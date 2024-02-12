«Яндекс Лавка» представила бренд фермерских и премиальных продуктов «Лавка 100» — за дизайн упаковки отвечала нейросеть Статьи редакции
Некоторые товары уже доступны для заказа в Москве и Санкт-Петербурге.
- Это первый бренд «Лавки» с продуктами в более высокой ценовой категории, чем товары из ассортимента классической торговой марки сервиса, сообщила компания. С 2020 года она развивает свой бренд «Из Лавки».
- Под брендом «Лавка 100» сервис выпустит 100 продуктов. Например, в продаже уже есть сыр бри с трюфелем за 199 рублей (за 100 г) и мороженое с греческим йогуртом за 399 рублей (260 г). Их будут создавать вместе с российскими фермерскими производствами и локальными поставщиками премиальных продуктов.
- Дизайн упаковки компания разрабатывает с помощью нейросети YandexART в приложении «Шедеврум». Каждое изображение будет уникально и выполнено в «определённом художественном стиле», отметила компания.
- Под брендом «Из Лавки» сервис продаёт более 600 товаров, по данным компании. Доля продаж из его ассортимента в среднем составляет 16%, в некоторых категориях доходит до 80%.
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Совдеп-стайл, отдает пылью и нафталином, выглядит неаппетитно.
Совдеп приплетен чисто рефлекторно? Тут закос под обычную рекламную фотографию 70-х. Накидать такой ботвы из США, Франции, Японии, Италии?
слышь маркетолог, а ты застал совдепию?)) Так вкусно как было там я уже давно не едал, сейчас все отдает не то чтобы нафталином, скорее глутаматом натрия и всякой химией от которой уже воротит, а помидор настоящих я уже лет 10 не ел, как не купишь такое чувство как будто пластик хаваешь, так что не надо ля ля...
как обычно порридж воротит нос от овсяной каши
Выглядит обычно. Мнение отдает снобизмом.
А вот бесцветную мятую тряпку я бы заменила.
Опять ты. Опять буду спорить с тобой. Только теперь по поводу упаковки.)
Ну есть такое. Что сама упаковка, что фотки.
Сыр из молока альпийских коз? Лавка научилась импортировать западную молочку обходными путями или пиздят, как обычно?
это кауказкие альпы дон
Альпийские луга так называются не потому, что они находятся в Альпах 🙂
У нас есть свои альпийские козы. Правда просто с гор, а не с альп)
Фотограф и дизайнеры, как дела?
всё збс, спасибо, что спросил)
А мне кажется, что фотограф бы сделал лучше и красочнее. Тут картинка какая-то мертвая.
Как ни оформляй – продукция (сыры) от этого качественнее не станет. НЕбри по цене дороже настоящего французского бри в Европе. Лучше бы развивали производство тех же местных молодых кавказских сыров.
Зачем здесь дихотомия? Одно другому не мешает
Мошенническая контора, не советую.
Клиент заходит- видит скидку 30%, собирает корзину. При оформлении заказа скидка обнуляется...
Вуаля! Вы великолепны!
Да там даже без такого лохотрона цены в пересчёте на кг такие, что мама не горюй. Там два раза по 30 нужно скидывать
Перестал брать что-либо с пометкой "из лавки" (кроме обедов) т.к. это гарантированно какая-нибудь странная несъедобная хрень. Шеф лавки это какой-то мигрант с Юпитера походу.
Там женщина с России. Но у них концепт делать еду с нейтральным вкусом, чтобы "всем норм". Но как по мне, так себе концепт — съедобно но не вкусно.
На первом изображении подумал, что это упаковка от таблеток
Не знаю кому как, но выглядит очень красиво дизайн, а особенно если подумать что над этим постаралась нейросеть тогда в двойне удивительно становится
Якабы нийронка делола.
Яндокс пеарица.
Всё ок у тебя?
Если нейросеть сделала дизайн и рецепт по которому сделан продукт, что мешает научить нейросеть саму зарабатывать себе и продавать самой себе? Зачем Яндексу все эти люди🤔
Пусть останется нейросеть и коза
Выглядит аппетитно. Будем покупать.
Красавчики, сколько можно уже дизайнеров плодить, годное применение нейронки
И какой ты после этого Борис...
Как отличить фермерские продукты от "обычных" ? Заходишь на фермерский рынок, а там тебе товары, что и везде
ну имеется ввиду что это типа био, как на западе отдельные магазины по отдельным ценам
Хуйня для нищебродов.
Ну да, МЯГКИЙ КОЗИЙ СЫР БЮШ ДЕ ШЕВР, напоминает вкус и аромат франции, а во франции главное всё обернуть в красивую, ароматную и аппетитную обёртку.
Продукты из Лавки - сопоставимы в ценовом сегменте с продуктами из ВкусВил и ориентированы на определённую целевую аудиторию к которой у Лавки привязана метрика и умные технологии Яндекса.
Тут динамика показателей говорит о чём-то, но не конкретизирует за счёт внедрения каких именно технологий достигаются продажи.
Цифровые картинки и цвета в повседневном обиходе покупателей очень сильно отличаются и процентное соотношение по группам лиц весьма разнообразно.
Яндекс уже давно перестал быть просто IT компанией и он ни только лидер, но и огромнейшее хранилище больших данных о пользователях, которые при должном подходе можно проанализировать под любым углом и точками зрения с применением их алгоритмов в создаваемой искусственной интеллектуальной программе работающей по принципам и закономерностям среднестатистического человеческого мозга.
Очень нравится дизайн упаковки, как-то богато выглядит)
Упаковка на таблетки похожа
Ну и надпись ЛХВКХ100
Лох в каках 100% Мягкий козий
Ну теперь буду знать где и что брать.. да сочетание с нейросетью неплохо так получилось.
Говно контора выпустила очередное говно, но в этот раз попиариалась на теме ИИ.
а как же не попиарится, когда все сейчас на ИИ пиарятся, да еще учитывая что никакого ИИ вовсе и нет, а есть максимум нейросети