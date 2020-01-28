Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Торговля
Татьяна Боброва
5076

«Ведомости»: база с данными участников программы лояльности сети «Красное & Белое» оказалась в открытом доступе Материал редакции

Многие из записей содержат неточности, а телефонные номера фиктивные, отмечают эксперты.

  • В сентябре 2019 года база данных 124 тысяч участников программы лояльности сети алкомаркетов «Красное & Белое» продавалась в интернете за 15 тысяч рублей, пишут «Ведомости». С октября 2019 года по январь 2020 года база постоянно пополнялась — на разных форумах появились базы на 2 млн и 4 млн человек.
  • В январе 2020 года Telegram-канал специалиста по информационной безопасности Павла Ситникова Freedom Fox опубликовал базу на 17 млн записей, указывает газета. По данным издания, многие записи содержат неточности, а часть номеров телефонов отключена. Пользователи, до которых удалось дозвониться, подтвердили фамилии и имена, а также наличие карт лояльности ритейлера.
  • В «Красном & Белом» сообщили, что проверяют информацию об утечке личных данных — пока она не подтверждена. Представитель компании заверил, что ритейлер следит за конфиденциальностью личных данных клиентов, а базы закрыты от внешнего доступа.
  • Опрошенные изданием эксперты отмечают низкое качество опубликованной базы — в ней много опечаток, фиктивных дат рождения и номеров. Они считают, что количество клиентов, чьи данные могли оказаться в открытом доступе, завышено. По оценкам «Infoline-аналитики», в программе лояльности «Красного & Белого» зарегистрировано 6,5 млн пользователей.
В интернете опубликована база данных клиентов…
Сначала ее продавали за 15 000 рублей, теперь базу может скачать любой желающий
www.vedomosti.ru

#новость #утечкиданных #красноебелое

Торговля
Подписан
Отписаться
Адресное хранение товара интернет-магазина
Если в Вашем интернет-магазине 100‑200 наименований товара, то смысла заниматься оптимизацией и адресным хранением нет, но как только Ваш ассортимент перевалил 1000 или тем более 10К наименований, то найти и быстро собрать заказ у Вас не получится.
6
15
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0438\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e\u0435\u0431\u0435\u043b\u043e\u0435"], "comments": 41, "likes": 15, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 103521, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 28 Jan 2020 09:12:42 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Новые вакансии в vc.ru
Frontend-инженер
от 100 000 ₽
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 103521, "author_id": 283507, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/103521\/get","add":"\/comments\/103521\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/103521"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199122, "last_count_and_date": null }
41 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Сергей Коро

29

Батя меня спалит

Ответить

Vlad Novak

Сергей
9

и карту с 10% скидоном отберет для собственного пользования

Ответить

Антон Гранд

Сергей
6

Мам, я просто рядом стоял...

Ответить

LETS DO SMTH

Сергей
0

Ни разу такого не было... и вот опять :)

Даже в тюрьму никто не сядет за такое...

Ответить

Александр Привалов

LETS
0

Требуем посадить виновных на бутылку! Ну, в смысле, споить чертяк...

Ответить

Alexander Matveev

Сергей
0

Батя сам боится спалиться.

Ответить

Игорь Рачук

20

Так выглядит база данных с участниками программы лояльности

Ответить

Alexey Nazaroff

Игорь
2

Платиновая карта

Ответить

Игорь Рачук

Alexey
1

Одна на весь двор!

Ответить

Georgy Naumov

17

Администратор базу пропил.

Ответить

Diego Salvador

12

Можно представить: как чесались руки  у журналиста Ведомостей забабахать кликбейт:  "База данных алконатов" утекла в сеть.

Ответить

John Lock

Diego
2

КБ вообще то это не только алкопродукция, у них есть очень много сопутствующих товаров совершенно не связанных с алкоголем, причем часто по ОЧЕНЬ выгодной цене по сравнению с остальными традиционными магазинами (Лента, Пятерочка, др)

Ответить

Diego Salvador

John
0

Да, только банки относят покупки в раздел "алкашка" и им не докажешь, что покупаешь там сигареты или детские каши.

Ответить

Борис Агафонцев

Diego
3

Банки давно уже видят какие конкретно товары вы покупаете 

Ответить

Михаил Суханов

Борис
1

Банки не видят список покупок, если у них нет договора с ОФД и вашего разрешения на получение этой информации

Ответить

Evgeni Nabokov

Михаил
0

Это согласие наверняка в условиях программы лояльности, иначе зачем она вводится? 

Ответить

Nick Sidorov

John
0

"Сопутствующих" и "не связанных" как-то не сходятся

Ответить

Юрий Белоножкин

John
0

Товары там сопутствуют только кейсу «папа получил зарплату и покупает помимо водки ещё что-то». Сходить в КБ и купить всё, чтоб набить холодильник? Овощи? Бытовая химия? Нет. 

Ответить

Eugene Podosenov

Diego
1

Лента вон постаралась. Нельзя ведь просто фактаж написать, обязательно изъебнуться надо, ярлыков понавешать, заголовок закликбейтить.

Личные данные любящих алкоголь россиян утекли в…
В сеть утекла база с личными данными любящих алкоголь россиян, которые являются участниками…
lenta.ru
Ответить

Vitaly Vladimirsky

Eugene
5

Чего удивляться-то. Лента уже давно помойка

Ответить

Ivan Matveev

Eugene
0

учитывая то, что особенно в регионах КБ - это просто лучшее на районе продуктовое сельпо с отделом алкашки

Ответить

lakoros

Diego
0

Личные данные почти 10% всех Россиян, оказались в открытом доступе!

