Канада запретит продавать «тамагочи для хакеров» Flipper Zero и аналоги — их используют для кражи автомобилей Статьи редакции
В 2023 году так же поступила Amazon.
- Министерство промышленности Канады «использует все возможности, чтобы запретить устройства, с помощью которых угоняют транспортные средства», сказано в официальном заявлении правительства. В качестве примера последнее приводит Flipper Zero. Ars Technica думает, что запрет также коснётся HackRF One и LimeSDR.
- Глава ведомства Франсуа-Филипп Шампань ранее уточнял, что речь идёт о запрете импорта, продажи и использования таких устройств. В ответ на это сообщение Flipper Zero попросила предоставить доказательства того, что её «тамагочи» используют в преступных целях, и призналась, что не знает ни о таких инцидентах, ни о том, что стало поводом для подобных обсуждений.
- Канадские власти полагают, что «флипперы» помогают перехватывать сигнал от беспроводных ключей и брелоков сигнализации. Flipper Zero действительно оснащено антенной, которая позволяет читать и посылать радиосигналы. Благодаря этому энтузиасты переключают телеканалы, «клонируют примитивные ключи-карты в отелях», считывают данные с RFID-чипов и управляют некоторыми системами открытия и закрытия гаражных дверей, пишет Ars Technica.
- Однако, как отмечает издание, для взлома автомобильных систем, смарт-карт и смартфонов Flipper Zero не хватает продвинутых технологий. То же подтверждает операционный директор компании Алекс Кулагин. По его словам, чтобы обойти защиту, встроенную в машину старше 1990 года выпуска, нужно «больше аппаратного и программного обеспечения».
- Теперь для удалённой разблокировки автомобиля системы используют динамические коды: «при каждом использовании он меняется, причём каждый код, отправленный передатчиком и принятый приёмником, считается использованным и может быть принят только один раз», как пояснял ранее автор «Хакера» Fireman.
- Карманный «мультитул» Flipper Zero придумал Павел Жовнер с командой разработчиков. В 2020 году за три часа они собрали на Kickstarter $300 тысяч на производство устройств, а в 2023-м отчитались, что по итогам 2022 года продали «флипперов» на $25 млн.
- В сентябре 2022 года компания рассказала, что PayPal заблокировал её аккаунт и удерживает $1,3 млн без объяснения причин: через PayPal платило более половины клиентов. В ноябре PayPal вернул $980 тысяч, или 74% суммы.
- В декабре разработчики сообщили, что немецкая таможня уничтожит партию устройств на $200 тысяч «без возврата и компенсаций». Продукт попадает под экспортные санкции ЕС — они ограничивают доступ России к передовым технологиям: полупроводникам, шифровальному ПО, дронам и другому.
- В марте 2023 года покупатели Flipper Zero из Бразилии пожаловались, что правительство мешает им получить заказы: посылки «перенаправляли» в агентство связи страны, так как товар не был сертифицирован местным департаментом по радиочастотам. Против сертификации выступало само агентство: оно считало, что устройства могут использовать «в преступных целях».
- В апреле продажи «флипперов» запретила Amazon: она посчитала, что с их помощью можно красть данные банковских карт. А вот регуляторы Нью-Джерси после расследования заключили, что большинство видео в TikTok, которые демонстрируют хакерские возможности Flipper Zero, могут быть инсценировкой, и решили, что «тамагочи» можно использовать, например, для изучения принципов работы разных сигналов и протоколов.
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Лучшая реклама — госзапрет!
Ну так «для хакеров» же. Пока всё логично.
А запретом ещё и популярности добавили.
да для каких хакеров, пару видосов с ютуба и можно вертеть этой приблудой как захочешь. Но то что реклама это верно, сейчас начнут раскупать даже те кто пользоваться не умеют
Так полно же аналогичных "тетрисов", чем этот запрет поможет. Как пример корейские авто вскрываются за пол минуты. Даже лично у меня автомобиль вскрыли в прошлом году, но из-за доп. сигналки завестись не смогли, после чего мужик сразу вышел и ушёл. На видео было видно, что он садился "как в свою", спокойно открывая будто с ключа.
Что за допсигналка?
на кайене
Перевернул игру
Пока на теневом рынке существуют карграбберы, все эти игрушки для детей запрещать бессмысленно. А существут такие грабберы уже тысячу лет.
Володин, остановись!!!