечной цены с СПП для покупателя.
Мне кажется всегда должен быть контроль из вне. Иначе это приводит к подобным нарушениям и давлению на селлеров.
Вот бы все резко перестали скупать все на этих маркетплейсах, я бы посмотрел на их лица.
И ЦИАН проверьте, в конец уже ох*ели!!!!
А что там ?)
Мы импортируем товар и продаем на всех площадках. Пишу об этом в блоге. Индекс реально мешает для нормального ценообразования.
Пришлось себе в убыток отключать скидки за счёт площадок. Чтобы партнерам было выгодно работать.
Хорошие новости для продавцов ✊
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лайк
Знаю, что на озоне около 2/3 цены товара будет уходить на логистику, хранение, последнюю милю и тд. А реклама вообще ппц дорогая. Возможно, проверОчка то и нужна
Продавец безусловно должен иметь право устанавливать цену, которую считает нужно, но с другой стороны ставить сильно низкую ему невыгодно, даже если этот товар естественно будут покупать, ставить цену сильно выше чем у конкурентов тоже и выходит, что цены итак выходят примерно у всех одинаковые независимо от площадки
А что ФАС сделает? Маркетплесы скорее всего сошлются на свои соглашения с продавцами, по которым продавцы соглашаются со семи правилами как есть, а тех кто не согласен они просят на выход с площадки с целью соблюдения интересов своих прав.
Погрозят пальчиком и выпишут штраф на 30 тыр 😂
Сейчас за унижение человеческого достоинства не штрафуют и считают это законной процедурой если на это есть полученное любым способом согласие.
В ФАС заявили, что рассмотрят письмо, но дальнейшие действия их останутся конечно же скрыты и нифига они делать даже не собираются, потому что их и так все устраивает