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Торговля
Татьяна Боброва
2996

Coca-Cola заявила, что не станет отказываться от пластиковых бутылок — они нравятся потребителям Материал редакции

Вместо этого компания хочет больше перерабатывать пластик.

  • Coca-Cola не планирует отказываться от пластиковых бутылок из-за большого спроса на них, рассказала BBC глава отдела устойчивого развития компании Беа Перес. По её словам, потребителям нравится, что бутылка лёгкая и её можно несколько раз закрывать и открывать.
  • Кроме того, использование только алюминиевой или стеклянной тары может увеличить углеродный след.
  • Вместо этого Coca-Cola планирует больше перерабатывать пластик — к 2030 году компания обязалась утилизировать столько пластиковых бутылок, сколько она использует. К этому же году производитель рассчитывает использовать не менее 50% перерабатываемых материалов в своей упаковке.
  • По данным BBC, Coca-Cola производит около 3 млн тонн пластиковой упаковки в год — это эквивалентно 200 тысячам бутылок в минуту.
People still want plastic bottles, says Coca-Cola
The drinks giant says it will not ditch plastic outright but will try to recycle more.
www.bbc.com

#новость #cocacola

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43 комментария
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Kirill Kirill

23

В стекле - вкуснее!

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Иван Говнов

Kirill
6

Тут хитрость в самом стекле и его толщине.

Чай из пластиковых стаканчиков не такой вкусный, как из фарфоровой чашки с тонкими краями, хотя это может быть один и тот же чай. Каким-то образом приятные ощущения от стекла заставляют вкус казаться лучше

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Адам Батажев

Иван
0

Жизао
Наверн та же штука, что и с видом и запахом -_-

Ответить

Vitold Sedyshev

Адам
0

Скажите, ещё что жить в кремниевом доме приятнее чем в пластиковом.

Ответить

Иван Говнов

Vitold
0

Таки, да, приятнее

Ответить

Ilya Dorofeev

Адам
0

Во всем виновата куча барахла в голове: https://www.youtube.com/watch?v=Fhuc6qOGNPc

Ответить

Roman Kitov

Иван
0

Только тссс... Вся фишка в карбонизации и разные материалы имеют разные показатели к этому. Так что все ПЭТ может быть менее вкусным (особенно пиво). Но я никому не говорил. 

Ответить

Andrey Yukin

15

Куда им до Черноголовки! И закручивается и вкуснее...

Ответить

Dennis Gerasimov

Andrey
13

угу, но все же, виски черноголовкой разбавлять не вкусно (((

Ответить

Andrey Yukin

Dennis
5

Байкалом не пробовал!? Сижу пью с ним Джим Бим

Ответить

Павел Константинов

Andrey
10

И розочку можно сделать, если вдруг что...

Ответить

Vitold Sedyshev

Павел
0

А из пластиковой бутылки можно нитку сделать и запаять потом промышленным феном. Кто как развлекаеться знаете ли ...

Ответить

Андрей Васильев

1

Хоть кто-то адекватный в этой ебанутой эко тусовке

Ответить

Константин Запольский

Андрей
0

Что вы имеете ввиду?

Ответить

Алексей Доронин

Константин
21

Да ничего он не имеет ввиду. Просто мимо проходящий "гы-гы-гы тупая Грета гы-гы-гы экопедовеганы гы-гы-гы ". Тут таких много!

Ответить

Fedor Nikiforov

12

Они нравятся потребителям:

Ответить

Gleb Trofimov

7

Читаю комменты и понимаю, что большинство тех, кто типа за экологию выберут бумажный стаканчик или стекло.. хотя это самые неэкологичные изделия. Стаканчик из-за невозможности сбора в наших условиях и переработки(там не только бумага, но и ПЭ если что), стекла из-за диких затрат энергии на производство. Стекло хорошо при многоразовом использовании.
В этом плане Кола Кола поступили честно, тк ПЭТ - это самый собираемый вид упаковки и самый перерабатываемый. Учитывая современные технологии сортировки и переработки (даже в РФ), ПЭТ это самый экологичный вид упаковки на данный момент в наших реалиях.

Ответить

Андрей Иванов

–1
Ответить

TheKelevra23 .

