Торговля
Таня Боброва

«Яндекс Лавка» представила бренд фермерских и премиальных продуктов «Лавка 100» — за дизайн упаковки отвечала нейросеть Статьи редакции

Некоторые товары уже доступны для заказа в Москве и Санкт-Петербурге.

  • Это первый бренд «Лавки» с продуктами в более высокой ценовой категории, чем товары из ассортимента классической торговой марки сервиса, сообщила компания. С 2020 года она развивает свой бренд «Из Лавки».
  • Под брендом «Лавка 100» сервис выпустит 100 продуктов. Например, в продаже уже есть сыр бри с трюфелем за 199 рублей (за 100 г) и мороженое с греческим йогуртом за 399 рублей (260 г). Их будут создавать вместе с российскими фермерскими производствами и локальными поставщиками премиальных продуктов.
  • Дизайн упаковки компания разрабатывает с помощью нейросети YandexART в приложении «Шедеврум». Каждое изображение будет уникально и выполнено в «определённом художественном стиле», отметила компания.
Фото здесь и далее: «Яндекс Лавка»
  • Под брендом «Из Лавки» сервис продаёт более 600 товаров, по данным компании. Доля продаж из его ассортимента в среднем составляет 16%, в некоторых категориях доходит до 80%.

#новости #яндекславка

3.1K показов
1.7K открытий
0
81 комментарий
Написать комментарий...
 Zloy Marketolog

Совдеп-стайл, отдает пылью и нафталином, выглядит неаппетитно.

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Петров

Совдеп приплетен чисто рефлекторно? Тут закос под обычную рекламную фотографию 70-х. Накидать такой ботвы из США, Франции, Японии, Италии?

Ответить
Развернуть ветку
12 комментариев
Юрий Подшибякин

слышь маркетолог, а ты застал совдепию?)) Так вкусно как было там я уже давно не едал, сейчас все отдает не то чтобы нафталином, скорее глутаматом натрия и всякой химией от которой уже воротит, а помидор настоящих я уже лет 10 не ел, как не купишь такое чувство как будто пластик хаваешь, так что не надо ля ля...

Ответить
Развернуть ветку
9 комментариев
Кирилл Макеев

как обычно порридж воротит нос от овсяной каши

Ответить
Развернуть ветку
Ольга.

Выглядит обычно. Мнение отдает снобизмом.
А вот бесцветную мятую тряпку я бы заменила.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Опять ты. Опять буду спорить с тобой. Только теперь по поводу упаковки.)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Ivan Cato

Ну есть такое. Что сама упаковка, что фотки.

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Сыр из молока альпийских коз? Лавка научилась импортировать западную молочку обходными путями или пиздят, как обычно?

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

это кауказкие альпы дон

Ответить
Развернуть ветку
10 комментариев
Eddie II

Альпийские луга так называются не потому, что они находятся в Альпах 🙂

Ответить
Развернуть ветку
wat?!

У нас есть свои альпийские козы. Правда просто с гор, а не с альп)

Ответить
Развернуть ветку
Либерал-смузихлеб 3.0

Фотограф и дизайнеры, как дела?

Ответить
Развернуть ветку
Mr. U

всё збс, спасибо, что спросил)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Сладкий Бубалех

А мне кажется, что фотограф бы сделал лучше и красочнее. Тут картинка какая-то мертвая.

Ответить
Развернуть ветку
drapeg

Как ни оформляй – продукция (сыры) от этого качественнее не станет. НЕбри по цене дороже настоящего французского бри в Европе. Лучше бы развивали производство тех же местных молодых кавказских сыров.

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Таран

Зачем здесь дихотомия? Одно другому не мешает

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Мария

Мошенническая контора, не советую.
Клиент заходит- видит скидку 30%, собирает корзину. При оформлении заказа скидка обнуляется...
Вуаля! Вы великолепны!

