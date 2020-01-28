Первым клиентом стала Lenovo — бренд должен появиться на «Беру» и Ozon.
- Inventive Retail Group, которая управляет сетями re:Store, Samsung и другими, запустила новое направление бизнеса — Inventive eCommerce, которая займётся проектами электронной коммерции для мировых брендов на российском рынке, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.
- Inventive eCommerce будет управлять интернет-магазинами и страницами брендов на маркетплейсах, а также оказывать услуги по закупкам, поставкам и фулфилменту, отвечать за клиентский сервис и предоставлять финансовые услуги, указывает газета. В течение нескольких лет компания планирует собрать 20 онлайн-проектов.
- Первым клиентом Inventive eCommerce стал российский интернет-магазин Lenovo — до конца первого квартала 2020 года компания планирует вывести бренд на «Беру» и Ozon. В Lenovo подтвердили сотрудничество, добавив, что ведут переговоры о выходе на российский AliExpress. В компании отметили, что заинтересованы в новых площадках на фоне роста рынка.
{
"author_name": "Татьяна Боброва",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","lenovo"],
"comments": 1,
"likes": 3,
"favorites": 3,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "trade",
"id": 103532,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Tue, 28 Jan 2020 09:53:36 +0300",
"is_special": false }
Viacheslav Semenchuk
Молодцы