3

Не, ну раз нравится, надо оставлять конечно же

Ответить

Kim Kim

3

лучше поясните, почему бутылки стали теперь не 0,33 - 0,5 - 1 - 2, а 0,25 - 0,3 - 0,9 - 1,5

я вот недавно в магаз пошел и офигел, что бутылочка стала не 1 л, а 0,9л, так по цене дороже чем 1л, и ещё написано что-то типа новая удобная бутылка по той же цене, ахах))) жесть короче

Ответить

Dmitry Myachin

Kim
0

Это называется «шринкфляция»: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F

Шринкфляция
Шринкфляция (англ. shrinkflation) — снижение производителем количества, объёма или веса товара в…
ru.wikipedia.org
Ответить

Диана Кучма

1

Я считаю что компания которая зарабатывает миллиарды на своем продукте( который учитывая состав имеет завышенную цены благодаря бренду) может позволить себе потратить пару сотен тысяч на разработку новой упаковки. Которая не будет загрязнять окружающую среду и будет прекрасна. Сейчас начинается новая эко эпоха. Многие крупные компании это уже приняли и находят новые эко решения и внедряют новые разработки. Тот кто не меняется,рано или поздно забывается. Есть еще пепси один и тот же продукт, вся магия в количестве пузырьков.

Ответить

Артём А.

Диана
0

Пустой треп.

1. Уверены, что пары сотен тысяч хватит? Упаковка это не два пальца детокс водой облить

2. Вы уверены, что кока кола не тратит пару миллионов долларов на это в год?

3. Покажите пример крупной компании, которая имеет упаковку настолько же удобную, как пластиковая бутылка. Раз уж вы столько говорите о крупных компаниях и их вкладе, вы наверное в теме.

4. А мне маунтин дью, лемонад из вкуссвила и швепс нравится! А еще винчик в стекле - вот где настоящая экозабота!

Ответить

Dmitry Myachin

2

Пластиковые банально дешевле. Мне нравится в стекле и в алюминии.

Ответить

Таня Арефьева

2

Если пластиковые бутылки сдавать на переработку, то это достаточно экологичный материал

Ответить

Vl Al

1

Они просто физически не могут перейти на другую тару в объемах 1-1.5-2 литра.

Ответить

Евгений Дроздов

Vl
1

Потому, что 2 литра в стекле весит дофига.

Ответить

Vitold Sedyshev

Евгений
0

Так и не надо 2 литра выпускать. Знаете как напузыриваемся этой кокаколой. А так буит дифицит и как вкуснее сразу

Ответить

Marat Ahiar

1

Потому что стекло будет стоить дороже чем кола которая туда налита.

Ответить

Михаил Сорокин

Marat
0

По факту,там кола то и не стоит нихрена.Не знаю,во сколько раз стекло будет дороже колы,но у меня есть подозрения,что производство пласт бутылки обходится примерно одинаково с колой

Ответить

Εгор Κонстантинов

1

Вот решение:

Ответить

Диана Кучма

1

А вообще все зависит от спроса, упадут продажи в связи с актуальностью эко темы ,тогда то и зашевелятся. А пока им смысла нет что менять или модернизировать, для них это лишние траты ( если нет такой цели в корпоративной этике)

Ответить

Евгений Дроздов

0

Они могли бы сделать алюминиевую банку на 0,5 и 1 литр. Вполне себе удобно и легко было бы.

Ответить

Andrey Skrylnikov

Евгений
1

Как человек, покупавший пару раз faxe в литровой банке, могу сказать, что это нифига не удобный формат.

Ответить

Vl Al

Andrey
0

(в сторону) Тот Faxe, который продают сейчас, ничего общего не имеет с импортным -20 лет назад. Кроме картинки.

Ответить

Andrey Skrylnikov

Vl
0

Импортный синий ничего такой.

Ответить

Dennis Gerasimov

Евгений
0

ага, а после использования отрывать донышко и использовать как чехол для... например, переносных колонок

Ответить

Антон Лисин

0

Из их тары ещё булики делают...ну это так... В Википедии прочитал.

Ответить

Mikhail Mikhasev

0

Потребителям нравится жидкий сахар из пластика. Особенно в штатах. Они там домой сразу 6 pack для детишек берут. Coca-Cola по-любому зарабатывает больше на лекарствах для диабетиков чем на сахарном говне, что они разливают. Это просто нулевой цикл в американской да и общемировой биг фарме. 

Ответить

Данил Семёнов

0

Да, именно поэтому

Ответить

Dmitri Frolov

–1

Перелив в стакан вкус не отличим!

Ответить

Vitold Sedyshev

Dmitri
0

Пфффф...

Ответить

Feofan Lipetsky

–1

Наконец-то адекватная корпорация, не поддающаяся ребенку с лицом сапога. 

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