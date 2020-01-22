Coca-Cola заявила, что не станет отказываться от пластиковых бутылок — они нравятся потребителям
Материал редакции
Вместо этого компания хочет больше перерабатывать пластик.
Coca-Cola не планирует отказываться от пластиковых бутылок из-за большого спроса на них, рассказала BBC глава отдела устойчивого развития компании Беа Перес. По её словам, потребителям нравится, что бутылка лёгкая и её можно несколько раз закрывать и открывать.
Кроме того, использование только алюминиевой или стеклянной тары может увеличить углеродный след.
Вместо этого Coca-Cola планирует больше перерабатывать пластик — к 2030 году компания обязалась утилизировать столько пластиковых бутылок, сколько она использует. К этому же году производитель рассчитывает использовать не менее 50% перерабатываемых материалов в своей упаковке.
По данным BBC, Coca-Cola производит около 3 млн тонн пластиковой упаковки в год — это эквивалентно 200 тысячам бутылок в минуту.
Kirill Kirill
В стекле - вкуснее!
Иван ГовновKirill
Тут хитрость в самом стекле и его толщине.
Чай из пластиковых стаканчиков не такой вкусный, как из фарфоровой чашки с тонкими краями, хотя это может быть один и тот же чай. Каким-то образом приятные ощущения от стекла заставляют вкус казаться лучше
Адам БатажевИван
Жизао
Наверн та же штука, что и с видом и запахом -_-
Vitold SedyshevАдам
Скажите, ещё что жить в кремниевом доме приятнее чем в пластиковом.
Иван ГовновVitold
Таки, да, приятнее
Ilya DorofeevАдам
Во всем виновата куча барахла в голове: https://www.youtube.com/watch?v=Fhuc6qOGNPc
Roman KitovИван
Только тссс... Вся фишка в карбонизации и разные материалы имеют разные показатели к этому. Так что все ПЭТ может быть менее вкусным (особенно пиво). Но я никому не говорил.
Andrey Yukin
Куда им до Черноголовки! И закручивается и вкуснее...
Dennis GerasimovAndrey
угу, но все же, виски черноголовкой разбавлять не вкусно (((
Andrey YukinDennis
Байкалом не пробовал!? Сижу пью с ним Джим Бим
Павел КонстантиновAndrey
И розочку можно сделать, если вдруг что...
Vitold SedyshevПавел
А из пластиковой бутылки можно нитку сделать и запаять потом промышленным феном. Кто как развлекаеться знаете ли ...
Андрей Васильев
Хоть кто-то адекватный в этой ебанутой эко тусовке
Константин ЗапольскийАндрей
Что вы имеете ввиду?
Алексей ДоронинКонстантин
Да ничего он не имеет ввиду. Просто мимо проходящий "гы-гы-гы тупая Грета гы-гы-гы экопедовеганы гы-гы-гы ". Тут таких много!
Fedor Nikiforov
Они нравятся потребителям:
Gleb Trofimov
Читаю комменты и понимаю, что большинство тех, кто типа за экологию выберут бумажный стаканчик или стекло.. хотя это самые неэкологичные изделия. Стаканчик из-за невозможности сбора в наших условиях и переработки(там не только бумага, но и ПЭ если что), стекла из-за диких затрат энергии на производство. Стекло хорошо при многоразовом использовании.
В этом плане Кола Кола поступили честно, тк ПЭТ - это самый собираемый вид упаковки и самый перерабатываемый. Учитывая современные технологии сортировки и переработки (даже в РФ), ПЭТ это самый экологичный вид упаковки на данный момент в наших реалиях.
Андрей Иванов
TheKelevra23 .
