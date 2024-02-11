Торговля
Полина Лааксо

Wildberries вложит 9 млрд рублей в открытие логистического центра в Иркутске Статьи редакции

Компания уже подбирает участок.

  • Территория транспортно-логистического комплекса составит около 150 тысяч м². Примерное количество новых рабочих мест — 7000, сообщило ТАСС со ссылкой на главу Wildberries Татьяну Бакальчук.
  • Первую очередь рассчитывают развернуть за год. В какой части Иркутска построят центр — предпринимательница не уточнила, но отметила: «место расположения очень важно, потому что для продавцов лишние 5-10 км выливаются в миллионы рублей» затрат.
  • В конце 2023 года Бакальчук говорила, что компания начала работу с производителями и дистрибьюторами из Китая, чтобы они поставляли товары напрямую из КНР для всех стран присутствия маркетплейса. Но комплекс в Иркутске будет ориентирован на «внутренние потребности».
Источник фото: Office News
  • В январе 2024 года, после пожара на складе в Шушарах, Wildberries планировал открыть в Санкт-Петербурге новый сортировочный центр. «Прайм» рассказывал, что для запуска комплекса площадью 27,9 тысячи м² компания арендовала 30 тысяч м² у «ВсеИнструменты.ру» и ещё около 9500 м² у «Ленты», как писал «Ъ». Площадка заработала 5 февраля.
  • Wildberries также вложит 9 млрд рублей в открытие распределительного центра в Ленинградской области. Площадь помещений в Красном Бору составит 154 тысячи м², а количество новых рабочих мест — 7500. Первую очередь хотят ввести в эксплуатацию уже в 2024 году.
  • Среди других планов — построить логистический комплекс площадью более 100 тысяч м² в Красноярском крае, а также заняться открытием аналогичных площадей для других компаний.

#новости #wildberries

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18 комментариев
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 Andrey Chuguev

7000 узбеков рады приветствовать жителей Иркутска!

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S.Capusta

Для начала, сегодня огромная проблема с персоналом. Россиян просто нет, либо люмпены, которые пропадают после первой получки.
Про з/п и условия писать не надо, на любые условия практически никого нет.

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Невероятный Блондин

Минутка просвещения.

Иркутск является крупным транспортным узлом на пути из Дальнего Востока в Западную Сибирь и из Азиатских стран в Центральную Россию. Это делает его стратегически важным для развития логистики и торговли в регионе.

Кроме того, из Иркутска также осуществляются авиарейсы в различные города Китая, такие как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Чэнду, Ханчжоу, Харбин, Санью. Расстояние от Иркутска до Китая по прямой составляет около 1659 км

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Опасный

Спасибо, вот бы так ко всем новостям такие справки

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Victor

Что изображено на карте красной линией и штрихом?

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AdmNix Admin

Исторические китайские регионы. Временно оккупированные.

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Тоже хочу
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Отнюдь

эт уже потушенный?

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lakoros

Это антипожарная система. Все товары покрываются специальным составом твёрдой воды.

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Игорь З.

9 млрд.... Откуда

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Mark

Женщины и девушки там ярды оставляют. Если у вас есть жена или герлфренд, такой вопрос отпал бы сам собой))

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Vlad

Оттуда

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Вася Пражкин

С огоньком Татьяна к делу подходит.

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Не трясись
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Абьюзы Оптом

А когда эта замечательная контора вложит деньги в компенсации убытков за прогоревшие на их складе товар?

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Колян

Все выплатили. 3% от стоимости товара. Все довольны
И вообще ВБ только застройщик, скажите спасибо что штраф не выписали что хранили товар не на складе ВБ

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Maxim Fox

Почему у ВБ все новости крутятся вокруг 9 млрд?
То склад стоил 9 млрд, то товара там на 9 млрд, то новый построят за 9 млрд, сейчас в центр вложат 9 млрд.
Складывается впечатление, что это одна и та же сумма, гуляющая по бюджету у них.

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Кирилл Таран

Тогда было бы логично, если бы она уменьшалась по мере появления инициатив

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