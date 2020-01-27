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Торговля
Татьяна Боброва
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Сооснователь LavkaLavka Борис Акимов отошёл от управления бизнесом и перешёл на работу в «Азбуку вкуса» Материал редакции

Он займётся развитием собственных брендов сети и выводом на рынок небольших хозяйств.

  • Сооснователь фермерского кооператива LavkaLavka Борис Акимов стал директором по развитию фермерского направления сети «Азбука вкуса», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на предпринимателя. Представитель ритейлера подтвердил назначение.
  • В компании Акимов в том числе займётся развитием собственных брендов сети, выводом на рынок небольших фермерских хозяйств и созданием инфраструктурных решений для продажи ремесленных товаров. В «Азбуке вкуса» представлены фермерские продукты c собственного производства в Мосальске Калужской области, а также продукция независимых поставщиков, рассказали в компании.
  • По словам Акимова, он полностью вышел из бизнеса LavkaLavka, а проектом теперь самостоятельно занимается один из его партнёров. Он остаётся одним из совладельцев компании, имеющей права на торговую марку, не получая никакой прибыли. По данным ЕГРЮЛ, Акимову принадлежит 21,7% ООО «ЛавкаЛавка», основной владелец с долей 33,97% — Дмитрий Немировский. В LavkaLavka не ответили на вопросы издания.
  • LavkaLavka появилась в 2009 году и ориентировалась на сегмент верхнего среднего класса. Сейчас у компании три магазина с кафе в Москве, говорится на её сайте.
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#новость #lavkalavka #азбукавкуса

Торговля
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5 комментариев
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Максим Горький

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Azbuka Coin - будет ?

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Alexandr Simonov

Максим
3

Коины ушедший тренд. 

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Алексей Соловьёв

Alexandr
0

Будет второе пришествие

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Gosoo Gosoo

1

Когда все нормальные названия заняты. Вот ещё пара вариков от генератора имен почтовых ящиков: Lavka2009, L.Lavka09.

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Andrey Kulakov

0

Надеюсь, АВ не заразится анти-ГМО хворью 😸

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