Не, ну раз нравится, надо оставлять конечно же
Kim Kim
лучше поясните, почему бутылки стали теперь не 0,33 - 0,5 - 1 - 2, а 0,25 - 0,3 - 0,9 - 1,5
я вот недавно в магаз пошел и офигел, что бутылочка стала не 1 л, а 0,9л, так по цене дороже чем 1л, и ещё написано что-то типа новая удобная бутылка по той же цене, ахах))) жесть короче
Dmitry MyachinKim
Это называется «шринкфляция»: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
Диана Кучма
Я считаю что компания которая зарабатывает миллиарды на своем продукте( который учитывая состав имеет завышенную цены благодаря бренду) может позволить себе потратить пару сотен тысяч на разработку новой упаковки. Которая не будет загрязнять окружающую среду и будет прекрасна. Сейчас начинается новая эко эпоха. Многие крупные компании это уже приняли и находят новые эко решения и внедряют новые разработки. Тот кто не меняется,рано или поздно забывается. Есть еще пепси один и тот же продукт, вся магия в количестве пузырьков.
Артём А.Диана
Пустой треп.
1. Уверены, что пары сотен тысяч хватит? Упаковка это не два пальца детокс водой облить
2. Вы уверены, что кока кола не тратит пару миллионов долларов на это в год?
3. Покажите пример крупной компании, которая имеет упаковку настолько же удобную, как пластиковая бутылка. Раз уж вы столько говорите о крупных компаниях и их вкладе, вы наверное в теме.
4. А мне маунтин дью, лемонад из вкуссвила и швепс нравится! А еще винчик в стекле - вот где настоящая экозабота!
Dmitry Myachin
Пластиковые банально дешевле. Мне нравится в стекле и в алюминии.
Таня Арефьева
Если пластиковые бутылки сдавать на переработку, то это достаточно экологичный материал
Vl Al
Они просто физически не могут перейти на другую тару в объемах 1-1.5-2 литра.
Евгений ДроздовVl
Потому, что 2 литра в стекле весит дофига.
Vitold SedyshevЕвгений
Так и не надо 2 литра выпускать. Знаете как напузыриваемся этой кокаколой. А так буит дифицит и как вкуснее сразу
Marat Ahiar
Потому что стекло будет стоить дороже чем кола которая туда налита.
Михаил СорокинMarat
По факту,там кола то и не стоит нихрена.Не знаю,во сколько раз стекло будет дороже колы,но у меня есть подозрения,что производство пласт бутылки обходится примерно одинаково с колой
Εгор Κонстантинов
Вот решение:
Диана Кучма
А вообще все зависит от спроса, упадут продажи в связи с актуальностью эко темы ,тогда то и зашевелятся. А пока им смысла нет что менять или модернизировать, для них это лишние траты ( если нет такой цели в корпоративной этике)
Евгений Дроздов
Они могли бы сделать алюминиевую банку на 0,5 и 1 литр. Вполне себе удобно и легко было бы.
Andrey SkrylnikovЕвгений
Как человек, покупавший пару раз faxe в литровой банке, могу сказать, что это нифига не удобный формат.
Vl AlAndrey
(в сторону) Тот Faxe, который продают сейчас, ничего общего не имеет с импортным -20 лет назад. Кроме картинки.
Andrey SkrylnikovVl
Импортный синий ничего такой.
Dennis GerasimovЕвгений
ага, а после использования отрывать донышко и использовать как чехол для... например, переносных колонок
Антон Лисин
Из их тары ещё булики делают...ну это так... В Википедии прочитал.
Mikhail Mikhasev
Потребителям нравится жидкий сахар из пластика. Особенно в штатах. Они там домой сразу 6 pack для детишек берут. Coca-Cola по-любому зарабатывает больше на лекарствах для диабетиков чем на сахарном говне, что они разливают. Это просто нулевой цикл в американской да и общемировой биг фарме.
Данил Семёнов
Да, именно поэтому
Dmitri Frolov
Перелив в стакан вкус не отличим!
Vitold SedyshevDmitri
Пфффф...
Feofan Lipetsky
Наконец-то адекватная корпорация, не поддающаяся ребенку с лицом сапога.