Ответить

Александр Привалов

lakoros
3

Информация о картах каждого десятого россиянина оказалась в руках злоумышленников!!!

Ответить

Евгений Разманов

9

К слову, сегодня

Ответить

Serj Koss

Евгений
3

за это надо выпить!

Ответить

Владимир Толстиков

6

База реальная, пусть не пиздят, себя нашел... Так выпьем же за конфиденциальность личных данных в 2к20 🍷

Ответить

Артём А.

5

базы закрыты от внешнего доступа

Пейволом в 15к

Ответить

Алексис Второй

4

Клуб неанонимных алкоголиков.

Ответить

Victor Hyde

3

Пользователи, до которых удалось дозвониться, подтвердили фамилии и имена, а также наличие карт лояльности ритейлера.

Какие сознательнее ребята

Ответить

Alexey Sorokin

3

Ох уж эти заголовки на vc - эксперты что-то там говорят. Кто эти эксперты? Покажите их, где их интервью? А так фраза о том что безымянные эксперты имеют мнение выглядит как фарс.

Скачал базу(2,2 гига после распаковки), прошелся по телефонной книге, узнал даты рождения многих людей и их отчества. Это значит что база действительно откуда-то утекла, а вопрос корректности данных зависит, в том числе, от корректности заполнения анкет, как мне кажется тут люди экспериментировали.

В любом случае ситуация, когда каждый месяц компании разного масштаба "теряют" базы с персональными данными выглядит, мягко говоря, тревожно.

Почему зарубежные компании блокируют в России за нарушения в сфере работы с ПД, а наши внутренние теряют базы и им хоть бы хны? Меня, как человека, оставляющего свои ПД эта ситуация крайне волнует... Ждем нормальных законов, защищающих ПД каждого из нас, если наша ГД на это способна, в чем я сильно сомневаюсь.

Ответить

Dmitry Igorevich

1

Шеф, все пропало! Все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает...

Ответить

Serge Sokolov

1

Картина. Двое в подвале разливают паленку по бутылкам а третий самый умный за компьютером лениво крутит тянутую базу.

Ответить

John Lock

1

Лол, хаха, правило номер один, везде, где для получения скидочной карты требуется указывать ФИЛ плюс телефон всегда указывать фейковые данные. Это прямо базовое правило. Карта на руках, а ретейлер пусть там дальше играется с фальшивыми данными😏

Ответить

Антон Гранд

John
0

Да, причём для гипотез и аналитики ему хватит таких данных. Спам слать не смогут, к сожалению.

Ответить

Григорий Догонин

–2

ну оказалась и оказалась

Ответить

Антон Гранд

0

Где базу сказать?

Ответить

Vlad Kulikov

Антон
0

Все данные для этого указаны в статье. 278 Мб 

Ответить

Yury Grinev

0

Ох и сливают же К&Б

Ответить

Urka Urkagan

0

urkaurkagan909@gmail.com

Ответить

Лёха Литвинов

0

Теперь русские хакеры узнают, какое пивко я люблю...

Ответить

Дмитрий Байков

0

Уходите! Не на что здесь смотреть

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Ростелеком
Подписан
Отписаться
Кейс: подсматриваем за котом, когда тот остаётся один
Для этого менеджер по продукту vc.ru использовал «умную» камеру от «Ростелекома».
10
HeadHunter
Подписан
Отписаться
Самые популярные и самые редкие вакансии на hh.ru за 2019 год
Мы проанализировали вакансии, размещенные на hh.ru в 2019 году, и выделили из них самые массовые, самые редкие, самые п…
4
ANGRY
Подписан
Отписаться
Вырастить и удержать: система обучения UX-дизайнеров в компании
На рынке практически нет готовых UX-дизайнеров, поэтому мы нанимаем людей с подходящим бэкграундом и дотягиваем базовые…
8

Показать еще

Лучшие комментарии
Юрий Прусикин
за день
То чувство когда узнал о сервисе из новости о его закрытии...
Google закроет конструктор приложений App Maker в 2021 году из-за низкого спроса
Ron Zamkadny
за неделю
Вы молодцы. Мне стыдно, что не все такие. Сын придёт и спросит. Папа, а ты давал себя на работе ставить раком? Мы живем в мире бесконечной борьбы за свои права, и жизнь слишком коротка, чтобы давать себя ставить раком…
Нас уволили из «Рокетбанка» в Казани, и мы доказываем, что это было незаконно
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Андрей Шайдуров

Строительная медитация под…

Александр Антипов

Мои первые ошибки в…

Kate Guselnikova

Рассылка Ozon, что с тобой не…

CybTV

Как подтвердить аккаунт WeChat?

Юрий Белоножкин

«Ведомости»: база с данными…

Vasya Aksyonov

Почему российские программисты…

Roma Kopylov

Бывший топ-менеджер Mail.ru…

Алмаз Хамидуллин

Адресное хранение товара…

Руслан Абрамов

Обзор маркетплейса «Беру» с…

Алмаз Хамидуллин

Адресное хранение товара…

Name

Goldman Sachs откажет в IPO…

Лилия Рыжова

Всё по плану: как…

Ilya Tsarhart

Обзор маркетплейса «Беру» с…

Georgy Borisov

Treep — «умное» планирование…

Vasya Aksyonov

Рассылка Ozon, что с тобой не…

Ware Wow

Против монополии…

Vladimir Vinogradov

Идеальная формула путешествий…

Артём Кукшинский

Как мы заработали 1,17 млн…

Артём Кукшинский

Как мы заработали 1,17 млн…

Светлана Корнева

Как добавить каталог товаров в…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }