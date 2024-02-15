Торговля
Полина Лааксо

Минпромторг предложил смягчить законопроект о регулировании маркетплейсов, чтобы «не слишком уж закрутить гайки» Статьи редакции

Маркетплейсы подход поддерживают, а вот продавцы переживают, что закон «развяжет руки» торговым площадкам.

  • Законопроект о регулировании маркетплейсов внесли в Госдуму в сентябре 2023 года: он, помимо прочего, обязывает их фиксировать тарифы на год вперёд и запрещает отключать продавцам доступ к личному кабинету в одностороннем порядке.
  • Минпромторг предложил смягчить часть положений к первому чтению (дату не назначили), узнало Forbes, ознакомившись с отзывом на проект. Ведомство раскритиковало идею дать покупателям право предъявлять маркетплейсу такие же требования, как и к продавцу, при обнаружении недостатков у товара. По его словам, нужно уточнить, что должна делать компания, если получает претензию.
  • Ограничение количества изменений в условия договора тоже следует пересмотреть, считают в Минпромторге. Закон разрешит переписывать оферту не более одного раза в год, но «рыночная конъюнктура» меняется чаще. Вместо этого можно ввести лимит на правки «отдельных важных» положений — например, не чаще одного раза в три месяца, — и прописать возможность изменить договор при форс-мажорах.
  • Текущая версия закона также запрещает списывать с партнёров штрафы, если они не получили уведомление с причинами и не согласились с ними. Минпромторг выступил против, потому что это ограничит возможность штрафовать «недобросовестных» контрагентов. Но он согласен, что нужно прописать порядок урегулирования спорных ситуаций.
  • Не нравится ведомству и запрет на одностороннюю блокировку доступа к личному кабинету — из-за него маркетплейсы не смогут «оперативно блокировать деятельность недобросовестных предпринимателей». Вместо этого можно сделать блокировку частичной: например, дать право запрещать размещение товарных карточек или выводить товар в случае подозрений в незаконных действиях. И заодно запретить продавцам вносить изменения в кабинете, если на него наложены ограничения.
Источник фото: «РИА Новости»
  • В Минпромторге осознают, что маркетплейсы обладают «несоизмеримо большей рыночной силой». Но важно «не слишком уж закрутить гайки и не повесить на них необязательные функции, <...> иначе они станут слабой стороной в любом споре», считает замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
  • В Ozon и «Яндекс Маркете» поддерживают предложение доработать проект, чтобы «соблюсти баланс всех участников рынка, не нарушив развитие отрасли». В ноябре 2023 года они предупреждали: в текущей версии закон приведёт не только к замедлению развития, но и к росту цен.
  • Сопредседатель Ассоциации участников рынка электронной коммерции Александр Ефимов, в свою очередь, напомнил, что проект внесли, чтобы «ответить на наиболее наболевшие вопросы рынка». «Упрощать его в пользу маркетплейсов — значит, развязывать им руки», — заключил он.

#новости #маркетплейсы

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 Zloy Sniper

По неведомой причине маркетплейсы ассоциируются с вселенским злом, пьющим кровь честных продавцов. Для полноты картины следует не забывать, что на маркетплейсах есть значительное количество продавцов, которые большее зло, чем сами маркетплейсы. И чем больше будут мордовать маркетплейсы и отнимать у них «дубинки», тем больше нечистоплотных продавцов будут безнаказанно втюхивать покупателям свои говнотовары.

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КакЦапля

Честные всегда страдают (и не только продавцы). А мошенников, и прочих продавцов "Шанель 1000 рублей за литр, с лычкой "оригинал" на карточке товара" от ИП Камшот Мастурбекович", никакие гайки и штрафы не остановят.

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Павел Шувалов

Имеет место быть

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Депрессивный Опоссум

Что это там за агенты запада в Минпромторге себе позволяют?

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Марат

маркетплейсы сейчас отлично развиваются, как и все куда государство не лезет. но видимо чешутся руки зарегулировать то, что и так работает хорошо

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San Sanы4

разве хорошо? постоянно в сети жалобы от продавцов ,от покупателей, от сотрудников -куча исков судебных

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Борис Интеграторов

Отлично. Закупаем почти все на озоне и вб, для дома и офиса. Все отлично. Жалобы будут всегда объёмы продаж огромные.

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Вася Пражкин

- Милорд, нужно немного открутить гайки!

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Вадим Д.

Скоро срыв резьбы будет, а они «не слишком уж закрутить гайки».
Маркетплейсы хорошо занесли?

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Maxim Sergeevich

Маркетплейсное лобби хорошо отработали, ещё бы Озон с ВБ не поддерживали такие предложения Минпромторга ))

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Гриша Колесников
предъявлять маркетплейсу такие же требования, как и к продавцу

А как иначе? Если мне привезут паль, то маркетплейс не при чем? А магазин просто продаст еще парочку и уйдет с бабками, с кого спрашивать?

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Alex Melnikoff

бабки не должны сразу выводиться, например до получения товара +14 дней

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Артем Артем

А продавец их и так не сразу получает, от продажи товара до получения денег примерно месяц проходит.
Сдается мне, что МП очень некисло зарабатывают прокручивая деньги полученные от покупателей перед переводом продавцу.

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Григорий Красильников
и прописать возможность изменить договор при форс-мажорах.

Как же у нас все просто на всех уровнях договоров, меняют что хотят и где хотят)

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КакЦапля

"Текущая версия закона также запрещает списывать с партнёров штрафы, если они не получили уведомление с причинами и не согласились с ними."

Лол, так это называют не штрафом, а "оказанием услуг".

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Alex Melnikoff

блокировать недобросовестных продавцов нужно.
1. если товар не соответствует описанию
2. продают всякие абибасы и сансунги в надежде, что человек не заметит
3. большой % возвратов по причине низкого качества
4. отменить проверку сертификатов, которые можно купить на одну партию, а продать другую, вместо этого применять контрольную покупку
5. отмена оплаченных заказов, типо нет в наличии или оплати напрямую

в случае блокировки покупатель получает полный возврат, продавец лишается всего баланса

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КакЦапля

На продавцах пали, маркетплейсы и делают огромные деньги. За чей счет "контрольная закупка" и экспертиза и чего ради?

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Сергей И

Гайки то, нынче, китайские. Слишком уж закрутить - резьбу сорвёт.

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Олежка

Поздно откручивать, резьбу уже сорвали

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Star Chill

по сути почти все хотят отменить, пошли на попятную.
В Ozon и «Яндекс Маркете» поддерживают предложение доработать проект, чтобы «соблюсти баланс всех участников рынка, не нарушив развитие отрасли».- доработать, да, нужно

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