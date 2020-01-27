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Пользователи могут разместить описание продуктов, а сервис подключит эквайринг и бесплатную онлайн-кассу.
Банковский сервис для предпринимателей «Точка» запустил платформу, с помощью которой его клиенты-индивидуальные предприниматели смогут продавать свои товары и услуги. Об этом vc.ru рассказали в компании.
В «Точке» пояснили, что для каждого продавца будет создаваться отдельная страница-витрина. Для её подключения пользователю нужно заполнить описание и цену продуктов. Ограничений по количеству товаров нет.
Стоимость сервиса составляет 2,9% с каждой транзакции в первые три месяца, а с четвёртого месяца при обороте ниже 500 тысяч рублей — 3,9%. У сервиса уже есть первые партнёры, но их количество в компании не называют.
Покупатели смогут оплачивать товары банковской картой — «Точка» автоматически подключит эквайринг и бесплатную онлайн-кассу. Для связи с продавцом на его странице размещаются контакты.
Что за площадка у точки? Сколько там посещений? Проще на Авито разместиться
По Украине использую , и домен уникальный и ssl и полный конструктор.
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