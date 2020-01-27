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Торговля
Татьяна Боброва
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«Точка» запустила генератор небольших онлайн-магазинов для продажи товаров и услуг от клиентов-предпринимателей Материал редакции

Пользователи могут разместить описание продуктов, а сервис подключит эквайринг и бесплатную онлайн-кассу.

6 комментариев
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Банковский сервис для предпринимателей «Точка» запустил платформу, с помощью которой его клиенты-индивидуальные предприниматели смогут продавать свои товары и услуги. Об этом vc.ru рассказали в компании.

В «Точке» пояснили, что для каждого продавца будет создаваться отдельная страница-витрина. Для её подключения пользователю нужно заполнить описание и цену продуктов. Ограничений по количеству товаров нет.

«Точка»

Стоимость сервиса составляет 2,9% с каждой транзакции в первые три месяца, а с четвёртого месяца при обороте ниже 500 тысяч рублей — 3,9%. У сервиса уже есть первые партнёры, но их количество в компании не называют.

С появлением сайтов-конструкторов создать свой интернет-магазин стало проще, но на сборку макета и настройку онлайн-кассы всё равно требуется время. Кроме того, согласно 54-ФЗ, за кассу придется платить от 3000 рублей.

Мы решили использовать ресурсы банка, чтобы упростить начало торговли для наших клиентов: разработали лаконичный дизайн страницы и подключили оплату картами через нашего партнера по этому проекту «Робокассу», за которую не берётся никакой дополнительной комиссии с продавца.

Александр Головин

директор по продуктам «Точки»

Покупатели смогут оплачивать товары банковской картой — «Точка» автоматически подключит эквайринг и бесплатную онлайн-кассу. Для связи с продавцом на его странице размещаются контакты.

«Точка»

#новость #точка

Торговля
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6 комментариев
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Dmitriy

0

Ну запустила и запустила

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Алексей Алексеевский

0

Что за площадка у точки? Сколько там посещений? Проще на Авито разместиться

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Doco4ka

Алексей
0

Так это просто витрина личная. Там уже сами маркетингом занимайтесь. Они не переизобрели Авито. Это про другое.

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Сергей Калашников

0

А есть ссылка?

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Дмитрий Хеллоу

0

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Pavel Sharonov

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