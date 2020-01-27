С появлением сайтов-конструкторов создать свой интернет-магазин стало проще, но на сборку макета и настройку онлайн-кассы всё равно требуется время. Кроме того, согласно 54-ФЗ, за кассу придется платить от 3000 рублей.

Мы решили использовать ресурсы банка, чтобы упростить начало торговли для наших клиентов: разработали лаконичный дизайн страницы и подключили оплату картами через нашего партнера по этому проекту «Робокассу», за которую не берётся никакой дополнительной комиссии с продавца.