Ответить
Развернуть ветку
Чечёточник

Да там даже без такого лохотрона цены в пересчёте на кг такие, что мама не горюй. Там два раза по 30 нужно скидывать

Ответить
Развернуть ветку
nochnoy.ru

Перестал брать что-либо с пометкой "из лавки" (кроме обедов) т.к. это гарантированно какая-нибудь странная несъедобная хрень. Шеф лавки это какой-то мигрант с Юпитера походу.

Ответить
Развернуть ветку
Станислав

Там женщина с России. Но у них концепт делать еду с нейтральным вкусом, чтобы "всем норм". Но как по мне, так себе концепт — съедобно но не вкусно.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Всадник апокалипсиса

На первом изображении подумал, что это упаковка от таблеток

Ответить
Развернуть ветку
Jill Can

Не знаю кому как, но выглядит очень красиво дизайн, а особенно если подумать что над этим постаралась нейросеть тогда в двойне удивительно становится

Ответить
Развернуть ветку
ШАБАШ

Якабы нийронка делола.
Яндокс пеарица.

Ответить
Развернуть ветку
DxdV

Всё ок у тебя?

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Onetwo Threefour

Если нейросеть сделала дизайн и рецепт по которому сделан продукт, что мешает научить нейросеть саму зарабатывать себе и продавать самой себе? Зачем Яндексу все эти люди🤔

Ответить
Развернуть ветку
tirititam

Пусть останется нейросеть и коза

Ответить
Развернуть ветку
Подментованный кот

Выглядит аппетитно. Будем покупать.

Ответить
Развернуть ветку
Борис

Красавчики, сколько можно уже дизайнеров плодить, годное применение нейронки

Ответить
Развернуть ветку
ШАБАШ

И какой ты после этого Борис...

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Юрий

Как отличить фермерские продукты от "обычных" ? Заходишь на фермерский рынок, а там тебе товары, что и везде

Ответить
Развернуть ветку
Кристина Войткова

ну имеется ввиду что это типа био, как на западе отдельные магазины по отдельным ценам

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Хуйня для нищебродов.

Ответить
Развернуть ветку
Общество

Ну да, МЯГКИЙ КОЗИЙ СЫР БЮШ ДЕ ШЕВР, напоминает вкус и аромат франции, а во франции главное всё обернуть в красивую, ароматную и аппетитную обёртку.

Продукты из Лавки - сопоставимы в ценовом сегменте с продуктами из ВкусВил и ориентированы на определённую целевую аудиторию к которой у Лавки привязана метрика и умные технологии Яндекса.

Тут динамика показателей говорит о чём-то, но не конкретизирует за счёт внедрения каких именно технологий достигаются продажи.

Цифровые картинки и цвета в повседневном обиходе покупателей очень сильно отличаются и процентное соотношение по группам лиц весьма разнообразно.

Яндекс уже давно перестал быть просто IT компанией и он ни только лидер, но и огромнейшее хранилище больших данных о пользователях, которые при должном подходе можно проанализировать под любым углом и точками зрения с применением их алгоритмов в создаваемой искусственной интеллектуальной программе работающей по принципам и закономерностям среднестатистического человеческого мозга.

Ответить
Развернуть ветку
Катя Катя

Очень нравится дизайн упаковки, как-то богато выглядит)

Ответить
Развернуть ветку
lakoros

Упаковка на таблетки похожа
Ну и надпись ЛХВКХ100
Лох в каках 100% Мягкий козий

Ответить
Развернуть ветку
Terri Brown

Ну теперь буду знать где и что брать.. да сочетание с нейросетью неплохо так получилось.

Ответить
Развернуть ветку
Комментарий года

Говно контора выпустила очередное говно, но в этот раз попиариалась на теме ИИ.

Ответить
Развернуть ветку
Кристина Войткова

а как же не попиарится, когда все сейчас на ИИ пиарятся, да еще учитывая что никакого ИИ вовсе и нет, а есть максимум нейросети

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
78 комментариев
Раскрывать всегда