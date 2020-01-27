Сооснователь LavkaLavka Борис Акимов отошёл от управления бизнесом и перешёл на работу в «Азбуку вкуса»
Материал редакции
Он займётся развитием собственных брендов сети и выводом на рынок небольших хозяйств.
Сооснователь фермерского кооператива LavkaLavka Борис Акимов стал директором по развитию фермерского направления сети «Азбука вкуса», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на предпринимателя. Представитель ритейлера подтвердил назначение.
В компании Акимов в том числе займётся развитием собственных брендов сети, выводом на рынок небольших фермерских хозяйств и созданием инфраструктурных решений для продажи ремесленных товаров. В «Азбуке вкуса» представлены фермерские продукты c собственного производства в Мосальске Калужской области, а также продукция независимых поставщиков, рассказали в компании.
По словам Акимова, он полностью вышел из бизнеса LavkaLavka, а проектом теперь самостоятельно занимается один из его партнёров. Он остаётся одним из совладельцев компании, имеющей права на торговую марку, не получая никакой прибыли. По данным ЕГРЮЛ, Акимову принадлежит 21,7% ООО «ЛавкаЛавка», основной владелец с долей 33,97% — Дмитрий Немировский. В LavkaLavka не ответили на вопросы издания.
LavkaLavka появилась в 2009 году и ориентировалась на сегмент верхнего среднего класса. Сейчас у компании три магазина с кафе в Москве, говорится на её сайте.
Максим Горький
Azbuka Coin - будет ?
Alexandr SimonovМаксим
Коины ушедший тренд.
Алексей СоловьёвAlexandr
Будет второе пришествие
Gosoo Gosoo
Когда все нормальные названия заняты. Вот ещё пара вариков от генератора имен почтовых ящиков: Lavka2009, L.Lavka09.
Andrey Kulakov
Надеюсь, АВ не заразится анти-ГМО хворью 😸