Wildberries вложит 9 млрд рублей в открытие логистического центра в Иркутске Статьи редакции
Компания уже подбирает участок.
- Территория транспортно-логистического комплекса составит около 150 тысяч м². Примерное количество новых рабочих мест — 7000, сообщило ТАСС со ссылкой на главу Wildberries Татьяну Бакальчук.
- Первую очередь рассчитывают развернуть за год. В какой части Иркутска построят центр — предпринимательница не уточнила, но отметила: «место расположения очень важно, потому что для продавцов лишние 5-10 км выливаются в миллионы рублей» затрат.
- В конце 2023 года Бакальчук говорила, что компания начала работу с производителями и дистрибьюторами из Китая, чтобы они поставляли товары напрямую из КНР для всех стран присутствия маркетплейса. Но комплекс в Иркутске будет ориентирован на «внутренние потребности».
- В январе 2024 года, после пожара на складе в Шушарах, Wildberries планировал открыть в Санкт-Петербурге новый сортировочный центр. «Прайм» рассказывал, что для запуска комплекса площадью 27,9 тысячи м² компания арендовала 30 тысяч м² у «ВсеИнструменты.ру» и ещё около 9500 м² у «Ленты», как писал «Ъ». Площадка заработала 5 февраля.
- Wildberries также вложит 9 млрд рублей в открытие распределительного центра в Ленинградской области. Площадь помещений в Красном Бору составит 154 тысячи м², а количество новых рабочих мест — 7500. Первую очередь хотят ввести в эксплуатацию уже в 2024 году.
- Среди других планов — построить логистический комплекс площадью более 100 тысяч м² в Красноярском крае, а также заняться открытием аналогичных площадей для других компаний.
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7000 узбеков рады приветствовать жителей Иркутска!
Для начала, сегодня огромная проблема с персоналом. Россиян просто нет, либо люмпены, которые пропадают после первой получки.
Про з/п и условия писать не надо, на любые условия практически никого нет.
Минутка просвещения.
Иркутск является крупным транспортным узлом на пути из Дальнего Востока в Западную Сибирь и из Азиатских стран в Центральную Россию. Это делает его стратегически важным для развития логистики и торговли в регионе.
Кроме того, из Иркутска также осуществляются авиарейсы в различные города Китая, такие как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Чэнду, Ханчжоу, Харбин, Санью. Расстояние от Иркутска до Китая по прямой составляет около 1659 км
Спасибо, вот бы так ко всем новостям такие справки
Что изображено на карте красной линией и штрихом?
Исторические китайские регионы. Временно оккупированные.
эт уже потушенный?
Это антипожарная система. Все товары покрываются специальным составом твёрдой воды.
9 млрд.... Откуда
Женщины и девушки там ярды оставляют. Если у вас есть жена или герлфренд, такой вопрос отпал бы сам собой))
Оттуда
С огоньком Татьяна к делу подходит.
А когда эта замечательная контора вложит деньги в компенсации убытков за прогоревшие на их складе товар?
Все выплатили. 3% от стоимости товара. Все довольны
И вообще ВБ только застройщик, скажите спасибо что штраф не выписали что хранили товар не на складе ВБ
Почему у ВБ все новости крутятся вокруг 9 млрд?
То склад стоил 9 млрд, то товара там на 9 млрд, то новый построят за 9 млрд, сейчас в центр вложат 9 млрд.
Складывается впечатление, что это одна и та же сумма, гуляющая по бюджету у них.
Тогда было бы логично, если бы она уменьшалась по мере появления инициатив