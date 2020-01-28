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Торговля
Татьяна Боброва
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Владелец магазинов re:Store и Samsung в России запустил услуги по развитию интернет-продаж для сторонних брендов Материал редакции

Первым клиентом стала Lenovo — бренд должен появиться на «Беру» и Ozon.

  • Inventive Retail Group, которая управляет сетями re:Store, Samsung и другими, запустила новое направление бизнеса — Inventive eCommerce, которая займётся проектами электронной коммерции для мировых брендов на российском рынке, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.
  • Inventive eCommerce будет управлять интернет-магазинами и страницами брендов на маркетплейсах, а также оказывать услуги по закупкам, поставкам и фулфилменту, отвечать за клиентский сервис и предоставлять финансовые услуги, указывает газета. В течение нескольких лет компания планирует собрать 20 онлайн-проектов.
  • Первым клиентом Inventive eCommerce стал российский интернет-магазин Lenovo — до конца первого квартала 2020 года компания планирует вывести бренд на «Беру» и Ozon. В Lenovo подтвердили сотрудничество, добавив, что ведут переговоры о выходе на российский AliExpress. В компании отметили, что заинтересованы в новых площадках на фоне роста рынка.

#новость #lenovo

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