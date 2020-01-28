«Ведомости»: база с данными участников программы лояльности сети «Красное & Белое» оказалась в открытом доступе
Материал редакции
Многие из записей содержат неточности, а телефонные номера фиктивные, отмечают эксперты.
В сентябре 2019 года база данных 124 тысяч участников программы лояльности сети алкомаркетов «Красное & Белое» продавалась в интернете за 15 тысяч рублей, пишут «Ведомости». С октября 2019 года по январь 2020 года база постоянно пополнялась — на разных форумах появились базы на 2 млн и 4 млн человек.
В январе 2020 года Telegram-канал специалиста по информационной безопасности Павла Ситникова Freedom Fox опубликовал базу на 17 млн записей, указывает газета. По данным издания, многие записи содержат неточности, а часть номеров телефонов отключена. Пользователи, до которых удалось дозвониться, подтвердили фамилии и имена, а также наличие карт лояльности ритейлера.
В «Красном & Белом» сообщили, что проверяют информацию об утечке личных данных — пока она не подтверждена. Представитель компании заверил, что ритейлер следит за конфиденциальностью личных данных клиентов, а базы закрыты от внешнего доступа.
Опрошенные изданием эксперты отмечают низкое качество опубликованной базы — в ней много опечаток, фиктивных дат рождения и номеров. Они считают, что количество клиентов, чьи данные могли оказаться в открытом доступе, завышено. По оценкам «Infoline-аналитики», в программе лояльности «Красного & Белого» зарегистрировано 6,5 млн пользователей.
Сергей Коро
Батя меня спалит
Vlad NovakСергей
и карту с 10% скидоном отберет для собственного пользования
Антон ГрандСергей
Мам, я просто рядом стоял...
LETS DO SMTHСергей
Ни разу такого не было... и вот опять :)
Даже в тюрьму никто не сядет за такое...
Александр ПриваловLETS
Требуем посадить виновных на бутылку! Ну, в смысле, споить чертяк...
Alexander MatveevСергей
Батя сам боится спалиться.
Игорь Рачук
Так выглядит база данных с участниками программы лояльности
Alexey NazaroffИгорь
Платиновая карта
Игорь РачукAlexey
Одна на весь двор!
Georgy Naumov
Администратор базу пропил.
Diego Salvador
Можно представить: как чесались руки у журналиста Ведомостей забабахать кликбейт: "База данных алконатов" утекла в сеть.
John LockDiego
КБ вообще то это не только алкопродукция, у них есть очень много сопутствующих товаров совершенно не связанных с алкоголем, причем часто по ОЧЕНЬ выгодной цене по сравнению с остальными традиционными магазинами (Лента, Пятерочка, др)
Diego SalvadorJohn
Да, только банки относят покупки в раздел "алкашка" и им не докажешь, что покупаешь там сигареты или детские каши.
Борис АгафонцевDiego
Банки давно уже видят какие конкретно товары вы покупаете
Михаил СухановБорис
Банки не видят список покупок, если у них нет договора с ОФД и вашего разрешения на получение этой информации
Evgeni NabokovМихаил
Это согласие наверняка в условиях программы лояльности, иначе зачем она вводится?
Nick SidorovJohn
"Сопутствующих" и "не связанных" как-то не сходятся
Юрий БелоножкинJohn
Товары там сопутствуют только кейсу «папа получил зарплату и покупает помимо водки ещё что-то». Сходить в КБ и купить всё, чтоб набить холодильник? Овощи? Бытовая химия? Нет.
Eugene PodosenovDiego
Лента вон постаралась. Нельзя ведь просто фактаж написать, обязательно изъебнуться надо, ярлыков понавешать, заголовок закликбейтить.
Vitaly VladimirskyEugene
Чего удивляться-то. Лента уже давно помойка
Ivan MatveevEugene
учитывая то, что особенно в регионах КБ - это просто лучшее на районе продуктовое сельпо с отделом алкашки
lakorosDiego
Личные данные почти 10% всех Россиян, оказались в открытом доступе!
Александр Приваловlakoros
Информация о картах каждого десятого россиянина оказалась в руках злоумышленников!!!
Евгений Разманов
К слову, сегодня
Serj KossЕвгений
за это надо выпить!
Владимир Толстиков
База реальная, пусть не пиздят, себя нашел... Так выпьем же за конфиденциальность личных данных в 2к20 🍷
Артём А.
базы закрыты от внешнего доступа
Пейволом в 15к
Алексис Второй
Клуб неанонимных алкоголиков.
Victor Hyde
Пользователи, до которых удалось дозвониться, подтвердили фамилии и имена, а также наличие карт лояльности ритейлера.
Какие сознательнее ребята
Alexey Sorokin
Ох уж эти заголовки на vc - эксперты что-то там говорят. Кто эти эксперты? Покажите их, где их интервью? А так фраза о том что безымянные эксперты имеют мнение выглядит как фарс.
Скачал базу(2,2 гига после распаковки), прошелся по телефонной книге, узнал даты рождения многих людей и их отчества. Это значит что база действительно откуда-то утекла, а вопрос корректности данных зависит, в том числе, от корректности заполнения анкет, как мне кажется тут люди экспериментировали.
В любом случае ситуация, когда каждый месяц компании разного масштаба "теряют" базы с персональными данными выглядит, мягко говоря, тревожно.
Почему зарубежные компании блокируют в России за нарушения в сфере работы с ПД, а наши внутренние теряют базы и им хоть бы хны? Меня, как человека, оставляющего свои ПД эта ситуация крайне волнует... Ждем нормальных законов, защищающих ПД каждого из нас, если наша ГД на это способна, в чем я сильно сомневаюсь.
Dmitry Igorevich
Шеф, все пропало! Все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает...
Serge Sokolov
Картина. Двое в подвале разливают паленку по бутылкам а третий самый умный за компьютером лениво крутит тянутую базу.
John Lock
Лол, хаха, правило номер один, везде, где для получения скидочной карты требуется указывать ФИЛ плюс телефон всегда указывать фейковые данные. Это прямо базовое правило. Карта на руках, а ретейлер пусть там дальше играется с фальшивыми данными😏
Антон ГрандJohn
Да, причём для гипотез и аналитики ему хватит таких данных. Спам слать не смогут, к сожалению.
Григорий Догонин
ну оказалась и оказалась
Антон Гранд
Где базу сказать?
Vlad KulikovАнтон
Все данные для этого указаны в статье. 278 Мб
Yury Grinev
Ох и сливают же К&Б
Urka Urkagan
urkaurkagan909@gmail.com
Лёха Литвинов
Теперь русские хакеры узнают, какое пивко я люблю...
Дмитрий Байков
Уходите! Не на что здесь смотреть